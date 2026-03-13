Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma + videó

Az ukránok közben továbbra is olajblokáddal zsarolják Magyarországot, mert nem akarunk pénzt adni a háborúhoz, nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, és nem akarjuk elfogadni az ukrán EU-csatlakozást – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiposztolt videójában. Hidvéghi Balázs kifejtette:

Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert, mert ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Szerinte ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába.



A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kifejtette:

Egy ilyen helyzetben most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek, Ukrajnának és hazai bábjaiknak is: Mi nemet mondunk a háborúra. Ez nem a mi háborúnk, és nem fogunk belekeveredni Zelenszkij és Von der Leyen kedvéért! Mi nemet mondunk Ukrajna finanszírozására és a magasabb rezsiárakra a háború miatt.

Száguld a nemzeti petíció

MTI/Purger Tamás

Hidvéghi Balázs megjegyezte: – Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk! – emelte ki a politikus.