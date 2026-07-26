35 évesek a rocklegendák – 1991 minden idők legerősebb zenei éve volt?

A Guns N' Roses sem aprózta el: 1991. szeptember 17-én egyszerre két albumot adott ki. A Use Your Illusion I és II összesen harminc dalával minden addiginál grandiózusabb vállalkozásnak számított. A November Rain, a Don't Cry, a Civil War és a You Could Be Mine egyaránt ezekről a lemezekről származik.

Az év azonban nem csupán erről a három legendás kiadványról szólt. 1991-ben jelent meg a Pearl Jam bemutatkozó albuma, a Ten, amely olyan örökzöldeket adott, mint az Alive vagy a Jeremy. Ugyanebben az évben adta ki a Red Hot Chili Peppers a Blood Sugar Sex Magik című lemezt, rajta az Under the Bridge és a Give It Away című slágerekkel. Az R.E.M. az Out of Time albummal aratott világsikert, amelyen a Losing My Religion is helyet kapott.

Ugyanebben az évben adta ki a Mr. Big a Lean Into It című albumot, amelynek köszönhetően a To Be With You a világ számos országában listavezető sláger lett, és a zenekar nemzetközi áttörését hozta el.

A metálrajongók számára is emlékezetes év volt 1991: ekkor jelent meg az Ozzy Osbourne No More Tears című albuma, a Skid Row Slave to the Grind című lemeze, valamint a Soundgarden korszakos Badmotorfinger albuma. A Paradise Lost is ekkor adta ki korszakalkotó Gothic című albumát, amely egy egész új műfajnak adott nevet.