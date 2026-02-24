Megtörtént a kapcsolatfelvétel, Sallai Roland tényleg a Liverpoolhoz igazolhat

Januárban több forrás is arról számolt be, hogy Sallai Roland szerepel a Liverpool kívánságlistáján. A Vörösök a sérülések miatt elsősorban jobbhátvédet szerettek volna igazolni, a Galatasaray magyar légiósa pedig klubjában rendszeresen ezen a poszton szerepel. Sallai később a pletykákra reagálva elmondta, hogy jelenlegi csapatára koncentrál, a Liverpool pedig végül nem igazolt, így sokáig úgy tűnt, ennek a történetnek itt vége van.

Sallai Roland a válogatott mellett klubszinten is együtt játszhatna Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség)

Sallai Roland mégis Liverpoolba igazolhat

Most azonban megszólalt Sallai Tibor, a futballista édesapja, aki elárulta, bár fia jól érzi magát a Galatasaraynál és szereti a klubot, a liverpooli szál így is valós lehetőség lehet.

– Nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátra van. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik. A Liverpool lehet ilyen célállomás, s bevallom, én már azon sem csodálkoztam volna, ha ez a klubváltás már most, télen létrejön.

Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson.

Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére – mondta a Blikknek Sallai Tibor.

Az egykori futballista azt is elmondta, megvan az oka annak, hogy miért a drukkerek kedvence a fia.

– Mindig is büszke voltam a fiamra, mert, s ezt elfogultság nélkül mondom, nagyon jó gyerek. Soha nem érdekelte a bulizás, a magamutogatás, a kivagyiság. Mindig a földön maradt, józanul gondolkodott. Hosszú évek óta együtt van, s együtt él a csinos barátnőjével, és ebben a felszínes, zaklatott világban szinte meseszerű, ahogyan szeretik egymást, ragaszkodnak a másikhoz. Betti biztos háttér és tökéletes társ számára. A Galata néhány nappal ezelőtt a Juventusszal játszott Bajnokok Ligája-meccset, én pedig Betti édesapjával utaztam ki Isztambulba, majd töltöttünk el három felejthetetlen napot. Ami ott a futballt körülveszi, egyszerűen hihetetlen! A szurkolók valósággal megőrülnek a csapatért, a játékosokért, közöttük Rolandért.