Tragédia a horvát partoknál: katamarán ütközött vitorlással, többen meghaltak

A hatóságok korábban megerősítették, hogy a balesetnek sérültjei vannak, a mentési munkálatok pedig jelenleg is folytatódnak. A kutató-mentő műveletbe időközben további hajókat is bevontak.

Nem hivatalos információk szerint a vitorláson nyolc ember tartózkodott az ütközés idején. Az RTL egy, a mentési munkálatokhoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy négy embert sikerült kimenteni, egy személyt továbbra is keresnek, míg három ember életét vesztette.

A baleset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, az illetékes hatóságok folytatják a vizsgálatot. A nap folyamán várhatóan további tájékoztatást ad a Nemzeti Tengeri Kutatási és Mentési Koordinációs Központ (MRCC Rijeka), valamint a rendőrség és a kikötői hatóság.

A közösségi médiában időközben felvételek is megjelentek a helyszínről. A videókon az látható, ahogy a mentőegységek a felborult vitorlás közelében dolgoznak, miközben több hajó is részt vesz az eltűntek felkutatásában.

Tri osobe su poginule dok se za jednog još uvijek traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice pod francuskom zastavom kod Splitskih vrata na Jadranskom moru.



U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i sedam članova posade, dok je na francuskoj jedrilici bilo… pic.twitter.com/dc4CjVqvDZ — Anadolu BHSC (@aa_balkans) June 14, 2026

Nemrég lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Medulin közelében, a fedélzetén utazó négy személy életét vesztette. Az áldozatok között azonosítottak egy ismert osztrák vállalkozót is. A Beechcraft G36 Bonanza típusú gép Ausztriából tartott Isztria felé, ám a leszállás előtt néhány száz méterrel – eddig ismeretlen okból – eltűnt a radarról. A horvát és osztrák hatóságok közös vizsgálatot indítottak.

Borítókép: Illusztráció, katamarán (Fotó: AFP)