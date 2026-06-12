Egy régi budapesti bunkerben leltek rá a magyar sorozatgyilkos rejtekhelyére

– Egy korábbi interjúban említette, hogy rendkívül tudatosan, előre megtervezi a teljes cselekményt. Elárulja, hány kötetesre tervezi ezt a szériát?

– Még a kiadóval sem jutottunk dűlőre abban, hogy pontosan mi legyen a sorozat hivatalos neve, de a Lelkek őrzője és a Fekete labirintus után még két kötet terve már biztosan ott van a fejemben.

A kötet borítója

– Gondolom, ez exkluzív információ a rajongók számára, aminek nagyon fognak örülni. Hogyan születnek meg a történetek, mi a munkamódszere? Amikor megalkot egy-egy főgonoszt, segítségül hívja a régi rendőri tudását?

– Inkább csak a rutinból és a régi benyomásokból táplálkozom. Fontos leszögezni, hogy írás közben nem használhatok fel semmilyen valós, egykori ügyet, amin rendőrként dolgoztam.

A cselekmény minden eleme a képzeletem szüleménye; a múltamból kizárólag a büntetőeljárások pontos menetét, a nyomozás technikai hátterét emelem át.

Maga az ötlet bármiből kipattanhat: sétálok az utcán, megnézek egy filmet vagy olvasok egy cikket, és a gondolatok elkezdenek rétegződni a fejemben. Ez a fázis hat–nyolc hónapnyi előzetes kutatómunkát, karakterépítést és cselekménytervezést jelent. Mindent egy füzetben vagy fájlban rögzítek előre. Ez a háttéranyag a későbbi könyv terjedelmének csaknem az egyharmadát kiteszi, de nem része a regény szövegének – ez egy olyan komplex vázlat, amiben előre felépítem a teljes rendszert.

– Ez rendkívül aprólékos módszer, de gondolom, így garantálható, hogy minden karakter hiteles marad.

– Pontosan. Nem vagyok képes úgy írni, hogy halad a történet, majd a végén a semmiből előlép valaki az ajtó mögül, hogy „itt vagyok”, miközben korábban szó sem esett róla. Szükségem van erre a finomhangolt, összetett rendszerre, hogy pontosan lássam, ki, mivel, hol és hogyan kapcsolódik a többiekhez. Csak így áll össze a kép.

– A Fekete labirintus egy megrázó jelenettel indít: egy gyermek meghal egy kutyatámadásban. Bevallom, az elején azt hittem, valahogy mégis túlélte, és a későbbi fejezetekben minden sebhelyes szereplőben őt kerestem. Szándékosan rejti el ezeket a kételyeket a szövegben?