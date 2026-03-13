Szijjártó Péter: Nem úgy kell táncolni, ahogy Zelenszkij fütyül, Brüsszelnek lépnie kell

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videójában emlékeztetett, hogy Brüsszel Ukrajna miatt továbbra sem engedi be az orosz kőolajat, miközben a világpiaci ár folyamatosan emelkedik. Szijjártó Péter szerint a racionális döntés ebben a helyzetben az lenne, amit az Egyesült Államok is meglépett, azaz fel kellene függeszteni az orosz energiahordozókra kivetett szankciókat.

Szijjártó Péter szerint Brüsszelnek azonnal cselekednie kell

Fotó: FERENC ISZA / AFP

A külgazdasági és külügyminiszter videójában hangsúlyozta, hogy a közel-keleti háborúnak „nagyon durva hatása van a világ energiaellátására”, hiszen az arab országok olajexportja a világ olajpiacának egy nagyon fontos pillérét adja. A térségben zajló háború azonban egyértelműen rányomja a bélyegét a szállításokra, hiszen a Hormuzi-szoros le van zárva, ezért az arab térségből a kőolaj nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud eljutni a világpiacra.

„Pontosan tudjuk, hogy ha valaminek csökken a mennyisége, akkor nő az ára, ezért is tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon az olajár emelkedése, ezért emelkednek a benzin- és dízelárak, főleg Európában” – emelte ki a külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint azonban az is egyértelmű, hogy „miért Európa húzza a legrövidebbet” ebben a helyzetben, hiszen egyrészt az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide, másrészt meg „Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából”.