Zelenszkij maga alatt vágja a fát

Úgy tűnik, Volodimir Zelenszkij türelme kezd elfogyni – és ez egyre inkább látszik is. Az elmúlt hetekben az ukrán elnök retorikája egyre harciasabbá vált mind a kritikusokkal, mind a szövetségesekkel szemben: bírálta az európai vezetőket, amiért túl lassan haladnak a támogatással, megfenyegette Orbán Viktort, és nyíltan megkérdőjelezte Donald Trump háborúval kapcsolatos megközelítését – számolt be cikkében a Politico.
Volodimir Zelenszkij az elmúlt hetekben vállalhatatlan hangnemet ütött meg partnereivel szemben. Az ukrán elnök bírálta az európai vezetők támogatási politikáját, életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, és Donald Trump háborúval kapcsolatos megközelítését is kritizálta. A keményebb retorika a Kijevben növekvő frusztrációt tükrözi a megrekedt béketárgyalások és a bizonytalan pénzügyi támogatás miatt. Elemzők szerint azonban ez a viselkedés kockázatot jelenthet Ukrajna nemzetközi támogatására nézve.
A keményebb hangnem a Kijevben növekvő frusztrációt tükrözi, miközben a béketárgyalások megrekedtek és a pénzügyi támogatás is bizonytalanná vált – ugyanakkor még Zelenszkijhez közel állók is figyelmeztetnek arra, hogy ez a retorika elidegenítheti azokat a partnereket, akikre Ukrajna a pénz, a fegyverek és a diplomáciai támogatás terén támaszkodik.
Zelenszkij egy korábbi külpolitikai tanácsadója szerint ez a frusztráció már az elnök nyilvános kommunikációját is alakítja. „Ez a frusztráció hajtja a keményebb retorikát” – mondta a volt tanácsadó, aki kérte, hogy neve ne jelenjen meg, mivel továbbra is jó kapcsolatban áll az ukrán vezetővel.
Ez egy olyan körforgás, amely önmaga ellen fordul
– tette hozzá.
Az ukrán ellenzéki parlamenti képviselő, Mikola Knjazsickij szerint a változás a megrekedt béketárgyalások miatt Kijevre nehezedő nyomással is összefügg. „Zelenszkij megérti, hogy nem áldozhatja fel a nemzeti érdekeket és nem adhatja fel” az ország keleti régióit, ahogy azt a Kreml követeli – mondta Knjazsickij. „Ezért a nyugati vezetőkkel folytatott kommunikációjában a kijelentései világosabbá és közvetlenebbé váltak.”
Hozzátette, hogy az ukrán elnök a belföldi elszántságot is igyekszik demonstrálni. „Zelenszkij kijelentéseiben egyszerre látható a tárgyalásokban részt vevő partnerek érzelmi befolyásolásának szándéka …, valamint egy kísérlet arra, hogy belpolitikai pozícióját erősítse mint Ukrajna nemzeti érdekeinek kemény védelmezője.”
Mint ismert, Zelenszkij fenyegetést intézett Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz is.
Zelenszkij azt mondta, hogy megadná az ukrán katonáknak a címét, hogy azok „a saját nyelvükön” beszélhessenek vele.
De az ukrán elnök nem csak Orbán Viktorral szemben használt érezhetően keményebb hangnemet. A davosi Világgazdasági Fórumon februárban meglepte az európai vezetőket azzal, hogy beszéde nagy részét arra fordította, hogy bírálja őket amiatt, hogy nem tesznek eleget Ukrajna támogatásáért – és saját védelmükért sem.
„Túl gyakran van Európában valami sürgősebb” – mondta. „Európa szeret a jövőről beszélni, de kerüli a mai cselekvést.” Mivel mindez egy nappal azután történt, hogy Trump amerikai elnök már keményen bírálta az európai vezetőket, Zelenszkij kritikus megjegyzései megdöbbentették a hallgatóságot.
