Harmincéves a Draconian Times, a rock sötét katedrálisa

A Paradise Lost együttes útja a kilencvenes évek elején meredeken ívelt felfelé. Az 1991-es Gothic albummal megteremtették a műfaj alapjait, az 1993-as Icon pedig már megmutatta, hogy az énekes Nick Holmes képes a hörgést érzelmes, tiszta, mégis karcos énekre cserélni. A Draconian Times azonban még ezen is túltett. Itt találtak rá arra a tökéletes egyensúlyra, ahol a súlyos gitárok, a templomi orgonákat idéző billentyűsök és a fülbemászó refrének találkoznak, ami abban az időben forradalmi volt a brit színtéren.

A Paradise Lost 30 évvel ezelőtti felállása



A melankólia himnuszai



Az albumot nyitó Enchantment zongorás felvezetése az egyik legismertebb intró a metál világában. Ahogy Greg Mackintosh jellegzetes, síró gitárhangzása belép, azonnal érezhető az a fojtogató, mégis felemelő atmoszféra, ami az egész lemezt jellemzi.



A Draconian Times rejti a The Last Time című alkotást is, ami talán a zenekar valaha volt legslágeresebb dala, amely bebizonyította, hogy a gótikus ború is lehet rádióbarát, anélkül, hogy elveszítené az élét.

Feltevődik a kérdés, hogy a (rock)rádiók miért nem játsszák ma sem a Paradise Lost dalait idehaza, miközben számos gyengébb kvalitású zenekar óriási teret kap nap mint nap, hétről hétre – a kulturális környezetszennyezés jegyében.



Az albumon sokaknál mégis a Forever Failure című opusz viszi a prímet, amely a lemez legátütőbb száma. Holmes itt nyújtja pályafutása egyik legátszellemültebb énekteljesítményét,

megteremtve a Paradise Lost érzelmi és művészi gravitációs középpontját.

Ez a tétel az, ahol a zenekar végleg levetkőzte a metál műfaji korlátait, és valami olyat alkotott, ami túlmutat a zenén: egy húsba vágó egzisztenciális vallomást.

Az idén 30 éves Draconian Times erénye, hogy nincsenek rajta töltelékdalok.

A Shadowkings, az Elusive Cure vagy a záró Jaded mind önállóan is megállják a helyüket, együtt pedig egy olyan teljes egészet alkotnak, amely elejétől a végéig beszippantja a hallgatót. Míg sok kilencvenes évekbeli produkció ma már megmosolyogtatóan hat, ez az album megőrizte méltóságát. Hatása tetten érhető olyan zenekaroknál, mint a Katatonia vagy éppen a Moonspell.

A Draconian Times sikere valóban globális volt: toplistás helyezések, telt házas turnék és a fesztiválok nagyszínpadai várták őket. Azonban a zenekar sosem elégedett meg a biztonsági játékkal. Ahelyett, hogy megírták volna a Draconian Times második részét, a következő albummal (One Second) éles váltással az elektronika felé fordultak. Ez utólag nézve még inkább felértékelte az 1995-ös lemezt: ez maradt az a pont, ahol a klasszikus metál ereje és a gótikus esztétika a legtisztább formában találkozott.