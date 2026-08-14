CataniaOlaszországrepülőtér

Kegyetlenül kihasználják a csapdába esett turistákat a cataniai légtérzár miatt + videó

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A főszezon kellős közepén teljesen megbénult a légi közlekedés Európa egyik legnépszerűbb országában, ahol a hatóságok kénytelenek voltak drasztikusan meghosszabbítani a teljes légtérzárat. Szicíliában, a cataniai nemzetközi repülőtéren az égből hulló fekete por és hamu miatt péntek hajnalig minden induló és érkező járatot töröltek.

2026. 08. 14. 6:55
Fotó: SALVATORE ALLEGRA Forrás: ANADOLU
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A helyzet iróniája, hogy miközben a turisták ezrei rekedtek csapdában a repülőtereken, a vulkán tövében katasztrófaturizmus alakult ki: rengeteg külföldi érkezik a térségbe.

A Hír TV is beszámolt a szicíliai káoszról, ahol rengeteg magyar turista került bajba. Hívták a nagykövetséget, akik csak annyit mondtak a segítségkérésre: sok szerencsét. Az egyik turista arról is beszélt, hogy vannak olyanok akik teljesen katasztrofális helyzetbe kerültek. Nem tudnak autót bérelni, nem tudnak buszra, sem vonatra szállni, mert minden hely foglalt.

Mihez van joga az utasnak ebben a helyzetben?

Mivel a vulkánkitörés jogilag rendkívüli körülménynek minősül, az utasoknak fontos tudniuk a jogaikat:

  • Mivel a légitársaságok nem tehetnek a természeti csapásról, az EU-s szabályok szerinti 250-600 eurós fix kártérítés nem követelhető.
  • A légitársaság köteles ingyenesen átfoglalni az utast a legkorábbi alternatív járatra (akár másik közeli reptérre), vagy kérésre 7 napon belül visszatéríteni a jegyárat.
  • A várakozási idő alatt a légitársaságnak ételt, italt, szükség esetén pedig szállást és oda-vissza fuvart kell biztosítania az utasoknak. Ha ezt a kaoszon belül nem teszik meg, a saját névre szóló számlákat utólag kötelező megtéríteniük.

A hatóságok arra kérik az utazókat, hogy otthonról el se induljanak a repülőtérre anélkül, hogy ellenőrizték volna járatuk státuszát.

Az állandóan visszatérő probléma nemcsak közlekedési káoszt, hanem komoly politikai vitát is kirobbantottak Olaszországban. Nello Musumeci polgári védelmi miniszter élesen bírálta a cataniai Fontanarossa repülőtér infrastruktúráját. Emlékeztetett arra, hogy már 1999-ben – Catania tartomány elnökeként – benyújtott egy tervet, amely felhívta a figyelmet a reptér sebezhetőségére az Etna közelsége miatt, ám azt a döntéshozók akkor lesöpörték az asztalról. 

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