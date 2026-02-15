Svájcbűnelkövetőmigránsközmédia

Fordulat Svájcban: a közmédia a jövőben a migráns elkövetők nemzetiségét is közli

A svájci közmédia a jövőben megnevezi az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek és áldozatainak nemzetiségét. A döntést a Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) szerkesztősége jelentette be, szakítva azzal a korábbi gyakorlattal, amely a sztereotípiák és előítéletek elkerülésére hivatkozva sok esetben elhallgatta ezeket az adatokat.

Egy rendőrautó járőröz a genfi ​​repülőtéren Fotó: Richard Juilliart Forrás: AFP
Svájc nem hallgat többé. A fordulat közvetlen előzménye egy 2024 májusi ombudsmani állásfoglalás volt. Az SRG Deutschschweiz Ombudsstelle kifogásolta, hogy az SRF nem közölt minden lényeges körülményt az Yverdon-les-Bains közelében történt túszejtésről. Az ügyben egy 32 éves iráni migráns 13 embert tartott fogva órákon át egy vonaton, mielőtt a rendőrség lelőtte, írja az Origo.

Svájc
 A 32 éves iráni migráns túszejtőt a nyugat-svájci Vaud kantonban található Yverdon közelében végrehajtott rendőrségi beavatkozás során ölték meg (Fotó: Képernyőkép)

Svájc nem hallgatja el többé a migránsbűnöket

Miközben a kantoni hatóságok tájékoztattak az elkövető állampolgárságáról és migráns státuszáról, a közmédia első beszámolóiból ezek az információk kimaradtak.

Az ombudsman szerint azonban a nemzetiség és a menedékkérői státusz a történet megértéséhez releváns tény volt. A tárgyilagosság követelménye nemcsak a diszkrimináció elkerülését jelenti, hanem a közérdeklődésre számot tartó alapvető információk közlését is.

Az SRF belső tájékoztatása szerint „a jövőben megnevezzük az elkövetők és áldozatok nemzetiségét”. A döntést a szerkesztőség „újságírói realitásokkal” indokolta.

A politikai reakciók megosztottak

A jobboldali Svájci Néppárt (SVP) üdvözölte az irányváltást. Benjamin Fischer nemzeti tanácsos szerint a sajtónak kötelessége megmondani „ami van”, és nem szabad visszatartania a releváns információkat a közönségtől. A politikus parlamenti szinten is szorgalmazza, hogy az életkort, nemet és állampolgárságot főszabály szerint tüntessék fel a bűnügyi tudósításokban.

Members of the Swiss National Council Tamara Funiciello of the Social Democratic Party (C) delivers a statement next to President of the Green Party of Switzerland Lisa Mazzone (L) after the decision by the Swiss Federal Court of not voting again on women's retirement age, in Lausanne, on December 12, 2024. After the news that official financial forecasts for the pension system had been miscalculated, left-wing groups appealed to the result of the 2022 vote to increase the retirement age for women. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Tamara Funiciello, a Szociáldemokrata Párt tagja (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Ezzel szemben a baloldali svájci szociáldemokrata párt (SP) élesen bírálta a döntést. Tamara Funiciello nemzeti tanácsos arra figyelmeztetett, hogy az ilyen gyakorlat leegyszerűsítő sztereotípiákhoz vezethet, és szerinte engedmény a „szélsőjobboldali populista elterelő manővereknek”. Álláspontja szerint az erőszak összetett társadalmi jelenség, amely nem redukálható pusztán a migráció kérdésére.

A nemzetiség közléséről szóló vita évek óta napirenden van Svájcban, nemcsak a médiában, hanem a rendőrségen és a politikában is. Az elmúlt időszak népszavazásai és a szövetségi hatóságok döntései arra utalnak, hogy a közvélemény egyre inkább az átláthatóság irányába mozdul el.

Borítókép: Egy rendőrautó járőröz a genfi ​​repülőtéren (Fotó: Richard Juilliart/AFP) 

