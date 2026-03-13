Nem bocsátanak meg a Honvéd-szurkolók? Megszólalt a saját mezét széttépő Pinte Patrik

Hétfőn nagy port kavart a Honvéd–Kecskemét NB II-es mérkőzés hajrában, hogy tömegjelenet alakult ki. Az eset során Pinte Patrik keményen beleszállt Harisba, ami után elszabadultak az indulatok: mindkét csapat játékosai, valamint a stábok tagjai is egymásnak estek. A 29 éves játékosról egy másik felvétel is kikerült, amelyen a találkozó legvégén széttépte a saját mezét, majd a csapattársaihoz és a játékvezetőhöz odament reklamálni, mondván, súlyos támadás áldozata lett. A meccset egyébként a harmadik KTE nyerte meg 1-0-ra a listavezető kispestiek otthonában. Az MLSZ csütörtöki határozata szerint eljárás indult Feczkó Tamás játékosa ellen.

Pinte Patrik meztépése a Honvéd Kecskemét elleni bajnokiján. Forrás: Facebook/M4 Sport

Pinte Patrik büntetést kapott, majd bocsánatot kért

A ritkán látható jelenetek, után csütörtökön Pinte megszólalt, és bocsánatot kért a szurkolóktól. – Először is bocsánatot szeretnék kérni a viselkedésem miatt.

A meccs hevében megtéptem a mezemet, ami a klub hagyományaihoz, a szurkolókhoz és a csapattársaimhoz nem volt méltó. A büntetésem megkaptam, vállalom is.

– Elnézést szeretnék kérni a meccs végi belépőmért, nagyon durva volt. Tudom: a mezt, amit viselek, a klubot és a szurkolókat képviseli, ezt tisztelem is. Még egyszer bocsánatot kérek, és mindent megteszek, hogy jóvá tegyem – fogalmazott Pinte Patrik a Honvéd Facebook-oldalára kitett videóban.

De mit szólnak ehhez a Honvéd szurkolói?

A bejegyzés alatti kommentekben megoszlik a kispesti drukkerek véleménye Pinte cselekedetéről. Míg jó páran elfogadták a játékos bocsánatkérését, de sokaknál a meztépés nem megbocsátható.

„Egy bocsánatkérés ide már kevés. A saját csapatod mezét széttépni több mint tiszteletlenség, egyenesen a címer és a csapat múltjának/jelenének meggyalázása. Egy olyan címert szaggattál szét, amelyet olyan labdarúgók büszkén viseltek, akiknek a cipőjét sem köthetnéd meg. Annyit nem teszel hozzá a csapathoz, hogy ilyen viselkedést megengedj magadnak. Ha lenne benned egy kis gerinc és kurázsi, akkor megköszönnéd, hogy viselhetted ezt a mezt, és szépen lelépnél, mert nem utolsósorban a klubon és rajtad röhög mindenki” – írja az egyik hozzászóló a sarkos véleményét. Sokatmondó, hogy erre a kommentre érkezett a legtöbb reakció.

„Semmi baj, Patrik, mindenki feszült volt a meccs tétje miatt! Ilyen előfordul, Feczkó Tomi is feszült volt! De én kiállok melletted és a csapat mellett!” – ez a komment már jóval megértőbb volt Pinte Patrikkal.

„Nagy stressz alatt vannak a meccsen. Csinált egy hülyeséget. Ez, hogy kiáll és belátja a hibáját, ez építi. Én nem haragszom” – írja egy másik, egyértelműen megbocsátó szurkoló az esetről.

A Honvédnak a hétfői vereség ellenére is két pont az előnye a második Vasas előtt, míg a harmadik, már nem feljutást érő pozícióban tanyázó Kecskeméttel szemben kilenc egység az előny. Az éllovas Honvéd szombaton Békéscsabára látogat az NB II 22. fordulójában.