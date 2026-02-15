Svájc nem hallgat többé. A fordulat közvetlen előzménye egy 2024 májusi ombudsmani állásfoglalás volt. Az SRG Deutschschweiz Ombudsstelle kifogásolta, hogy az SRF nem közölt minden lényeges körülményt az Yverdon-les-Bains közelében történt túszejtésről. Az ügyben egy 32 éves iráni migráns 13 embert tartott fogva órákon át egy vonaton, mielőtt a rendőrség lelőtte, írja az Origo.
Fordulat Svájcban: a közmédia a jövőben a migráns elkövetők nemzetiségét is közli
A svájci közmédia a jövőben megnevezi az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek és áldozatainak nemzetiségét. A döntést a Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) szerkesztősége jelentette be, szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, amely a sztereotípiák és előítéletek elkerülésére hivatkozva sok esetben elhallgatta ezeket az adatokat.
Svájc nem hallgatja el többé a migránsbűnöket
Miközben a kantoni hatóságok tájékoztattak az elkövető állampolgárságáról és migráns státuszáról, a közmédia első beszámolóiból ezek az információk kimaradtak.
Az ombudsman szerint azonban a nemzetiség és a menedékkérői státusz a történet megértéséhez releváns tény volt. A tárgyilagosság követelménye nemcsak a diszkrimináció elkerülését jelenti, hanem a közérdeklődésre számot tartó alapvető információk közlését is.
Az SRF belső tájékoztatása szerint „a jövőben megnevezzük az elkövetők és áldozatok nemzetiségét”. A döntést a szerkesztőség „újságírói realitásokkal” indokolta.
A politikai reakciók megosztottak
A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) üdvözölte az irányváltást. Benjamin Fischer nemzeti tanácsos szerint a sajtónak kötelessége megmondani „ami van”, és nem szabad visszatartania a releváns információkat a közönségtől. A politikus parlamenti szinten is szorgalmazza, hogy az életkort, nemet és állampolgárságot főszabály szerint tüntessék fel a bűnügyi tudósításokban.
További Külföld híreink
Ezzel szemben a baloldali svájci szociáldemokrata párt (SP) élesen bírálta a döntést. Tamara Funiciello nemzeti tanácsos arra figyelmeztetett, hogy az ilyen gyakorlat leegyszerűsítő sztereotípiákhoz vezethet, és szerinte engedmény a „szélsőjobboldali populista elterelő manővereknek”. Álláspontja szerint az erőszak összetett társadalmi jelenség, amely nem redukálható pusztán a migráció kérdésére.
A nemzetiség közléséről szóló vita évek óta napirenden van Svájcban, nemcsak a médiában, hanem a rendőrségen és a politikában is. Az elmúlt időszak népszavazásai és a szövetségi hatóságok döntései arra utalnak, hogy a közvélemény egyre inkább az átláthatóság irányába mozdul el.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy rendőrautó járőröz a genfi repülőtéren (Fotó: Richard Juilliart/AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Tisza zöld lámpát adna Ukrajnának, a mi válaszunk: soha!
Mindenki tudja, mire számíthatna a Tiszától – fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: A választók tudják, mire számíthatnak tőlünk + videó
A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a Fidesz teljesítménye ismert, míg a Tisza Párt programja körül ellentmondások vannak.
Megdöbbentő vallomás: így szenvednek az ukránok az elhúzódó háború miatt + videó
Ukrajnában rengetegen próbálnak alkalmazkodni a tartós bizonytalansághoz.
Továbbra is magasan a szabadságpárt vezet Ausztriában
Messze leszakadva követik a kormánypártok.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: A Tisza zöld lámpát adna Ukrajnának, a mi válaszunk: soha!
Mindenki tudja, mire számíthatna a Tiszától – fogalmazott a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: A választók tudják, mire számíthatnak tőlünk + videó
A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a Fidesz teljesítménye ismert, míg a Tisza Párt programja körül ellentmondások vannak.
Megdöbbentő vallomás: így szenvednek az ukránok az elhúzódó háború miatt + videó
Ukrajnában rengetegen próbálnak alkalmazkodni a tartós bizonytalansághoz.
Továbbra is magasan a szabadságpárt vezet Ausztriában
Messze leszakadva követik a kormánypártok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!