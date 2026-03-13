rablási kísérletMaszkkapucniPénzváltóBudapestbírósági döntésfegyver

Rablás egy budapesti pénzváltónál: súlyosabb büntetést kapott a fegyverrel fenyegető férfi – videó

Valódinak látszó fegyverrel próbált kirabolni egy pénzváltót egy férfi Budapesten. Az ügyben végül súlyosabb ítélet született a rablás kísérlete miatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 14:15
Fegyvernek látszó tárgyat tartott a kezében a rablási kísérlet során Fotó: Részlet a rendőrség videójából
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy férfi 2021 novemberében egy IX. kerületi pénzváltóhoz ment azzal a szándékkal, hogy onnan pénzt szerezzen. Az ügyben rablás kísérlete miatt indult eljárás – közölte a Fővárosi Főügyészség. Az esetről az Origo is beszámolt.

rablás
Fegyvernek látszó tárggyal kísérelte meg a rablást. Forrás: Police.hu

A vádirat és az ítéleti tényállás szerint a férfi 2021. november 25-én este jelent meg a Budapest IX. kerületében működő pénzváltónál. A támadó kapucnit húzott a fejére, az arcát egészségügyi maszkkal takarta el, majd belépett az üzletbe. A sértett már záráshoz készült, amikor észrevette a gyors léptekkel közeledő férfit, ezért visszalépett a belső fülkébe, és megpróbálta becsukni az ajtót.

 

Fegyverrel fenyegette meg az alkalmazottat

A vádlott egyik kezével belekapaszkodott a fülke ajtajába, és maga felé húzta azt. A másik kezében eközben egy valódinak látszó lőfegyvert tartott, amelyet az ajtónyíláson keresztül a sértettre irányított. Az alkalmazott azonban gyorsan reagált: rárántotta az ajtót a támadó fegyvert tartó kezére, majd sikerült az ajtót becsuknia és bezárnia. A férfi ezek után zsákmány nélkül menekült el a helyszínről.

 

Súlyosították az ítéletet

A támadás során a sértett könnyebb sérülést szenvedett, a veszélyeztetett érték pedig mintegy 1,5 millió forint volt.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség fegyveresen elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolta meg a férfit. Az elsőfokú bíróság négy év fegyházbüntetésre ítélte. Az ügyészség azonban a vádlott terhére fellebbezett, amelyet a Fővárosi Főügyészség is fenntartott.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék végül megváltoztatta az elsőfokú ítéletet: a vádlott büntetését öt év hat hónap fegyházra, valamint négyszázezer forint pénzbüntetésre súlyosította.

Két egymás követő napon is kirabolták ugyanazt a dohányboltot

Fegyverrel vagy annak utánzatával fenyegették meg az eladót egy csepeli dohányboltban két egymást követő reggelen. A rendőrök három nappal később elfogták a feltételezett elkövetőket.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.