Szijjártó Péter: Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül, Brüsszelnek lépnie kell

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, amelyben hangsúlyozta, hogy Brüsszelnek azonnal fel kellene függesztenie az orosz kőolajra vonakozó szankciókat. Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a világ másik felén az amerikai kormányzat nem véletlenül döntött a szankciók felfüggesztése mellett, hiszen a közel-keleti háború óriási problémákat okoz az ellátás terén.

2026. 03. 13. 9:42
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett, hogy Brüsszel Ukrajna miatt továbbra sem engedi be az orosz kőolajat, miközben a világpiaci ár folyamatosan emelkedik. Szijjártó Péter szerint a racionális döntés ebben a helyzetben az lenne, amit az Egyesült Államok is meglépett, azaz fel kellene függeszteni az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat. 

Szijjártó Péter szerint Brüsszelnek azonnal cselekednie kell
Szijjártó Péter szerint Brüsszelnek azonnal cselekednie kell 
Fotó: FERENC ISZA / AFP

A külgazdasági és külügyminiszter videójában hangsúlyozta, hogy a közel-keleti háborúnak „nagyon durva hatása van a világ energiaellátására”, hiszen az arab országok olajexportja a világ olajpiacának egy nagyon fontos pillérét adja. A térségben zajló háború azonban egyértelműen rányomja a bélyegét a szállításokra, hiszen a Hormuzi-szoros le van zárva, ezért az arab térségből a kőolaj nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud eljutni a világpiacra.

„Pontosan tudjuk, hogy ha valaminek csökken a mennyisége, akkor nő az ára, ezért is tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon az olajár emelkedése, ezért emelkednek a benzin- és dízelárak, főleg Európában” – emelte ki a külügyminiszter. 

Szijjártó Péter szerint azonban az is egyértelmű, hogy „miért Európa húzza a legrövidebbet” ebben a helyzetben, hiszen egyrészt az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide, másrészt meg „Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából”. 

Tehát Európa nemcsak az arab olaj bizonytalansága miatt, hanem az orosz olaj kitiltása miatt is szenved. Európa jár pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia-, illetve olajpiacon. Ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kéne függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat

– nyomatékosította Szijjártó. 

A külügyminiszter szerint azonban „Zelenszkij zsarolása, a brüsszeliek Ukrajna-imádata sajnos oda vezet”, hogy továbbra is érvényben van az orosz olajjal szembeni tiltás Európában.

Nem mindenhol, táncolnak úgy azonban, ahogy Zelenszkij fütyül, van, ahol észszerű politikát folytatnak, így van ez az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány ma reggel bejelentette, hogy felfüggesztik az oroszokkal szembeni tengeri olajszankciókat, így az orosz olaj tengeri útvonalon el tud jutni a világpiacra, ezáltal nő az olaj mennyisége

– jelentette ki Szijjártó. 

A külügyminiszter ugyanakkor emlékeztetett, hogy sajnos Európában ez nem lesz így, hiszen „Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül”. „Az ukrán energiazsarolás miatt Európában drasztikus áremelkedések történnek. Láthatjuk, ahogy a benzin- és dízelárak emelkednek a kontinensen, Lengyelországban 800 forint fölé kúszott az elmúlt napokban a dízel ára, a szomszédos országokban bőven 600 forint fölé ment a benzinár” – nyomatékosította a tárcavezető. 

Szijjártó Péter egyúttal kiemelte, Magyarországon védett árakat alkalmaznak, így a magyar emberek, családok, vállalkozók, gazdák védett árat fizethetnek, ezzel pedig a kormány megkíméli őket az áremeléstől. Ugyanakkor a külügyminiszter szerint egyértelmű, hogy a megoldás az lenne, amit az amerikaiak csinálnak. 

„Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül, az orosz olajszankciókat fel kell oldani, vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra, és akkor az áremelkedés megfékezhető” – fogalmazott.

Sajnos Brüsszel egyelőre ezt a lépést nem tette meg. Mi azt követeljük, hogy az amerikaiakhoz hasonlóan Brüsszel is függessze fel az orosz olajjal szembeni szankciókat, ne Zelenszkij zsarolása alapján történjenek a brüsszeli döntések. Mi Magyarországon továbbra is kitartunk a szuverenitásunk mellett, megvédjük magunkat, kiállunk a saját érdekeinkért, és nem engedjük, hogy Zelenszkij zsarolása Magyarországon további áremelkedésekhez vezessen

– hangsúlyozta a tárcavezető. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

