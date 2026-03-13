Az ablakból integetve kért segítséget egy nő Miskolcon, miközben lángok lepték el az otthonát

A rendőrök az első emeletre rohantak, majd bejutottak az égő lakás előszobájába. A helyiséget ekkorra már sűrű füst töltötte meg, a konyha és az előszoba pedig lángokban állt. Az egyenruhások az előszoba hátsó részén észrevették az idős asszonyt és kivezették a lépcsőházba.

Éppen ekkor a konyhában egy hatalmas robbanás történt, lángnyelvek és szikrák csaptak a rendőrök és a tulajdonos irányába.