Friedrich Merz kiakadt Amerikára az orosz olaj miatt

Az Egyesült Államok időszakos enyhítést tett lehetővé a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy ezzel is enyhítse az iráni konfliktus következményeként kialakult energiapiaci nyomást. Eközben Brüsszel tovább ragaszkodik a korlátozások fenntartásához, és ezt az álláspontot Friedrich Merz kijelentése is megfelelően tükrözi. A német kancellár szerint a szankciók enyhítése Oroszországnak kedvez. A brüsszeli vezetés által lelkesen kritizált amerikai lépés viszont számos országnak segítséget jelenthet. A háborús pszichózisban szenvedő európaiaknak csak Ukrajna fontos.

2026. 03. 13. 13:27
Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár
Friedrich Merz német kancellár pénteken bírálta az Oroszországgal szembeni szankciók esetleges enyhítését, miután az Egyesült Államok harmincnapos felmentést adott egyes országoknak arra, hogy megvásárolják a már tengeren lévő, korlátozás alá eső orosz olajat és kőolajtermékeket – számolt be róla az Origo.

Friedrich Merz sérelmezi az amerikai segítő szándékot
Friedrich Merz sérelmezi az amerikai segítő szándékot.

Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen

 – mondta Merz, aki a norvég partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón reagált a döntésre.

A kancellár szerint jelenleg nem az ellátással, hanem az árakkal van gond, és azt szeretné tudni, milyen további megfontolások késztették az amerikai vezetést erre a lépésre.

A mentességet azért vezették be, hogy mérsékeljék az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt megemelkedett olaj- és gázárakat.

Friedrich Merz eközben hangoztatta, hogy Németország nem részese az iráni háborúnak, és nem is kíván azzá válni. 

Irán válaszlépései közé tartoztak a Hormuzi-szorosban a hajók ellen végrehajtott támadások is. Emiatt a Közel-Kelet olajexportjának jelentős részét kiszolgáló kulcsfontosságú tengeri útvonalon a nem iráni hajók forgalma szinte teljesen leállt, ami a térség termelőit a kitermelésük csökkentésére kényszerítette.

 

Az Egyesült Államok lépett az orosz olaj kapcsán

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Washington átmeneti felmentést adott a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy mérsékelje az iráni konfliktus nyomán kialakult energiapiaci bizonytalanságot – számolt be róla a BBC. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a döntés kizárólag rövid távra szól, és nem jelent érdemi pénzügyi előnyt Oroszországnak.

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

