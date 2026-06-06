Genf nem kér a burkiniből, a jogvédők tiltakoznak

A döntés mellett érvelők arra is felhívták a figyelmet, hogy a tervezet szövege szerint a tiltás vonatkozna minden olyan ruhára, amely megfelel a kitételnek. Jelenlegi értelmezés szerint például a tiltás alá esne a gyerekek UV-védő ruhája, ahogy a póló viselése is. Utóbbiban való fürdést egyébként már most sem engedélyezi a legtöbb létesítmény.

A törvény ellenzői szerint azonban a megfogalmazás – miszerint térd fölé kell érnie a ruhának, és a karokat sem fedheti – egyértelműen a burkini és a muszlim vallás öltözködési normái ellen szól. A tiltakozó jogvédő csoportok szerint ráadásul azoknak, akik el akarják takarni a testüket valamilyen okból, joguk van ezt megtenni.