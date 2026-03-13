Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

Szalay-Bobrovnicky KristófjuttatásMagyar Honvédség (MH)

A honvédelemben dolgozók ebben a hónapban dupla pénzt kapnak

A katonák után a honvédelmi alkalmazottaknak is megérkezik a megígért plusz juttatás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 13. 8:50
Hungarian Defense Minister Kristof Szalay-Bobrovniczky (Source: Facebook/Kristof Szalay-Bobrovniczky)
– Érkezik az egyhavi plusz juttatás. A honvédelmi alkalmazottak megkapják nagyon megérdemelt egyhavi illetményüket – emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, arra a kormányzati döntésre, ami szerint a honvédelmi alkalmazottak, munkájuk elismeréseként, egyhavi plusz illetményt kapnak.

A miniszter azt mondta: 

– A honvédelem csapatmunka, nemcsak a katonáinkra, akik fegyverrel szolgálják a hazát, de a honvédelmi alkalmazottakra is pont ugyanakkora szükségünk van.

Köszönöm a szolgálatukat, köszönöm a munkájukat, minden elismerésem az övék, a békéhez erő kell, együtt folytatjuk a munkát – zárta mondandóját Szalay-Bobrovniczky.

A honvédelmi alkalmazottak legkésőbb március 16-ig megkapják a plusz havi kiutalást.

A kormány korábban január 30-ig bezárólag hathavi illetményüknek megfelelő fegyverpénzzel jutalmazta a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáit

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)


