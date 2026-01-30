orbán viktorrendvédelmi dolgozófegyverpénz

A rendvédelmi dolgozók megérdemlik a fegyverpénzt, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

Legyen szó határvédelemről, közrendről vagy utcai szolgálatról, a rendvédelmi dolgozók jól dolgoznak, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa – mutatott rá Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, az érintett egyenruhások megérdemlik az extra elismerést, így a fegyverpénzt is.

Munkatársunktól
2026. 01. 30. 11:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken érkezik meg a pluszjuttatása több százezer rendőrnek, katonának, katasztrófavédőnek, pénzügyőrnek és határvadásznak, akik hathavi fegyverpénzt kapnak – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

fegyverpénz
Megérdemlik a fegyverpénzt a rendvédelmi dolgozók, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa (Fotó: Képernyőfotó/YouTube)

Megérdemlik a fegyverpénzt a rendvédelmi dolgokók

A miniszterelnök közölte, az érintett dolgozók arra tesznek esküt, hogy az országot megvédik az életük kockáztatásával vagy feláldozásával is. Ez egy olyan erős elkötelezettség, amit el kell ismerni.  

Jár nekik az extra elismerés, jár nekik az extra pénz. Legyen szó határvédelemről, közrendről vagy utcai szolgálatról. Jól dolgoznak, jól végezték a munkájukat az elmúlt időszakban is, és Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

– mutatott rá, megjegyezve, hogy nincsenek új rendőrviccek sem, ami azt mutatja, hogy ma már egy elismert, társadalmilag megbecsült munkává nőtte ki magát ez a szakma. – Ehhez a munkához komoly iskolai végzettség kell – fűzte hozzá Orbán Viktor.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Honvédség)

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor: Brüsszel összejátszik Kijevvel, a Tisza Pártot szeretnék kormányon

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu