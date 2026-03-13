A Békemenet erőt jelent

„Mutassuk meg, hogy együtt erő vagyunk!” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videója mellé.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta a videóban: nincs annál nagyobb lelki feltöltődés, mint ennyi azonos gondolkodású, azonos célú, hazáját szerető emberrel egy nagy téren közösen lenni, és kiállni együtt azért, amiben mi hiszünk, megvédeni azokat az eredményeket, amiket közösen értünk el.

Szerinte a magyar jobboldaliak nemzetpolitikában, családpolitikában, gazdaságpolitikában és nemzetközi diplomáciában is vitathatatlan teljesítményt értek el, és ezért újra és újra ki kell állni az embereknek önmagukért, a miniszterelnökükért és a hazájukért. Ezzel párhuzamosan meg kell üzenni a világnak, hogy lehet Magyarországot fenyegetni, de nem vesz részt az ukrán finanszírozásban, nem akarja Magyarország Ukrajna uniós tagságát, különösen nem a háborúban álló Ukrajnáét, és a kormány nem fogja támogatni a németek háborús terveit, hogy európai zászló alatt európai fiatalok menjenek az ukrán frontra.

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, az idei március 15-i nemzeti ünnepet és a Békemenetet tartják, és már gőzerővel folyik a készülődés a Kossuth téren.