Real MadridJosé MourinhoFradiRodriFC Barcelona

Nagy pofont kaphat a Real Madrid és személyesen Mourinho a Fradi elleni meccs előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szombaton a Ferencváros ellen játszik felkészülési mérkőzést a Real Madrid, miközben a spanyol klub nyári keretépítését alapjaiban befolyásoló fordulat körvonalazódik. A madridiak egyik legfontosabb kiszemeltje, Rodri a Marca szerint egyre közelebb kerül az ősi rivális Barcelonához. Mindez nemcsak komoly átigazolási kudarcot jelenthet a Real Madrid számára, hanem a Rodri szerződtetését szorgalmazó José Mourinhónak feladatot is adhat: már a Fradi ellen új alternatívákat kell keresnie.

Szalay Attila
2026. 08. 07. 8:43
José Mourinho egyik legfontosabb kiszemeltje, Rodri egyre közelebb kerül a Barcelonához, ami már a Fradi ellen is érdekes lehet Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rodri érkezése tehát közvetlenül meghatározhatná, hogyan akar futballozni Mourinho új Real Madridja. Ezért fájhat különösen Madridban, hogy éppen a Barcelona előzheti meg őket az átigazolásban. A Marca szerint a Real és a Manchester City hetekig nem tudott megállapodni, miközben a Barcelona Frenkie de Jong sérülése miatt intenzívebben kezdett középpályást keresni. A madridi lap szerint Rodri már igent is mondott a Barcának.

Ha létrejön az ützlet, az kettős csapás lehet a Real Madridnak: elvesztik Mourinho megálmodott kulcsemberét, miközben ugyanő a legnagyobb riválist erősítené.

A Fradi ellen így már a B-terv is érdekes lehet

Mindez új megvilágításba helyezheti a Real Madrid Fradi elleni, szombati felkészülési mérkőzését is. A budapesti találkozón még az új játékosok beépítése és a taktikai elemek gyakorlása lehet Mourinho célja. Ugyanakkor Rodri bizonytalanná váló átigazolása miatt érdekes lehet, hogyan építi fel a Real középpályáját, és kire bízza a játék első fázisának a megszervezését.

Az eddigi felkészülési mérkőzéseken Mourinho több megoldást is kipróbált, a Fiorentina elleni 2-2-n például Eduardo Camavinga is szerepet kapott a középpálya mélyén, miközben a portugál különböző szerkezetekkel kísérletezett.

A Fradi ellen Mourinho döntéseit a Rodri-ügy fényében is lehet majd vizsgálni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektakaró mihály

Csak a baj volt Takaróval?

Pilhál György avatarja

Bizony nehéz volt ilyen régi vágású, bogaras emberrel együtt dolgozni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu