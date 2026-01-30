A rendvédelmi dolgozók megérdemlik a fegyverpénzt, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

Pénteken érkezik meg a pluszjuttatása több százezer rendőrnek, katonának, katasztrófavédőnek, pénzügyőrnek és határvadásznak, akik hathavi fegyverpénzt kapnak – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

Megérdemlik a fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozók, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa (Fotó: Képernyőfotó/YouTube)

Megérdemlik a fegyverpénzt a rendvédelmi dolgokók

A miniszterelnök közölte, az érintett dolgozók arra tesznek esküt, hogy az országot megvédik az életük kockáztatásával vagy feláldozásával is. Ez egy olyan erős elkötelezettség, amit el kell ismerni.

Jár nekik az extra elismerés, jár nekik az extra pénz. Legyen szó határvédelemről, közrendről vagy utcai szolgálatról. Jól dolgoznak, jól végezték a munkájukat az elmúlt időszakban is, és Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

– mutatott rá, megjegyezve, hogy nincsenek új rendőrviccek sem, ami azt mutatja, hogy ma már egy elismert, társadalmilag megbecsült munkává nőtte ki magát ez a szakma. – Ehhez a munkához komoly iskolai végzettség kell – fűzte hozzá Orbán Viktor.