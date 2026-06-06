Genf nem kér a burkiniből, a jogvédők tiltakoznak

Egy új törvénytervezet Genf kantonban már a napirendre kerülése óta heves vitákat vált ki, mivel gyakorlatilag betiltaná a burkini viselését. A kantoni döntéshozók szerint a javaslat célja a szabályozás egységesítése, bírálói azonban úgy vélik, hogy a tervezet kifejezetten a muszlim közösségeket, azon belül is a nőket érinti hátrányosan.
A döntés támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, hogy a nyilvános tereken az öltözködés számos esetben szabályozott, és ez alól a közfürdők sem jelenthetnek kivételt. Hozzáteszik, hogy az intézmények megfelelő jogi felhatalmazás nélkül saját hatáskörben nem vezethetnek be ilyen korlátozásokat.
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