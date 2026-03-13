Holttest a játszótéren: döbbentes fordulat a brutális szekszárdi gyilkossági ügyben + videó

Rendkívüli

Borzalmas gyilkosság rázta meg a Tolna vármegyei várost: március 11-én kora reggel egy férfi holttestét találták meg a belvárosi játszótéren. Az ügyben felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért nagy erőkkel indult a nyomozás. A rendőrség péntek reggel egy videót tett közzé, amelyen – kitakart arccal – az a két ember látható, akiket a nyomozók a kegyetlen szekszárdi gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak – számolt be a legújabb fejleményről a Teol.hu.

Forrás: Teol.hu2026. 03. 13. 8:17
Amint arról a Tolna vármegyei hírportál tudósítása és a rendőrségi közlemények alapján hírt adtunk, március 11-én a kora reggeli órákban egy férfi holttestét találták meg Szekszárd belvárosában, az egyik játszótéren. 

Helyszínelés 

A halálesettel kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóságán halált okozó testi sértés bűntett miatt indult nyomozás. Az eljárás során több személy is a rendőrök látókörébe került, a hatóságok a nap folyamán több embert előállítottak, akiket kihallgattak– számolt be a Teol.hu.

A portál pénteken reggel újabb, döbbenetes fordulatról adott hírt. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az 51 éves férfi halálával összefüggésben két személyt azonosítottak. 

A nyomozás jelenlegi adatai alapján egy 45 éves férfi és egy mindössze 16 éves fiú bántalmazta az áldozatot a játszótéren

– írták. 

A két gyanúsítottat – akik mindketten elismerték a bántalmazást – őrizetbe vették, és kezdeményezték mindkettőjük letartóztatását – írta a Police.hu. 

A portálnak a meggyilkolt hajléktalan férfi ismerősei is megszólaltak. A teljes cikket a részletekkel ide kattintva olvashatja el. 

A szekszárdi játszótéren történt gyilkosságról a fotógalériánkat itt tekintheti meg. 

 

Borítókép: Kiderült, kiket gyanúsítanak a rendőrök a szekszárdi gyilkosság elkövetésével (Fotó: Teol.hu/Martonfai Dénes) 

 

 

