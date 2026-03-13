Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Az Egyesült Államok ideiglenesen enyhített az orosz olajjal szembeni szankciókon, hogy tompítsa az Iránnal folytatott háború gazdasági hatásait és a globális energiapiacokon kialakult feszültségeket – írta a BBC cikkére hivatkozva az Origo.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere. Fotó: AFP

A döntés értelmében azok az országok, amelyek már úton lévő, tengeren tárolt orosz olajat vásárolnának meg, átmeneti felmentést kapnak a szankciók alól. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta: a lépés kizárólag a már tranzitban lévő szállítmányokra vonatkozik, és csak rövid ideig marad érvényben – teszi hozzá a lap.

Ez a szűken szabott, rövid távú intézkedés csak a már tranzitban lévő olajra vonatkozik, és nem fog jelentős pénzügyi előnyt biztosítani az orosz kormánynak

– fogalmazott a miniszter.