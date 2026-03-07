Ukrajna mint háborús pénzmosoda

Kiváló ötletnek tűnik azon az országon – rajtunk – keresztül átcsempészni az ukrán maffiaállam lopott szajréját, amelynek ugyanez az ukrán állammaffia elzárta az olajcsapját. Bölcs gondolat pont ott átkocsikáztatni az európai adófizetőktől elcsaklizott negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót, kilenc kiló aranyat – az elmúlt két hónapban pedig mindösszesen 480 milliárd forintnak (!) megfelelő összeget –, amelynek a gazdaságát épp tönkre próbálják tenni a százféle nemzetközi egyezményt, jogelvet, szerződést lábbal tipró embargójukkal. Amelynek a miniszterelnökét épp a napokban fenyegették meg életveszélyesen, hogy ráküldik a gyilkosaikat. És amely országnak a kisebbségét módszeresen terrorizálják, megfosztják legalapvetőbb emberi jogaitól.

Szóval remek ötlet, mi baj lehetne belőle. Nem igaz?

Hogy mégis baj lett belőle, onnan sejthető, hogy az ukrán külügyminiszter gyakorlatilag dührohamot kapott. Andrij Szibiha már-már asztalcsapkodva írta: szerinte Magyarország egy bűnszervezet, amely túszokat ejt, zsarol és állami terrorizmust hajt végre. Igen, jól olvasták.

Annak a terrorállamnak a vezetője elmélkedik terrorizmusról, amelynek terroristái fölrobbantották a Németországot földgázzal ellátó kritikus infrastruktúrát, az Északi Áramlatot, s amelynek történelmi „hőse” egy Bandera nevű náci tömeggyilkos-terrorista. Annak a maffiaállamnak a külügyére beszél zsarolásról, amely a saját olajunkkal zsarol minket. Az a latorállam magyaráz túszejtésről, amely szívbeteg vagy épp rokkant magyar állampolgárokat rabol el a nyílt utcán, és hurcol a frontra meghalni. Egy olyan állam minisztere meri kiejteni a száján a „bűnszervezet” szót, amelyhez évtizedek óta eposzi jelzőként tapad a szó: maffia: „ukrán maffia”. Ahol újabban aranybudik készülnek az európai adófizetőktől ellopott pénzből.

Ám nemcsak az aranybudiktól bűzlik a történet. Ukrajna itteni szócsöve, a Telex úgy értesült: Szibiháék válaszlépéseket készítenek elő Magyarország ellen uniós szinten is. Valamiről lemaradtunk? Ezek szerint Ukrajna már uniós tag lett, hogy bármit előkészíttethet uniós szinten? Mondanám, hogy kabaré, ám cseppet sem vicces, hisz mindeközben a Szibiha-féle bábok egy hajdan (harminc éve) még 52 milliós országot nulláznak le épp, hogy teljesítsék a globalista birodalom parancsát: Oroszország gyengítését.

Az uniós szabályok alapján magyar vállalkozás egy másik vállalkozásnak csak másfél millió forintig fizethet készpénzben, ha meg én ügyvédként letétbe veszek másfél millió forintot, ezerféle átvilágítást, vizsgálatot meg kérdőívet kapok azonnal

– mutatott rá Tóth Máté energiajogász. Vagyis nem alapvető emberi jog százmilliárdokkal furikázni.