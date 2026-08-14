Ennél sötétebb és gyönyörűbb rockalbum azóta sem született – 30 éves az October Rust



Különösen figyelemreméltó az a kompozíciós érettség, amellyel a zenekar a súlyos riffeket fülbemászó refrénekkel ötvözte. Az olyan tételek, mint a Love You to Death, a Red Water (Christmas Mourning), a Wolf Moon, vagy a Be My Druidess, mesteri módon egyensúlyoznak a komorság és a szépség határán. Az Európában is gyorsan berobbant híres dal, a My Girlfriend’s Girlfriend pedig tökéletes példája a csapatra mindig is jellemző önironikus, sötét humornak, amely megmentette a produkciót a túlzott pátosz vádjától. Steele dalszövegei az elmúlás, a vágy, a női nem iránti rajongás, a gyász és a természet örök körforgásának motívumaival dolgoznak, teszik ezt olyan költői erővel, amely ritka a nehézfém műfajában.



Az October Rust technikai szempontból is mérföldkő volt: a produkció dús, rétegzett és rendkívül meleg hangzású, amely méltón tükrözi az ősz színeit és melankóliáját, amit még a lemezborító és a hozzá kapcsolódó booklet is hűen tükrözött.

A frontember, Peter Steele 2010-ben bekövetkezett korai halálával a Type O Negative története lezárult, de amit az October Rust-tal, és az azt követő pengeéles anyagokkal hátrahagytak, az az időtlenség védjegyét viseli. Három évtizeddel a megjelenése után ez a lemez még mindig képes arra, amire csak a legnagyobb műalkotások: kiszakít a jelenből, és elviszi a hallgatót egy olyan világba, ahol az ősz nem a pusztulás, hanem a lenyűgöző szépség évszaka.