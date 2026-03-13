BékemenetKocsis MátéCÖF

A Békemenet erőt jelent

Az idei nemzeti ünnepen és a Békemeneten való részvétel fontosságáról beszélt Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 13. 11:47
A Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Mutassuk meg, hogy együtt erő vagyunk!” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videója mellé.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta a videóban: nincs annál nagyobb lelki feltöltődés, mint ennyi azonos gondolkodású, azonos célú, hazáját szerető emberrel egy nagy téren közösen lenni, és kiállni együtt azért, amiben mi hiszünk, megvédeni azokat az eredményeket, amiket közösen értünk el.

Szerinte a magyar jobboldaliak nemzetpolitikában, családpolitikában, gazdaságpolitikában és nemzetközi diplomáciában is vitathatatlan teljesítményt értek el, és ezért újra és újra ki kell állni az embereknek önmagukért, a miniszterelnökükért és a hazájukért. Ezzel párhuzamosan meg kell üzenni a világnak, hogy lehet Magyarországot fenyegetni, de nem vesz részt az ukrán finanszírozásban, nem akarja Magyarország Ukrajna uniós tagságát, különösen nem a háborúban álló Ukrajnáét, és a kormány nem fogja támogatni a németek háborús terveit, hogy európai zászló alatt európai fiatalok menjenek az ukrán frontra.

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, az idei március 15-i nemzeti ünnepet és a Békemenetet tartják, és már gőzerővel folyik a készülődés a Kossuth téren.

 

Borítókép: A Békemenet résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu