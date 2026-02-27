Az olajterrorista

Épp egy hónapja zárta el az olajcsapunkat Zelenszkij elnök. Régi, meghitt barátja ő a magyaroknak. Már a háború előtt abban lelte örömét, hogy a kárpátaljai magyar kisiskolások ne beszélhessenek anyanyelvükön az óraközi szünetekben se. És hiába kérleltük szépen, még neki állt följebb. Itteni lakájai pedig már akkor is megírták, hogy mi tehetünk a jogfosztásokról (is). Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte a közkedvelt extrém zongoristát, nyissa meg az olajcsapot. Még ha a nyitásról – teszem hozzá – végső soron nem ő, hanem a vele bábozók döntenek – Brüsszelben. A Politico (a brüsszeli Szabad Nép) tegnapi vezércikke szerint bár „nem hihető” a magyar álláspont, Orbán „meg fogja kapni az istenverte olajvezetékét”. Mérget azért ne vegyünk rá. Zelenszkijék régóta a megvadulás visszafordíthatatlan fázisában vannak.

Kezdetben az volt a hivatalos mese-meskete, hogy az oroszok lebombázták a saját vezetéküket, hogy azon ne kelljen Magyarországra olajat szállítaniuk. Mert Putyinék nyilván olyan tökkelütöttek, hogy elfelejtették: a csap elzárható. Vagy sandán azért bombázták, hogy aztán rákenhessék az egészet szegény, tisztességben megőszült táncos-komikusra, akinek aztán sosem jutna eszébe terrortámadást szervezni mások csöve ellen. (A háttérben fölbugyborékol az Északi Áramlat.) Sőt éjt nappallá téve a magyarok csőgondjain töpreng. Talán még az üstfoltozásban jártas Mekk Eleket is a helyszínre szalajtotta egy gyalogsági hegesztővel. (Lehet, épp ezért nem halad a meló?) A saját, hivatalos meséjüket erősítendő minapi randijukon Ursula szőr mentén odaszólt Zelenszkijnek: esetleg picit gyorsabban is javítódhatna az a cső, már ha Zelenszkij úr kedve és ideje engedi. (Amúgy érdekes meló ez az ukrán bábelnökösködés: egyik utasítással kiküldi a csőfoltozókat csőfoltozni – a másikkal meg egy drónrajt, hogy ugyanazt a csövet picit odébb durrantsa szét. Hogy bírja ki hahotázás nélkül?)

Tehát a „Putyin a hibás” volt a hivatalos mese – egészen tegnapig. Amikor is Zelenszkijék bekérették a kijevi ügyvivőnket, és két követelőzés („Adj pénzt és fegyvert!”) meg fenyegetés („De azonnal!”) között elkotyogták, igazából kutya baja a Barátság vezetéknek, sehol sem ereszt, csupán politikai okból zárták el. És, gondolom, addig nem is nyitják ki, míg nem adunk nekik zsozsót meg puttyogtatnivalót, vagy nem csinálunk hadügyminisztert a szláváukrájinyizős haverjukból.