Pinte PatrikHonvédBudapest HonvédNB II

Nem bocsátanak meg a Honvéd-szurkolók? Megszólalt a saját mezét széttépő Pinte Patrik

Pinte Patrik, a Honvéd csatára a Kecskemét elleni labdarúgó-mérkőzésen a saját mezét szakította szét a hajrában kialakult tömegjelenetek során. A játékos csütörtökön videóban jelentkezett be, amiben bocsánatot kért, ugyanakkor a Honvéd szurkolóinak véleménye megoszlik Pinte esetéről: van olyan, akinek ez a bocsánatkérés kevés.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 10:58
Pinte Patrik belépője után tört ki balhé a Honvéd hétfő esti meccsén az NB II-ben Fotó: Reti Attila
Hétfőn nagy port kavart a Honvéd–Kecskemét NB II-es mérkőzés hajrában, hogy tömegjelenet alakult ki. Az eset során Pinte Patrik keményen beleszállt Harisba, ami után elszabadultak az indulatok: mindkét csapat játékosai, valamint a stábok tagjai is egymásnak estek. A 29 éves játékosról egy másik felvétel is kikerült, amelyen a találkozó legvégén széttépte a saját mezét, majd a csapattársaihoz és a játékvezetőhöz odament reklamálni, mondván, súlyos támadás áldozata lett. A meccset egyébként a harmadik KTE nyerte meg 1-0-ra a listavezető kispestiek otthonában. Az MLSZ csütörtöki határozata szerint eljárás indult Feczkó Tamás játékosa ellen.

Pinte Patrik meztépése a Honvéd Kecskemét elleni bajnokiján
Pinte Patrik meztépése a Honvéd Kecskemét elleni bajnokiján. Forrás: Facebook/M4 Sport

Pinte Patrik büntetést kapott, majd bocsánatot kért

A ritkán látható jelenetek, után csütörtökön Pinte megszólalt, és bocsánatot kért a szurkolóktól. – Először is bocsánatot szeretnék kérni a viselkedésem miatt. 

A meccs hevében megtéptem a mezemet, ami a klub hagyományaihoz, a szurkolókhoz és a csapattársaimhoz nem volt méltó. A büntetésem megkaptam, vállalom is.

– Elnézést szeretnék kérni a meccs végi belépőmért, nagyon durva volt. Tudom: a mezt, amit viselek, a klubot és a szurkolókat képviseli, ezt tisztelem is. Még egyszer bocsánatot kérek, és mindent megteszek, hogy jóvá tegyem – fogalmazott Pinte Patrik a Honvéd Facebook-oldalára kitett videóban.

De mit szólnak ehhez a Honvéd szurkolói?

A bejegyzés alatti kommentekben megoszlik a kispesti drukkerek véleménye Pinte cselekedetéről. Míg jó páran elfogadták a játékos bocsánatkérését, de sokaknál a meztépés nem megbocsátható.

  • „Egy bocsánatkérés ide már kevés. A saját csapatod mezét széttépni több mint tiszteletlenség, egyenesen a címer és a csapat múltjának/jelenének meggyalázása. Egy olyan címert szaggattál szét, amelyet olyan labdarúgók büszkén viseltek, akiknek a cipőjét sem köthetnéd meg. Annyit nem teszel hozzá a csapathoz, hogy ilyen viselkedést megengedj magadnak. Ha lenne benned egy kis gerinc és kurázsi, akkor megköszönnéd, hogy viselhetted ezt a mezt, és szépen lelépnél, mert nem utolsósorban a klubon és rajtad röhög mindenki” – írja az egyik hozzászóló a sarkos véleményét. Sokatmondó, hogy erre a kommentre érkezett a legtöbb reakció.
  • „Semmi baj, Patrik, mindenki feszült volt a meccs tétje miatt! Ilyen előfordul, Feczkó Tomi is feszült volt! De én kiállok melletted és a csapat mellett!” – ez a komment már jóval megértőbb volt Pinte Patrikkal.
  • „Nagy stressz alatt vannak a meccsen. Csinált egy hülyeséget. Ez, hogy kiáll és belátja a hibáját, ez építi. Én nem haragszom” – írja egy másik, egyértelműen megbocsátó szurkoló az esetről.

A Honvédnak a hétfői vereség ellenére is két pont az előnye a második Vasas előtt, míg a harmadik, már nem feljutást érő pozícióban tanyázó Kecskeméttel szemben kilenc egység az előny. Az éllovas Honvéd szombaton Békéscsabára látogat az NB II 22. fordulójában. 

Pinte Patrik meztépése:

