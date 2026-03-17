Bocs, Hollywood, de ez a jövő: harmadszor is megrendezik a SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivált

Több mint kétezer filmet láthat a közönség a mesterséges intelligenciával készült filmeket felvonultató SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztiválon március 26-án és 27-én Budapesten, a Cinema City Mammut moziban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 20:00
Fotó: Anadolu via AFP/Rasid Necati Aslim
Harmadik alkalommal rendezi meg az ACG Reklámügynökség a Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivált, amely műfajokon átívelő filmválogatásával a mesterséges intelligencia vizuális művészetben betöltött szerepét kívánja bemutatni – közölték a szervezők kedden.

Forrás: Budapest SmartFest AI Filmfesztivál

Az idei programra 2200 alkotó küldte be pályaművét Kanadától Kínáig, több mint száz országból. A filmek között klasszikus versek és archív képek kelnek új életre, de vadnyugati hősökkel vagy a távoli jövő robotjaival is találkozhatnak majd a nézők. A vetítések mellett 

március 26-án szakmai kerekasztal-beszélgetést is tartanak, ahol olyan neves szakemberek vitatják meg a film jövőjét, mint Török Ferenc rendező, Lackfi János költő és Bereczki Nóra rendező, Nagy László, az ACG kreatívigazgatója, valamint az első magyarországi AI-produkciós cég, A Kegyetlen – Magda Marinko rémtörténetével is ismertté vált Promptmonsters alapítói. 

A beszélgetést Kovács Gellért újságíró, filmkritikus vezeti. A fesztivál külön figyelmet fordít a fiatalokra is, ezért március 26-án napközben diákvetítéseken a fiatalok Hartung Attila rendezővel merülhetnek el a mesterséges intelligencia alapú filmkészítés rejtelmeiben és etikájában. Március 27-én a fesztivál díjazott filmjeinek vetítésével zárul rendezvény.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
