Lando Norris beismerő vallomásáért a Mercedes lehet hálás, Verstappennek nem kedvezett az FIA

A Kínai Nagydíj sprintidőmérőjének első és második szakaszából is nagyobb gond nélkül jutott tovább a két-két Mercedes és McLaren, de az SQ2-ben Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris között mégis volt egy később vizsgált incidens. Az olasz pilóta ugyanis a bokszutcából kihajtva feltartotta a brit vb-címvédőt, aki hivatalosan már gyors körön volt. Azonban a közepes keverékű abroncsokon jellemzően két gumimelegítő kört is megtettek a versenyzők, és ennek elismerése miatt Antonelli megúszta a büntetést.
Norris sportszerűsége miatt úszhatta meg Antonelli
Norris már az eset után jelezte a csapatrádióban, hogy meg akarta nyomni azt a körét, de egyben egyértelművé tette, hogy az azt követő kör lett volna az, amivel igazán javítani szeretett volna az addigi köridején. A sprintidőmérő után az érintett pilótákat beidézték a versenyfelügyelők, és
a McLaren versenyzője itt is elismerte, hogy a feltartás pillanatában nem törekedett versenyképes köridő elérésére.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) jelentése szerint emiatt, hogy Lando Norris bevallottan nem valódi gyors körön volt, Antonelli nem kapott büntetést.
Verstappen maradt Gasly mögött
A Norris–Antonelli párharcon kívül egy másik esetet is vizsgáltak a sanghaji sprintkvalifikáció után: a hetedikként zárt Pierre Gasly (Alpine) a nyolcadik Max Verstappent (Red Bull) tartotta fel. A négyszeres világbajnok azonban a címvédőhöz hasonlóan nem kapott kárpótlást a versenyfelügyelőktől, Gasly is következmények nélkül megúszta a történteket.
A Forma–1-es Kínai Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 4 órától a sprintfutammal folytatódik, majd 8 órától rendezik az időmérőt a vasárnap 8 órakor rajtoló, 56 körös versenyre.
