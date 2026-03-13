Az ablakból integetve kért segítséget egy nő Miskolcon, miközben lángok lepték el az otthonát

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába február 28-án délelőtt érkezett bejelentés, amely szerint Miskolcon egy Soltész Nagy Kálmán utcai társasház egyik lakása kigyulladt – írja a rendőrségi portál.
A Vasúti Rendőrörs munkatársai a helyszínre érve látták, hogy az első emeleti lakás ablakain keresztül lángok csaptak ki, illetve sűrű fekete füst áramlott a szabadba, miközben az egyik ablakban egy rémült idős nő segítségért integet.
További Belföld híreink
A rendőrök az első emeletre rohantak, majd bejutottak az égő lakás előszobájába. A helyiséget ekkorra már sűrű füst töltötte meg, a konyha és az előszoba pedig lángokban állt. Az egyenruhások az előszoba hátsó részén észrevették az idős asszonyt és kivezették a lépcsőházba.
Éppen ekkor a konyhában egy hatalmas robbanás történt, lángnyelvek és szikrák csaptak a rendőrök és a tulajdonos irányába.
További Belföld híreink
Az egyenruhások lekísérték a nőt a lakóház elé és a rendőrautóba ültették, majd a helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársainak átadták további ellátásra.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szalay-Bobrovniczky: Ma a béke megőrzéséhez kell forradalom, mert nagy érdekek háborúba rángatnák Európát
A honvédelmi miniszter a március 15. alkalmából tartott központi ünnepségen mondott beszédet.
Szekszárdi gyilkosság: letartóztatták 45 és 16 éves gyanúsítottat
Az idősebb elkövetőről az is kiderült, hogy visszaeső bűnöző.
Átadták a Jótollú magyar újságíró díjat
A rangos elismerést péntek délelőtt vehette át a jól ismert műsorvezető.
Orbán Viktor levelet írt minden nyugdíjasnak
Az idősek helyzete Magyarország kormánya számára becsületbeli ügy.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szalay-Bobrovniczky: Ma a béke megőrzéséhez kell forradalom, mert nagy érdekek háborúba rángatnák Európát
A honvédelmi miniszter a március 15. alkalmából tartott központi ünnepségen mondott beszédet.
Szekszárdi gyilkosság: letartóztatták 45 és 16 éves gyanúsítottat
Az idősebb elkövetőről az is kiderült, hogy visszaeső bűnöző.
Átadták a Jótollú magyar újságíró díjat
A rangos elismerést péntek délelőtt vehette át a jól ismert műsorvezető.
Orbán Viktor levelet írt minden nyugdíjasnak
Az idősek helyzete Magyarország kormánya számára becsületbeli ügy.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!