A Helyzet

Az olajterrorista

Épp egy hónapja zárta el az olajcsapunkat Zelenszkij elnök. Régi, meghitt barátja ő a magyaroknak.

Pilhál Tamás
Épp egy hónapja zárta el az olajcsapunkat Zelenszkij elnök. Régi, meghitt barátja ő a magyaroknak. Már a háború előtt abban lelte örömét, hogy a kárpátaljai magyar kisiskolások ne beszélhessenek anyanyelvükön az óraközi szünetekben se. És hiába kérleltük szépen, még neki állt följebb. Itteni lakájai pedig már akkor is megírták, hogy mi tehetünk a jogfosztásokról (is). Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte a közkedvelt extrém zongoristát, nyissa meg az olajcsapot. Még ha a nyitásról – teszem hozzá – végső soron nem ő, hanem a vele bábozók döntenek – Brüsszelben. A Politico (a brüsszeli Szabad Nép) tegnapi vezércikke szerint bár „nem hihető” a magyar álláspont, Orbán „meg fogja kapni az istenverte olajvezetékét”. Mérget azért ne vegyünk rá. Zelenszkijék régóta a megvadulás visszafordíthatatlan fázisában vannak.

Kezdetben az volt a hivatalos mese-meskete, hogy az oroszok lebombázták a saját vezetéküket, hogy azon ne kelljen Magyarországra olajat szállítaniuk. Mert Putyinék nyilván olyan tökkelütöttek, hogy elfelejtették: a csap elzárható. Vagy sandán azért bombázták, hogy aztán rákenhessék az egészet szegény, tisztességben megőszült táncos-komikusra, akinek aztán sosem jutna eszébe terrortámadást szervezni mások csöve ellen. (A háttérben fölbugyborékol az Északi Áramlat.) Sőt éjt nappallá téve a magyarok csőgondjain töpreng. Talán még az üstfoltozásban jártas Mekk Eleket is a helyszínre szalajtotta egy gyalogsági hegesztővel. (Lehet, épp ezért nem halad a meló?) A saját, hivatalos meséjüket erősítendő minapi randijukon Ursula szőr mentén odaszólt Zelenszkijnek: esetleg picit gyorsabban is javítódhatna az a cső, már ha Zelenszkij úr kedve és ideje engedi. (Amúgy érdekes meló ez az ukrán bábelnökösködés: egyik utasítással kiküldi a csőfoltozókat csőfoltozni – a másikkal meg egy drónrajt, hogy ugyanazt a csövet picit odébb durrantsa szét. Hogy bírja ki hahotázás nélkül?)

Tehát a „Putyin a hibás” volt a hivatalos mese – egészen tegnapig. Amikor is Zelenszkijék bekérették a kijevi ügyvivőnket, és két követelőzés („Adj pénzt és fegyvert!”) meg fenyegetés („De azonnal!”) között elkotyogták, igazából kutya baja a Barátság vezetéknek, sehol sem ereszt, csupán politikai okból zárták el. És, gondolom, addig nem is nyitják ki, míg nem adunk nekik zsozsót meg puttyogtatnivalót, vagy nem csinálunk hadügyminisztert a szláváukrájinyizős haverjukból.

Honnan ismerős e stílus? Tán a C kategóriás gengszterfilmekből. Vagy 1991 utánról, amikor egyre több ukrán maffiózó járt át hozzánk levegőt rontani, védelmi pénzt szedni. Nem tudom. Csak azt, hogy nem mindegy, milyen színvonalon vagánykodik az ember. És a jelenlegi ukrán rezsim nincs abban a helyzetben, pláne azon a színvonalon, hogy vagánykodjon, fenyegetőzzön, zsaroljon. Az ország fele romokban. Külföldi pénz nélkül csőd, külföldi fegyverek nélkül azonnali összeomlás jön. Lakosságuk fele lelécelt, a maradék zöme is menekülne, ha tehetné. Már nem a Donbasz hovatartozása a kérdés, hanem az ukrán állam léte. Pedig Trump próbálta elmagyarázni Zelenszkijnek a Fehér Házban: „Hálásnak kellene lenned. Nincsenek lapjaid. Nem hiszem, hogy olyan kemény fiú lennél az Egyesült Államok nélkül. A harmadik világháborúval szerencsejátékozol.” A jobbik eset, hogy Zelenszkij csak simán nem érti. A rosszabbik, hogy érti, és mégis nyomja tovább padlógázzal. A végeredmény szempontjából persze mindegy: Ukrajnát a szakadék felé vezeti. Béke helyett az a legfőbb gondja ennek az olajterroristának, hogy minket maffiamódszerrel zsaroljon. Azt hiszem, nem sok idő, és lesz ennél sürgetőbb gondja.
 

Borbély Zsolt Attila
Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely
Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós
Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László
Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