Az ukrán elnök korábban is bírálta az európai vezetőket, többek között a háború első hónapjaiban és tavaly Davosban is. Most azonban a hangneme már-már gúnyos volt, amikor hosszú panaszlistát sorolt fel, kezdve azzal, hogy az EU nem használja fel az Európában befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna finanszírozására.
Donald Trumppal szemben is egyre modortalanabbá válik
Zelenszkij Donald Trumppal kapcsolatban is kevésbé visszafogottá vált – ami eltérést jelent attól az óvatos stratégiától, amelyet tavaly alkalmazott egy feszült ovális irodai találkozó után. A jelenet után Zelenszkij nagyrészt ahhoz a stratégiához tartotta magát, hogy elkerülje Trump haragját. Később Nagy-Britannia miniszterelnökével, Keir Starmerrel és más európai vezetőkkel együtt dolgozott a washingtoni kapcsolatok helyreállításán, Kijev úgy vélte, áttörést ért el, amikor Trump jelezte, hogy hajlandó részt venni egy háború utáni Ukrajna biztonsági garanciáiban.
Az elmúlt hetekben azonban ismét megváltozott a hangnem. Zelenszkij nyilvánosan bírálta Trump ismételt kísérleteit, amelyek szerinte inkább Kijevet, mint Moszkvát próbálják engedményekre kényszeríteni, és ezt „igazságtalannak” nevezte. Ezen a héten azt kifogásolta, hogy Trump még nem gyakorolt komoly nyomást Oroszországra.
A Politicónak adott interjúban Zelenszkij azt sugallta, hogy Washington figyelmen kívül hagyja Oroszország felelősségét a háborúban. „Most Trump elnök nem vetette fel a felelősség kérdését, és senki sem beszél róla” – mondta, azzal érvelve, hogy Ukrajna már jelentős kompromisszumokat tett a béke érdekében.
Zelenszkij időnként burkolt megjegyzéseket is tett Trumpra.
Miután az amerikai elnök Ukrajna segítségét kérte az iráni drónok elfogásában, Zelenszkijt egy múlt heti sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy most Kijev kezében vannak-e a kártyák. „Mondja meg ön” – válaszolta mosolyogva. A gond azonban az, hogy a fokozott kritika „nem hoz kézzelfogható eredményeket” – mondta a volt külpolitikai tanácsadó.
A múlt héten – az Európai Bizottság bírálatával egy időben – Trump ismét megerősítette azt az állítását, hogy Zelenszkij a fő akadály az Oroszországgal kötendő megállapodás előtt. Putyint együttműködőnek nevezte, és hozzátette, hogy az ukrán vezetőnek „lépnie kell” és kompromisszumokat kell kötnie.
A szóváltás jól mutatja, milyen gyorsan gyűrűzhet tovább Zelenszkij keményebb retorikája Kijeven túl is. Washingtonban és néhány európai fővárosban fennáll a veszélye annak, hogy kritikusai kijelentéseit arra használhatják, hogy megerősítsék azt az érvet: nem Oroszország, hanem Ukrajna áll a megállapodás útjában.
Zelenszkij a rakétahiány miatt is szövetségeseit okolja
Az ukrán elnök szerint az Ukrajnában tapasztalható Patriot légvédelmi rakétahiány nem a közel-keleti háború következménye – számolt be cikkében a Strana. A hiány már korábban is fennállt, bár a jelenlegi konfliktus tovább súlyosbította a helyzetet. Az ukrán vezető úgy fogalmazott, hogy országa nem kapta meg a teljes légvédelmi csomagot partnereitől. Hozzátette azt is, hogy a közel-keleti háború a nemzetközi figyelmet is részben eltereli Ukrajnáról.
Volt egy probléma. Partnereink nem biztosították számunkra azt a teljes csomagot, amellyel a közel-keleti országok rendelkeznek. Például a teljes csomagot a RAS-3 vagy RAS-2 rendszerrel. Nagyon hálásak vagyunk partnereinknek azért, amit adtak nekünk, de ez nem elég. És mindazok a nagy mennyiségű rakéták a Patriot rendszerhez a Közel-Keleten vannak
– panaszkodott Zelenszkij.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
