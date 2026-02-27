Liverpool: Sallai az Anfielden? Ma eldől az ő sorsa is

Pénteken délben tartják a Bajnokok Ligája sorsolását, nemcsak a nyolcaddöntős párosításokra derül fény, hanem teljesen kialakulnak az ágak a május 30-i, budapesti BL-döntő felé vezető úton. Két magyar érdekeltségű csapat is versenyben van még, a Liverpool (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos) és a Galatasaray (Sallai Roland) akár egymás ellen küzdhet meg a negyeddöntőbe jutásért.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool szempontjából kellemetlen emlékeket idézne, ha a Vörösök ismét Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen meccselnének a BL-ben Fotó: Anadolu via AFP/Salih Zeki Fazlioglu

A két csapat ősszel a BL alapszakaszában játszott egymás ellen, akkor Szoboszlai Dominik szabálytalansága után büntetőt lőhetett, s az abból szerzett góllal 1-0-ra meglepetésre győzött a Galatasaray.

BL-sorsolás: Szoboszlai és Kerkez újra Sallai ellen?

Ötven százalék az esély rá, hogy a párharc újra összejön, s ez Sallai Roland szempontjából amiatt is pikáns lenne, mert édesapja szerint érdeklődik iránta a Liverpool. Egyelőre ellenfélként látogathatna az Anfieldre.

Ha most elkerüli egymást a Liverpool és a Galatasaray, akkor Szoboszlaiék az Atlético Madrid, Sallaiék pedig a Premier League-ben vergődő Tottenham ellen játszanának a negyeddöntőbe jutásért, s ez egyben azt is jelentené, hogy teljesen külön ágra sorolják a két magyar érdekeltségű csapatot, amelyek legfeljebb a budapesti döntőben találkozhatnának újra.