Liverpool: Sallai az Anfielden? Ma eldől az ő sorsa is

Kialakult a legjobb tizenhat mezőnye a labdarúgó Bajnokok Ligájában, pénteken a BL-nyolcaddöntők párosítása és a budapesti döntőig vezető ágrajz is véglegessé válik. A Liverpool az Atlético Madrid vagy a Galatasaray ellen folytatja, utóbbi esetben farkasszemet nézhetnek egymással magyar futballisták: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos állna az egyik, Sallai Roland a másik oldalon. Az első kieséses forduló után, de még az újabb BL-sorsolás előtt a Rapid Sportban is elemeztük a sorozat fejleményeit és esélyeit.

2026. 02. 27.
Pénteken délben tartják a Bajnokok Ligája sorsolását, nemcsak a nyolcaddöntős párosításokra derül fény, hanem teljesen kialakulnak az ágak a május 30-i, budapesti BL-döntő felé vezető úton. Két magyar érdekeltségű csapat is versenyben van még, a Liverpool (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos) és a Galatasaray (Sallai Roland) akár egymás ellen küzdhet meg a negyeddöntőbe jutásért.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool szempontjából kellemetlen emlékeket idézne, ha a Vörösök ismét Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen meccselnének a BL-ben
Szoboszlai Dominik és a Liverpool szempontjából kellemetlen emlékeket idézne, ha a Vörösök ismét Sallai Roland csapata, a Galatasaray ellen meccselnének a BL-ben Fotó: Anadolu via AFP/Salih Zeki Fazlioglu

A két csapat ősszel a BL alapszakaszában játszott egymás ellen, akkor Szoboszlai Dominik szabálytalansága után büntetőt lőhetett, s az abból szerzett góllal 1-0-ra meglepetésre győzött a Galatasaray.

BL-sorsolás: Szoboszlai és Kerkez újra Sallai ellen?

Ötven százalék az esély rá, hogy a párharc újra összejön, s ez Sallai Roland szempontjából amiatt is pikáns lenne, mert édesapja szerint érdeklődik iránta a Liverpool. Egyelőre ellenfélként látogathatna az Anfieldre.

Ha most elkerüli egymást a Liverpool és a Galatasaray, akkor Szoboszlaiék az Atlético Madrid, Sallaiék pedig a Premier League-ben vergődő Tottenham ellen játszanának a negyeddöntőbe jutásért, s ez egyben azt is jelentené, hogy teljesen külön ágra sorolják a két magyar érdekeltségű csapatot, amelyek legfeljebb a budapesti döntőben találkozhatnának újra. 

A Galatasaraynak aligha van esélye eljutni odáig; hogy a Liverpoolnak összejöhet-e, arról több szó esett a Rapid Sportban, ahol arra is kitértünk, hogyan változott a Juventus–Galatasaray meccs képe Sallai lecserélése után. Szóba került a Bodö/Glimt menetelése és az olasz klubfutball válsága is.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, lehetséges párosítások

  • Paris Saint–Germain (francia)–Barcelona (spanyol)/Chelsea (angol)
  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol)/Tottenham (angol)
  • Real Madrid (spanyol)–Sporting (portugál)/Manchester City (angol)
  • Atalanta (olasz)–Arsenal (angol)/Bayern München (német)
  • Newcastle United (angol)–Barcelona/Chelsea
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham/Liverpool
  • Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City/Sporting
  • Bayer Leverkusen (német)–Bayern München/Arsenal

 

