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Ennél sötétebb és gyönyörűbb rockalbum azóta sem született – 30 éves az October Rust

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Amikor 1996 augusztus 20-án a brooklyni Type O Negative zenekar letette az asztalra negyedik stúdióalbumát, az October Rust-ot, a zenei színtér egy csapásra megértette: a metál nemcsak súlyos, sötét és dühös lehet, hanem végtelenül elegáns, melankolikus és csábító is. Az erejéből máig mit sem vesztett October Rust nem csupán egy jól sikerült album a kilencvenes évekből, hanem a gótikus rock és a doom metál történetének egyik legérettebb, legmaradandóbb alkotása.

Balázs D. Attila
2026. 08. 14. 6:40
Forrás: Type O Negative
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Különösen figyelemreméltó az a kompozíciós érettség, amellyel a zenekar a súlyos riffeket fülbemászó refrénekkel ötvözte. Az olyan tételek, mint a Love You to Death, a Red Water (Christmas Mourning), a Wolf Moon, vagy a Be My Druidess, mesteri módon egyensúlyoznak a komorság és a szépség határán. Az Európában is gyorsan berobbant híres dal, a My Girlfriend’s Girlfriend pedig tökéletes példája a csapatra mindig is jellemző önironikus, sötét humornak, amely megmentette a produkciót a túlzott pátosz vádjától. Steele dalszövegei az elmúlás, a vágy, a női nem iránti rajongás, a gyász és a természet örök körforgásának motívumaival dolgoznak, teszik ezt olyan költői erővel, amely ritka a nehézfém műfajában.


Az October Rust technikai szempontból is mérföldkő volt: a produkció dús, rétegzett és rendkívül meleg hangzású, amely méltón tükrözi az ősz színeit és melankóliáját, amit még a lemezborító és a hozzá kapcsolódó booklet is hűen tükrözött.
A frontember, Peter Steele 2010-ben bekövetkezett korai halálával a Type O Negative története lezárult, de amit az October Rust-tal, és az azt követő pengeéles anyagokkal hátrahagytak, az az időtlenség védjegyét viseli. Három évtizeddel a megjelenése után ez a lemez még mindig képes arra, amire csak a legnagyobb műalkotások: kiszakít a jelenből, és elviszi a hallgatót egy olyan világba, ahol az ősz nem a pusztulás, hanem a lenyűgöző szépség évszaka.

A Type O Negative magyar „helytartókat” is hátrahagyott a Green Men személyében. A tribute zenekar gyakran játssza az October Rust dalait is a koncertjein, amelyek mindegyike egy-egy mély tisztelgés a brooklyni csapat rocktörténelmi munkássága előtt.

 

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