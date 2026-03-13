Forma-1 büntetésPierre Gaslykínai nagydíjAndrea Kimi AntonelliLando NorrisMax Verstappen

Lando Norris beismerő vallomásáért a Mercedes lehet hálás, Verstappennek nem kedvezett az FIA

A két Mercedes mögött Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma–1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintidőmérőjén. Norris akár ennél is előrébbről rajtolhatna a szombati sprintfutamon, ha az Andrea Kimi Antonelli ellen indított vizsgálat során a brit pilóta nem lett volna sportszerű. Egy másik esetben is döntöttek, ez alapján Max Verstappen maradt a nyolcadik helyen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 11:58
Norris (balra) a harmadik, Verstappen a nyolcadik helyen zárta Sanghajban a sprintidőmérőt Fotó: AFP/Andrej Isakovic
A Kínai Nagydíj sprintidőmérőjének első és második szakaszából is nagyobb gond nélkül jutott tovább a két-két Mercedes és McLaren, de az SQ2-ben Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris között mégis volt egy később vizsgált incidens. Az olasz pilóta ugyanis a bokszutcából kihajtva feltartotta a brit vb-címvédőt, aki hivatalosan már gyors körön volt. Azonban a közepes keverékű abroncsokon jellemzően két gumimelegítő kört is megtettek a versenyzők, és ennek elismerése miatt Antonelli megúszta a büntetést.

Antonelli, Russell és Norris (b–j) zárta az első három helyen a Kínai Nagydíj sprintidőmérőjét
Antonelli, Russell és Norris (b–j) zárta az első három helyen a Kínai Nagydíj sprintidőmérőjét. Fotó: AFP/Martin Keep

Norris sportszerűsége miatt úszhatta meg Antonelli

Norris már az eset után jelezte a csapatrádióban, hogy meg akarta nyomni azt a körét, de egyben egyértelművé tette, hogy az azt követő kör lett volna az, amivel igazán javítani szeretett volna az addigi köridején. A sprintidőmérő után az érintett pilótákat beidézték a versenyfelügyelők, és 

a McLaren versenyzője itt is elismerte, hogy a feltartás pillanatában nem törekedett versenyképes köridő elérésére.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) jelentése szerint emiatt, hogy Lando Norris bevallottan nem valódi gyors körön volt, Antonelli nem kapott büntetést.

Verstappen maradt Gasly mögött

A Norris–Antonelli párharcon kívül egy másik esetet is vizsgáltak a sanghaji sprintkvalifikáció után: a hetedikként zárt Pierre Gasly (Alpine) a nyolcadik Max Verstappent (Red Bull) tartotta fel. A négyszeres világbajnok azonban a címvédőhöz hasonlóan nem kapott kárpótlást a versenyfelügyelőktől, Gasly is következmények nélkül megúszta a történteket.

A Forma–1-es Kínai Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 4 órától a sprintfutammal folytatódik, majd 8 órától rendezik az időmérőt a vasárnap 8 órakor rajtoló, 56 körös versenyre.

 

Google News
