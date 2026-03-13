Rablás egy budapesti pénzváltónál: súlyosabb büntetést kapott a fegyverrel fenyegető férfi – videó

Egy férfi 2021 novemberében egy IX. kerületi pénzváltóhoz ment azzal a szándékkal, hogy onnan pénzt szerezzen. Az ügyben rablás kísérlete miatt indult eljárás – közölte a Fővárosi Főügyészség. Az esetről az Origo is beszámolt.

Fegyvernek látszó tárggyal kísérelte meg a rablást. Forrás: Police.hu

A vádirat és az ítéleti tényállás szerint a férfi 2021. november 25-én este jelent meg a Budapest IX. kerületében működő pénzváltónál. A támadó kapucnit húzott a fejére, az arcát egészségügyi maszkkal takarta el, majd belépett az üzletbe. A sértett már záráshoz készült, amikor észrevette a gyors léptekkel közeledő férfit, ezért visszalépett a belső fülkébe, és megpróbálta becsukni az ajtót.

Fegyverrel fenyegette meg az alkalmazottat

A vádlott egyik kezével belekapaszkodott a fülke ajtajába, és maga felé húzta azt. A másik kezében eközben egy valódinak látszó lőfegyvert tartott, amelyet az ajtónyíláson keresztül a sértettre irányított. Az alkalmazott azonban gyorsan reagált: rárántotta az ajtót a támadó fegyvert tartó kezére, majd sikerült az ajtót becsuknia és bezárnia. A férfi ezek után zsákmány nélkül menekült el a helyszínről.

Súlyosították az ítéletet

A támadás során a sértett könnyebb sérülést szenvedett, a veszélyeztetett érték pedig mintegy 1,5 millió forint volt.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség fegyveresen elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolta meg a férfit. Az elsőfokú bíróság négy év fegyházbüntetésre ítélte. Az ügyészség azonban a vádlott terhére fellebbezett, amelyet a Fővárosi Főügyészség is fenntartott.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék végül megváltoztatta az elsőfokú ítéletet: a vádlott büntetését öt év hat hónap fegyházra, valamint négyszázezer forint pénzbüntetésre súlyosította.

