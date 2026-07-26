nirvanametallicapearl jamguns n ' roses

35 évesek a rocklegendák – 1991 minden idők legerősebb zenei éve volt?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Harmincöt évvel ezelőtt egymás után jelentek meg azok a lemezek, amelyek alapjaiban formálták át a rock- és metálzene történetét. A Nirvana, a Metallica és a Guns N' Roses korszakos albumai mellett számos más klasszikus is 1991-ben látott napvilágot.

Balázs D. Attila
2026. 07. 26. 6:50
Nirvana, Smells like Teen Spirit Forrás: Farout
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Guns N' Roses sem aprózta el: 1991. szeptember 17-én egyszerre két albumot adott ki. A Use Your Illusion I és II összesen harminc dalával minden addiginál grandiózusabb vállalkozásnak számított. A November Rain, a Don't Cry, a Civil War és a You Could Be Mine egyaránt ezekről a lemezekről származik.

Az év azonban nem csupán erről a három legendás kiadványról szólt. 1991-ben jelent meg a Pearl Jam bemutatkozó albuma, a Ten, amely olyan örökzöldeket adott, mint az Alive vagy a Jeremy. Ugyanebben az évben adta ki a Red Hot Chili Peppers a Blood Sugar Sex Magik című lemezt, rajta az Under the Bridge és a Give It Away című slágerekkel. Az R.E.M. az Out of Time albummal aratott világsikert, amelyen a Losing My Religion is helyet kapott. 

Ugyanebben az évben adta ki a Mr. Big a Lean Into It című albumot, amelynek köszönhetően a To Be With You a világ számos országában listavezető sláger lett, és a zenekar nemzetközi áttörését hozta el.

A metálrajongók számára is emlékezetes év volt 1991: ekkor jelent meg az Ozzy Osbourne No More Tears című albuma, a Skid Row Slave to the Grind című lemeze, valamint a Soundgarden korszakos Badmotorfinger albuma. A Paradise Lost is ekkor adta ki korszakalkotó Gothic című albumát, amely egy egész új műfajnak adott nevet.

Az akkori nyár sem telt eseménytelenül: az 1991-es év júliusában a Metallica bemutatta az Enter Sandman kislemezt is, amely már előrevetítette a Black Album óriási sikerét, miközben a Guns N' Roses világkörüli turnéra indult, amely a rocktörténelem egyik legnagyobb koncertsorozatává vált.

Harmincöt év elteltével ezek a zenei albumok nem csupán nosztalgikus emlékek, hanem zenetörténeti sarokpontok egy olyan korszakból, amelynek a zenéiért ma sem kell szégyenkeznünk. 

A Nevermind, a Black album, a Use Your Illusion-lemezek vagy éppen a Ten ma is rendszeresen szerepelnek a minden idők legjobb rockalbumait rangsoroló listák élén, dalaik pedig továbbra is koncertprogramok és rádiók megkerülhetetlen részei.

Nem túlzás azt állítani: 1991 olyan év volt, amikor néhány hónap alatt több klasszikus született, mint máskor egy teljes évtized alatt.

1991 nemcsak a legendás albumok éve volt, hanem új korszakot nyitott a rockzenében is. Ekkor debütált albummal többek között a fent említett Pearl Jam mellett a Type O Negative, a Smashing Pumpkins, a Crash Test Dummies és a Kyuss, vagyis olyan zenekarok, amelyek a következő évtizedek hangzását is meghatározták.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Brém-Nagy Ferenc
idezojeleksulyok tamás

A végén tényleg köztársasági elnök lesz belőle

Brém-Nagy Ferenc avatarja

A mély változások hajtóanyagot jelenthetnek karriereknek, vannak, akik gyorsan emelkednek ki a tömegből. Ám arra kevés a példa, hogy egy fotelforradalmár, egy ízig-vérig biztonsági játékos venné célba a sztratoszférát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu