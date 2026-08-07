Nagy pofont kaphat a Real Madrid és személyesen Mourinho a Fradi elleni meccs előtt

Rodri érkezése tehát közvetlenül meghatározhatná, hogyan akar futballozni Mourinho új Real Madridja. Ezért fájhat különösen Madridban, hogy éppen a Barcelona előzheti meg őket az átigazolásban. A Marca szerint a Real és a Manchester City hetekig nem tudott megállapodni, miközben a Barcelona Frenkie de Jong sérülése miatt intenzívebben kezdett középpályást keresni. A madridi lap szerint Rodri már igent is mondott a Barcának.

Ha létrejön az ützlet, az kettős csapás lehet a Real Madridnak: elvesztik Mourinho megálmodott kulcsemberét, miközben ugyanő a legnagyobb riválist erősítené.

A Fradi ellen így már a B-terv is érdekes lehet

Mindez új megvilágításba helyezheti a Real Madrid Fradi elleni, szombati felkészülési mérkőzését is. A budapesti találkozón még az új játékosok beépítése és a taktikai elemek gyakorlása lehet Mourinho célja. Ugyanakkor Rodri bizonytalanná váló átigazolása miatt érdekes lehet, hogyan építi fel a Real középpályáját, és kire bízza a játék első fázisának a megszervezését.

Az eddigi felkészülési mérkőzéseken Mourinho több megoldást is kipróbált, a Fiorentina elleni 2-2-n például Eduardo Camavinga is szerepet kapott a középpálya mélyén, miközben a portugál különböző szerkezetekkel kísérletezett.

A Fradi ellen Mourinho döntéseit a Rodri-ügy fényében is lehet majd vizsgálni.