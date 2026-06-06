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Robbie Keane pofára esett: nem kellett se a Slovannak, sem a Celticnek

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Úgy tűnik, a mai labdarúgásban sem fizetődik ki az, ha valaki túlságosan előre iszik a medve bőrére. A Ferencvárost nagy hirtelen magára hagyó Robbie Keane ugyanis hiába hitte azt, hogy ő lesz a nemrég véget ért szezonban bajnok és kupagyőztes Celtic vezetőedzője, a kelták mégsem az ír szakembert választották. A glasgow-i zöld-fehéreket ugyanis még egy évig az a Martin O'Neill vezeti, aki beugróként végül mindent vitt.

Molnár László
2026. 06. 06. 14:21
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Vakarhatja a fejét Robbie Keane, a Fradit otthagyta, máshova meg nem kell Fotó: Mirkó Isván
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Martin O'Neill statisztikája a Celtic csapatával (2025/26)

  • 35 mérkőzés
  • 27 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség
  • meccsenkénti pontátlag: 2,56
  • leghosszabb győzelmi rekord: 9 meccs zsinórban
  • mindkét címet egy-egy 3-1-es győzelemmel érte el: bajnokság – Hearts, skót kupa – Dunfermline Athletic

A szezon végén O'Neill kétségbe vonta, hogy képes lesz-e folytatni a munkáját a csapat élén. Ám mindenki sejtette, hiába beszélt arról, mennyire kimerítő ez a munka, egyértelműen élvezi azt. Így végül aláírta az új, 1+1 évre szóló szerződését a Celtic csapatával.

 

 

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