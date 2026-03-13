Friedrich Merz német kancellár pénteken bírálta az Oroszországgal szembeni szankciók esetleges enyhítését, miután az Egyesült Államok harmincnapos felmentést adott egyes országoknak arra, hogy megvásárolják a már tengeren lévő, korlátozás alá eső orosz olajat és kőolajtermékeket – számolt be róla az Origo.
Friedrich Merz kiakadt Amerikára az orosz olaj miatt
Az Egyesült Államok időszakos enyhítést tett lehetővé a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy ezzel is enyhítse az iráni konfliktus következményeként kialakult energiapiaci nyomást. Eközben Brüsszel tovább ragaszkodik a korlátozások fenntartásához, és ezt az álláspontot Friedrich Merz kijelentése is megfelelően tükrözi. A német kancellár szerint a szankciók enyhítése Oroszországnak kedvez. A brüsszeli vezetés által lelkesen kritizált amerikai lépés viszont számos országnak segítséget jelenthet. A háborús pszichózisban szenvedő európaiaknak csak Ukrajna fontos.
Úgy gondoljuk, hogy ez helytelen
– mondta Merz, aki a norvég partnerével közösen tartott sajtótájékoztatón reagált a döntésre.
A kancellár szerint jelenleg nem az ellátással, hanem az árakkal van gond, és azt szeretné tudni, milyen további megfontolások késztették az amerikai vezetést erre a lépésre.
A mentességet azért vezették be, hogy mérsékeljék az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt megemelkedett olaj- és gázárakat.
Friedrich Merz eközben hangoztatta, hogy Németország nem részese az iráni háborúnak, és nem is kíván azzá válni.
Irán válaszlépései közé tartoztak a Hormuzi-szorosban a hajók ellen végrehajtott támadások is. Emiatt a Közel-Kelet olajexportjának jelentős részét kiszolgáló kulcsfontosságú tengeri útvonalon a nem iráni hajók forgalma szinte teljesen leállt, ami a térség termelőit a kitermelésük csökkentésére kényszerítette.
Az Egyesült Államok lépett az orosz olaj kapcsán
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, Washington átmeneti felmentést adott a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy mérsékelje az iráni konfliktus nyomán kialakult energiapiaci bizonytalanságot – számolt be róla a BBC. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a döntés kizárólag rövid távra szól, és nem jelent érdemi pénzügyi előnyt Oroszországnak.
