Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Egyesült Államokenyhítorosz olajKözel-Kelet

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Washington átmeneti felmentést adott a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy mérsékelje az iráni konfliktus nyomán kialakult energiapiaci bizonytalanságot – számolt be róla a BBC. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a döntés kizárólag rövid távra szól, és nem jelent érdemi pénzügyi előnyt Oroszországnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 7:40
Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere Fotó: AFP
Az Egyesült Államok ideiglenesen enyhített az orosz olajjal szembeni szankciókon, hogy tompítsa az Iránnal folytatott háború gazdasági hatásait és a globális energiapiacokon kialakult feszültségeket – írta a BBC cikkére hivatkozva az Origo.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere
Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere. Fotó: AFP

A döntés értelmében azok az országok, amelyek már úton lévő, tengeren tárolt orosz olajat vásárolnának meg, átmeneti felmentést kapnak a szankciók alól. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta: a lépés kizárólag a már tranzitban lévő szállítmányokra vonatkozik, és csak rövid ideig marad érvényben –  teszi hozzá a lap.

Ez a szűken szabott, rövid távú intézkedés csak a már tranzitban lévő olajra vonatkozik, és nem fog jelentős pénzügyi előnyt biztosítani az orosz kormánynak

 – fogalmazott a miniszter.

A Perzsa-öböl térségében az utóbbi napokban jelentősen romlott a biztonsági helyzet. Több hajót és energetikai létesítményt is támadás ért, miközben Irán új legfelsőbb vezetője jelezte, hogy továbbra is fenn kívánja tartani a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros blokádját.

Ez a vízi útvonal a globális energiakereskedelem egyik kulcspontja, hiszen a világ olajtermelésének mintegy egyötöde ezen a keskeny tengeri folyosón halad át. A feszültség hatására az olaj ára ismét száz dollár fölé emelkedett hordónként, miközben a nemzetközi tőzsdék esni kezdtek.

A BBC beszámolója szerint péntek reggel az ázsiai kereskedésben némileg mérséklődött a nyomás a piacokon: a Brent nyersolaj hordónként 100,29 dolláron állt, míg az amerikai olaj ára 95,41 dollár körül alakult.

A helyzetre reagálva több ország is lépéseket jelentett be. A Nemzetközi Energiaügynökség például rekordmennyiségű, mintegy négyszázmillió hordónyi olajat tervez felszabadítani a stratégiai tartalékokból, hogy enyhítse a piacokra nehezedő nyomást.

Ázsiában több kormány is intézkedéseket vezetett be az energiaárak emelkedése miatt. A Fülöp-szigetek elnöke például azt javasolta az állami alkalmazottaknak, hogy az üzemanyag-megtakarítás érdekében térjenek át a négynapos munkahétre, míg Japán, Dél-Korea és Thaiföld a benzinárak korlátozásáról döntött.

Scott Bessent ugyanakkor úgy véli, az olajárak emelkedése csak átmeneti jelenség.

Az olajárak ideiglenes emelkedése rövid távú zavar, amely hosszabb távon jelentős előnyökkel járhat gazdaságunk számára

 – mondta.

A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok szükség esetén katonai kíséretet biztosíthat a hajók számára az áthaladáshoz a Hormuzi-szoroson. Hozzátette: a hadihajók bevetése mindig is szerepelt a tervek között, és amint lehetővé válik a biztonságos közlekedés, az amerikai hadsereg kész lépni.

 

Borítókép: Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere (Fotó: AFP)

