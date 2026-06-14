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Tragédia a horvát partoknál: katamarán ütközött vitorlással, többen meghaltak

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Súlyos fordulatot vett a Split közelében történt hajóbaleset: a legfrissebb, egyelőre nem hivatalos értesülések szerint három ember meghalt, egy személyt pedig még mindig keresnek, miután egy katamarán és egy vitorlás összeütközött Solta és Brac szigete között. A hatóságok továbbra is jelentős erőforrások bevonásával végzik a kutatást., miközben a közösségi médiában már felvételek is megjelentek a megrázó baleset helyszínéről.

Magyar Nemzet
2026. 06. 14. 20:37
Illusztráció: katamarán
Illusztráció: katamarán Forrás: AFP
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A hatóságok korábban megerősítették, hogy a balesetnek sérültjei vannak, a mentési munkálatok pedig jelenleg is folytatódnak. A kutató-mentő műveletbe időközben további hajókat is bevontak.

Nem hivatalos információk szerint a vitorláson nyolc ember tartózkodott az ütközés idején. Az RTL egy, a mentési munkálatokhoz közel álló forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy négy embert sikerült kimenteni, egy személyt továbbra is keresnek, míg három ember életét vesztette.

A baleset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, az illetékes hatóságok folytatják a vizsgálatot. A nap folyamán várhatóan további tájékoztatást ad a Nemzeti Tengeri Kutatási és Mentési Koordinációs Központ (MRCC Rijeka), valamint a rendőrség és a kikötői hatóság.

A közösségi médiában időközben felvételek is megjelentek a helyszínről. A videókon az látható, ahogy a mentőegységek a felborult vitorlás közelében dolgoznak, miközben több hajó is részt vesz az eltűntek felkutatásában.

Nemrég lezuhant egy kisrepülőgép a horvátországi Medulin közelében, a fedélzetén utazó négy személy életét vesztette. Az áldozatok között azonosítottak egy ismert osztrák vállalkozót is. A Beechcraft G36 Bonanza típusú gép Ausztriából tartott Isztria felé, ám a leszállás előtt néhány száz méterrel – eddig ismeretlen okból – eltűnt a radarról. A horvát és osztrák hatóságok közös vizsgálatot indítottak.

Borítókép: Illusztráció, katamarán (Fotó: AFP)

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