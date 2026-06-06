Robbie Keane pofára esett: nem kellett se a Slovannak, sem a Celticnek

Martin O'Neill statisztikája a Celtic csapatával (2025/26)

35 mérkőzés

27 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség

meccsenkénti pontátlag: 2,56

leghosszabb győzelmi rekord: 9 meccs zsinórban

mindkét címet egy-egy 3-1-es győzelemmel érte el: bajnokság – Hearts, skót kupa – Dunfermline Athletic

A szezon végén O'Neill kétségbe vonta, hogy képes lesz-e folytatni a munkáját a csapat élén. Ám mindenki sejtette, hiába beszélt arról, mennyire kimerítő ez a munka, egyértelműen élvezi azt. Így végül aláírta az új, 1+1 évre szóló szerződését a Celtic csapatával.