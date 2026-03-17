Bocs, Hollywood, de ez a jövő: harmadszor is megrendezik a SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivált

Harmadik alkalommal rendezi meg az ACG Reklámügynökség a Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivált, amely műfajokon átívelő filmválogatásával a mesterséges intelligencia vizuális művészetben betöltött szerepét kívánja bemutatni – közölték a szervezők kedden.

Az idei programra 2200 alkotó küldte be pályaművét Kanadától Kínáig, több mint száz országból. A filmek között klasszikus versek és archív képek kelnek új életre, de vadnyugati hősökkel vagy a távoli jövő robotjaival is találkozhatnak majd a nézők. A vetítések mellett

március 26-án szakmai kerekasztal-beszélgetést is tartanak, ahol olyan neves szakemberek vitatják meg a film jövőjét, mint Török Ferenc rendező, Lackfi János költő és Bereczki Nóra rendező, Nagy László, az ACG kreatívigazgatója, valamint az első magyarországi AI-produkciós cég, A Kegyetlen – Magda Marinko rémtörténetével is ismertté vált Promptmonsters alapítói.

A beszélgetést Kovács Gellért újságíró, filmkritikus vezeti. A fesztivál külön figyelmet fordít a fiatalokra is, ezért március 26-án napközben diákvetítéseken a fiatalok Hartung Attila rendezővel merülhetnek el a mesterséges intelligencia alapú filmkészítés rejtelmeiben és etikájában. Március 27-én a fesztivál díjazott filmjeinek vetítésével zárul rendezvény.