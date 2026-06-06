Svájcgenfmuszlim közösségtörvényhozás

Genf nem kér a burkiniből, a jogvédők tiltakoznak

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Svájc egyik kantonjában éles viták alakultak ki, miután a törvényhozók új szabályozást vezettek be a fürdők és uszodák számára. A döntés értelmében Genf nyilvános fürdőiben a jövőben csak térd fölé érő, és a kart el nem takaró fürdőruhában lehet belépni. A szabályozás célja az egységes öltözködési normatíva megteremtése, a kritikusok és a jogvédők szerint viszont az intézkedés kifejezetten a muszlim közösségek ellen irányul.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 14:00
Fotó: TAKEHIKO SUZUKI Forrás: Yomiuri
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Egy új törvénytervezet Genf kantonban már a napirendre kerülése óta heves vitákat vált ki, mivel gyakorlatilag betiltaná a burkini viselését. A kantoni döntéshozók szerint a javaslat célja a szabályozás egységesítése, bírálói azonban úgy vélik, hogy a tervezet kifejezetten a muszlim közösségeket, azon belül is a nőket érinti hátrányosan.

A döntés támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a nyilvános tereken az öltözködés számos esetben szabályozott, és ez alól a közfürdők sem jelenthetnek kivételt. Hozzáteszik, hogy az intézmények megfelelő jogi felhatalmazás nélkül saját hatáskörben nem vezethetnek be ilyen korlátozásokat.

A döntés mellett érvelők arra is felhívták a figyelmet, hogy a tervezet szövege szerint a tiltás vonatkozna minden olyan ruhára, amely megfelel a kitételnek. Jelenlegi értelmezés szerint például a tiltás alá esne a gyerekek UV-védő ruhája, ahogy a póló viselése is. Utóbbiban való fürdést egyébként már most sem engedélyezi a legtöbb létesítmény. 

A törvény ellenzői szerint azonban a megfogalmazás – miszerint térd fölé kell érnie a ruhának, és a karokat sem fedheti – egyértelműen a burkini és a muszlim vallás öltözködési normái ellen szól. A tiltakozó jogvédő csoportok szerint ráadásul azoknak, akik el akarják takarni a testüket valamilyen okból, joguk van ezt megtenni. 

Egyelőre azonban nem világos, hogy a törvényi szabályozás mivel jár majd, miután a fürdők és az uszodák is jelezték, hogy a szabályok betartatására nem rendelkeznek elég emberrel. 

Már több jogvédő szervezet is jelezte egyébként, hogy bírósági felülvizsgálatot kér az ügyben, ez azonban feltehetőleg nem fogja lezárni a kialakult diskurzust, miután a diszkriminációs vádak mellett egyre többen érvelnek azzal, hogy a szabad öltözködés jogát is sérti az intézkedés. Ráadásul a gyakorlati problémák, mint amilyen a gyerekek UV-védő ruhája, továbbra is megoldásra szorul. 

 

Borítókép: Egy strand felülnézetből (Fotó: AFP)

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