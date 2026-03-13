nemzeti petícióukrajnaháború

Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma + videó

Száguld a nemzeti petíció – már több mint másfélmilliónál jár a visszaküldött ívek száma – adta hírül a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hozzátette: az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések, Zelenszkij életveszélyes fenyegetése után ukrán tisztek már a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit emlegetik.

2026. 03. 13. 12:19
Nemzeti petíció plakát Fotó: Ladóczki Balázs
Az ukránok közben továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiposztolt videójában. Hidvéghi Balázs kifejtette: 

Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert, mert ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Szerinte ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába.


A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kifejtette: 

Egy ilyen helyzetben most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és hazai bábjaiknak is: Mi nemet mondunk a háborúra. Ez nem a mi háborúnk, és nem fogunk belekeveredni Zelenszkij és Von der Leyen kedvéért! Mi nemet mondunk Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsiárakra a háború miatt. 

Budapest, 2026. január 29. A Nemzeti Petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe, azaz március 4-ig mindenki megkapja a Nemzeti Petíciót. A kérdőíven az orosz-ukrán háború további finanszírozásáról, az ukrán állam működésének a következő 10 évben történő finanszírozásáról és a rezsiárak háború miatti emeléséről lehet véleményt nyilvánítani. MTI/Purger Tamás
Száguld a nemzeti petíció
 MTI/Purger Tamás

Hidvéghi Balázs megjegyezte: – Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk! – emelte ki a politikus.


Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

