Szekszárdi gyilkosság: letartóztatták 45 és 16 éves gyanúsítottat

A bíróság pénteken elrendelte annak a két embernek a letartóztatását, akiket a szerdán reggel holtan talált szekszárdi hajléktalan bántalmazásával gyanúsítanak – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség.

A borzalmas eset egy játszótéren történt Fotó: Teol.hu/Denes Martonfai

A 45 éves férfi és fiatalkorú társa március 10-én éjszaka közös erővel bántalmazta az 51 éves hajléktalan férfit, akivel előtte egy játszótéren együtt italoztak.

Többször megütötték, a földre került embert több alkalommal megrúgták, majd az erősen vérző sértettet magára hagyták.

A bántalmazás következtében a sértett hajnali fél öt előtt életét vesztette, a holttestet kora reggel egy járókelő vette észre.

Tájékoztatásuk szerint a bántalmazókat halált okozó testi sértéssel gyanúsítják, a felnőtt férfi feltételes szabadságra bocsátás ideje, míg a fiatalkorú – a rendőrség közlése szerint 16 éves – fiú pártfogó felügyelet hatálya alatt követte el a bűncselekményt, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A férfi ráadásul visszaeső, ezért esetében a büntetés felső határa 12 év.

Letartóztatásukat a Szekszárdi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítványnak helyt adva egy hónapra rendelte el – írta a főügyészség.

Amint arról a Teol.hu tudósításai és a rendőrség közleményei alapján korábban beszámoltunk, a rendőrség péntek reggel egy videót tett közzé, amelyen – kitakart arccal – az a két ember látható, akiket a nyomozók a kegyetlen szekszárdi gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak.