Friedrich Merz kiakadt Amerikára az orosz olaj miatt

Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen

– mondta Merz, aki a norvég partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón reagált a döntésre.

A kancellár szerint jelenleg nem az ellátással, hanem az árakkal van gond, és azt szeretné tudni, milyen további megfontolások késztették az amerikai vezetést erre a lépésre.

A mentességet azért vezették be, hogy mérsékeljék az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt megemelkedett olaj- és gázárakat.

Friedrich Merz eközben hangoztatta, hogy Németország nem részese az iráni háborúnak, és nem is kíván azzá válni.

Irán válaszlépései közé tartoztak a Hormuzi-szorosban a hajók ellen végrehajtott támadások is. Emiatt a Közel-Kelet olajexportjának jelentős részét kiszolgáló kulcsfontosságú tengeri útvonalon a nem iráni hajók forgalma szinte teljesen leállt, ami a térség termelőit a kitermelésük csökkentésére kényszerítette.