A honvédelemben dolgozók ebben a hónapban dupla pénzt kapnak

– Érkezik az egyhavi plusz juttatás. A honvédelmi alkalmazottak megkapják nagyon megérdemelt egyhavi illetményüket – emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában, arra a kormányzati döntésre, ami szerint a honvédelmi alkalmazottak, munkájuk elismeréseként, egyhavi plusz illetményt kapnak.

A miniszter azt mondta:

– A honvédelem csapatmunka, nemcsak a katonáinkra, akik fegyverrel szolgálják a hazát, de a honvédelmi alkalmazottakra is pont ugyanakkora szükségünk van.

Köszönöm a szolgálatukat, köszönöm a munkájukat, minden elismerésem az övék, a békéhez erő kell, együtt folytatjuk a munkát – zárta mondandóját Szalay-Bobrovniczky.

A honvédelmi alkalmazottak legkésőbb március 16-ig megkapják a plusz havi kiutalást.

A kormány korábban január 30-ig bezárólag hathavi illetményüknek megfelelő fegyverpénzzel jutalmazta a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáit.