Megtörtént a kapcsolatfelvétel, Sallai Roland tényleg a Liverpoolhoz igazolhat

Ami korábban csupán álom volt, hamarosan valósággá válhat: akár három magyar futballista is tagja lehet a Liverpool felnőttkeretének. A télen Sallai Rolandot szóba hozták a Vörösökkel, most pedig a játékos édesapja elárulta, fia a következő átigazolási időszakban valóban az angol sztárklubhoz kerülhet.

2026. 02. 24. 11:57
A magyar légiós jelenleg a Galatasarayra koncentrál Fotó: Serhat Cetinkaya Forrás: Anadolu/AFP
Januárban több forrás is arról számolt be, hogy Sallai Roland szerepel a Liverpool kívánságlistáján. A Vörösök a sérülések miatt elsősorban jobbhátvédet szerettek volna igazolni, a Galatasaray magyar légiósa pedig klubjában rendszeresen ezen a poszton szerepel. Sallai később a pletykákra reagálva elmondta, hogy jelenlegi csapatára koncentrál, a Liverpool pedig végül nem igazolt, így sokáig úgy tűnt, ennek a történetnek itt vége van.

Sallai Roland a válogatott mellett klubszinten is együtt játszatna Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal
Sallai Roland a válogatott mellett klubszinten is együtt játszhatna Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal (Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség)

Sallai Roland mégis Liverpoolba igazolhat

Most azonban megszólalt Sallai Tibor, a futballista édesapja, aki elárulta, bár fia jól érzi magát a Galatasaraynál és szereti a klubot, a liverpooli szál így is valós lehetőség lehet.

– Nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátra van. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik. A Liverpool lehet ilyen célállomás, s bevallom, én már azon sem csodálkoztam volna, ha ez a klubváltás már most, télen létrejön.

Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson.

Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére – mondta a Blikknek Sallai Tibor.

Az egykori futballista azt is elmondta, megvan az oka annak, hogy miért a drukkerek kedvence a fia.

– Mindig is büszke voltam a fiamra, mert, s ezt elfogultság nélkül mondom, nagyon jó gyerek. Soha nem érdekelte a bulizás, a magamutogatás, a kivagyiság. Mindig a földön maradt, józanul gondolkodott. Hosszú évek óta együtt van, s együtt él a csinos barátnőjével, és ebben a felszínes, zaklatott világban szinte meseszerű, ahogyan szeretik egymást, ragaszkodnak a másikhoz. Betti biztos háttér és tökéletes társ számára. A Galata néhány nappal ezelőtt a Juventusszal játszott Bajnokok Ligája-meccset, én pedig Betti édesapjával utaztam ki Isztambulba, majd töltöttünk el három felejthetetlen napot. Ami ott a futballt körülveszi, egyszerűen hihetetlen! A szurkolók valósággal megőrülnek a csapatért, a játékosokért, közöttük Rolandért.

Sallai Tibor hozzátette, apaként ezt átélni felemelő érzés, de Sallai Roland tesz is érte, hogy szeressék.

– Bármilyen pozícióba állítják, jó teljesítményt nyújt. Ezen a szinten már nincs választás. Profi labdarúgóként azt kell csinálnia, amit az edző mond. Roli hiába rendelkezik különleges csatárerényekkel, jobbhátvédként is muszáj a maximumot nyújtania. És ezt láthattam a Juventus elleni gálameccsen is. Egyébként a családtagoknak fenntartott szektor épp a kispad fölött van, szinte testközelből figyelhettem a Galata és benne a fiam játékát.

 

