Robbie Keane pofára esett: nem kellett se a Slovannak, sem a Celticnek

Martin O'Neill statisztikája a Celtic csapatával (2025/26)
- 35 mérkőzés
- 27 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség
- meccsenkénti pontátlag: 2,56
- leghosszabb győzelmi rekord: 9 meccs zsinórban
- mindkét címet egy-egy 3-1-es győzelemmel érte el: bajnokság – Hearts, skót kupa – Dunfermline Athletic
A szezon végén O'Neill kétségbe vonta, hogy képes lesz-e folytatni a munkáját a csapat élén. Ám mindenki sejtette, hiába beszélt arról, mennyire kimerítő ez a munka, egyértelműen élvezi azt. Így végül aláírta az új, 1+1 évre szóló szerződését a Celtic csapatával.
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