Zelenszkij maga alatt vágja a fát

„Túl gyakran van Európában valami sürgősebb” – mondta. „Európa szeret a jövőről beszélni, de kerüli a mai cselekvést.” Mivel mindez egy nappal azután történt, hogy Trump amerikai elnök már keményen bírálta az európai vezetőket, Zelenszkij kritikus megjegyzései megdöbbentették a hallgatóságot.

Az ukrán elnök korábban is bírálta az európai vezetőket, többek között a háború első hónapjaiban és tavaly Davosban is. Most azonban a hangneme már-már gúnyos volt, amikor hosszú panaszlistát sorolt fel, kezdve azzal, hogy az EU nem használja fel az Európában befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna finanszírozására.

Donald Trumppal szemben is egyre modortalanabbá válik

Zelenszkij Donald Trumppal kapcsolatban is kevésbé visszafogottá vált – ami eltérést jelent attól az óvatos stratégiától, amelyet tavaly alkalmazott egy feszült ovális irodai találkozó után. A jelenet után Zelenszkij nagyrészt ahhoz a stratégiához tartotta magát, hogy elkerülje Trump haragját. Később Nagy-Britannia miniszterelnökével, Keir Starmerrel és más európai vezetőkkel együtt dolgozott a washingtoni kapcsolatok helyreállításán, Kijev úgy vélte, áttörést ért el, amikor Trump jelezte, hogy hajlandó részt venni egy háború utáni Ukrajna biztonsági garanciáiban.

Az elmúlt hetekben azonban ismét megváltozott a hangnem. Zelenszkij nyilvánosan bírálta Trump ismételt kísérleteit, amelyek szerinte inkább Kijevet, mint Moszkvát próbálják engedményekre kényszeríteni, és ezt „igazságtalannak” nevezte. Ezen a héten azt kifogásolta, hogy Trump még nem gyakorolt komoly nyomást Oroszországra.

A Politicónak adott interjúban Zelenszkij azt sugallta, hogy Washington figyelmen kívül hagyja Oroszország felelősségét a háborúban. „Most Trump elnök nem vetette fel a felelősség kérdését, és senki sem beszél róla” – mondta, azzal érvelve, hogy Ukrajna már jelentős kompromisszumokat tett a béke érdekében.

Zelenszkij időnként burkolt megjegyzéseket is tett Trumpra.

Miután az amerikai elnök Ukrajna segítségét kérte az iráni drónok elfogásában, Zelenszkijt egy múlt heti sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy most Kijev kezében vannak-e a kártyák. „Mondja meg ön” – válaszolta mosolyogva. A gond azonban az, hogy a fokozott kritika „nem hoz kézzelfogható eredményeket” – mondta a volt külpolitikai tanácsadó.

A múlt héten – az Európai Bizottság bírálatával egy időben – Trump ismét megerősítette azt az állítását, hogy Zelenszkij a fő akadály az Oroszországgal kötendő megállapodás előtt. Putyint együttműködőnek nevezte, és hozzátette, hogy az ukrán vezetőnek „lépnie kell” és kompromisszumokat kell kötnie.

A szóváltás jól mutatja, milyen gyorsan gyűrűzhet tovább Zelenszkij keményebb retorikája Kijeven túl is. Washingtonban és néhány európai fővárosban fennáll a veszélye annak, hogy kritikusai kijelentéseit arra használhatják, hogy megerősítsék azt az érvet: nem Oroszország, hanem Ukrajna áll a megállapodás útjában.