Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Árad a szakértelem: a tiszás képviselő köbméterben adta meg az ingatlanjai méretét
Úgy tűnik, a Tisza Párt egyes képviselői nehezen ugrották meg a kötelező vagyonnyilatkozat feladatát. Bárkányi Bence köbméterben adta meg ingatlanjai méretét, a kormány csúcsminisztere, Kapitány István pedig egy balatoni luxusvilláról feledkezett meg.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!