szekszárdi járásbírósággyanúsítottgyilkossághajléktalanletartóztatás

Szekszárdi gyilkosság: letartóztatták 45 és 16 éves gyanúsítottat

Letartóztatta a bíróság pénteken azt a két embert, akit a szerda reggel holtan talált szekszárdi hajléktalan bántalmazásával gyanúsítanak – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 13. 13:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bíróság pénteken elrendelte annak a két embernek a letartóztatását, akiket a szerdán reggel holtan talált szekszárdi hajléktalan bántalmazásával gyanúsítanak – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség

A borzalmas eset egy játszótéren történt Fotó: Teol.hu/Denes Martonfai

A 45 éves férfi és fiatalkorú társa március 10-én éjszaka közös erővel bántalmazta az 51 éves hajléktalan férfit, akivel előtte egy játszótéren együtt italoztak. 

Többször megütötték, a földre került embert több alkalommal megrúgták, majd az erősen vérző sértettet magára hagyták.

A bántalmazás következtében a sértett hajnali fél öt előtt életét vesztette, a holttestet kora reggel egy járókelő vette észre.

Tájékoztatásuk szerint a bántalmazókat halált okozó testi sértéssel gyanúsítják, a felnőtt férfi feltételes szabadságra bocsátás ideje, míg a fiatalkorú – a rendőrség közlése szerint 16 éves – fiú pártfogó felügyelet hatálya alatt követte el a bűncselekményt, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 

A férfi ráadásul visszaeső, ezért esetében a büntetés felső határa 12 év.

Letartóztatásukat a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak helyt adva egy hónapra rendelte el – írta a főügyészség.

Amint arról a Teol.hu tudósításai és a rendőrség közleményei alapján korábban beszámoltunk, a rendőrség péntek reggel egy videót tett közzé, amelyen – kitakart arccal – az a két ember látható, akiket a nyomozók a kegyetlen szekszárdi gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak. 

Borítókép: Rendőr a gyilkosság helyszínén (Fotó Teol.hu/Denes Martonfai)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu