Az ablakból integetve kért segítséget egy nő Miskolcon, miközben lángok lepték el az otthonát

Éppen felrobbant a konyha, amikor a segítség megérkezett.

Forrás: Police2026. 03. 13. 13:19
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába február 28-án délelőtt érkezett bejelentés, amely szerint Miskolcon egy Soltész Nagy Kálmán utcai társasház egyik lakása kigyulladt – írja a rendőrségi portál.

A Vasúti Rendőrörs munkatársai a helyszínre érve látták, hogy az első emeleti lakás ablakain keresztül lángok csaptak ki, illetve sűrű fekete füst áramlott a szabadba, miközben az egyik ablakban egy rémült idős nő segítségért integet.

A rendőrök az első emeletre rohantak, majd bejutottak az égő lakás előszobájába. A helyiséget ekkorra már sűrű füst töltötte meg, a konyha és az előszoba pedig lángokban állt. Az egyenruhások az előszoba hátsó részén észrevették az idős asszonyt és kivezették a lépcsőházba. 

Éppen ekkor a konyhában egy hatalmas robbanás történt, lángnyelvek és szikrák csaptak a rendőrök és a tulajdonos irányába.

Az egyenruhások lekísérték a nőt a lakóház elé és a rendőrautóba ültették, majd a helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársainak átadták további ellátásra.

 

