Holttest a játszótéren: döbbentes fordulat a brutális szekszárdi gyilkossági ügyben + videó

Amint arról a Tolna vármegyei hírportál tudósítása és a rendőrségi közlemények alapján hírt adtunk, március 11-én a kora reggeli órákban egy férfi holttestét találták meg Szekszárd belvárosában, az egyik játszótéren.

Helyszínelés

A halálesettel kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságán halált okozó testi sértés bűntett miatt indult nyomozás. Az eljárás során több személy is a rendőrök látókörébe került, a hatóságok a nap folyamán több embert előállítottak, akiket kihallgattak– számolt be a Teol.hu.

A portál pénteken reggel újabb, döbbenetes fordulatról adott hírt. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az 51 éves férfi halálával összefüggésben két személyt azonosítottak.

A nyomozás jelenlegi adatai alapján egy 45 éves férfi és egy mindössze 16 éves fiú bántalmazta az áldozatot a játszótéren

– írták.

A két gyanúsítottat – akik mindketten elismerték a bántalmazást – őrizetbe vették, és kezdeményezték mindkettőjük letartóztatását – írta a Police.hu.

