Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nagyon keményen fog fellépni Irán ellen a következő héten, röviddel azután, hogy részleges, harmincnapos felmentést adott ki a szankcionált orosz olaj vásárlására. A lépés célja az volt, hogy enyhítse az árakat, amelyeket az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja hajtott fel – számolt be a cikkében a Reuters.
Elfogyott Donald Trump türelme
Az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a következő héten nagyon keményen fog fellépni Irán ellen. Donald Trump nyilatkozata azután hangzott el, hogy Washington harmincnapos részleges felmentést adott az orosz olaj vásárlására a háború miatt megugró energiaárak enyhítése érdekében.
Az árak erősen ingadoztak, miután az amerikai elnök kijelentései alapján a háború várható időtartama nehezen kiszámítható. A konfliktus eszkalálódásával Irán hajókat támadott meg a Hormuzi-szorosban, amelyen a világ olajszállításának mintegy ötöde halad át. Trump korábban megígérte, hogy garantálni fogja a hajók biztonságát a szorosban. Az irányadó Brent kőolaj ára péntek kora reggel az európai kereskedésben mintegy egy százalékkal csökkent, körülbelül 99,50 dollárra hordónként, de a háború kezdete óta még így is közel negyvenszázalékos emelkedést mutat. Eközben az európai és az ázsiai részvénypiacokra nyomás nehezedett.
A közel két hete tartó háborúban mintegy kétezer ember halt meg. A legtöbben Iránban, de sokan Libanonban és egyre többen a Perzsa-öböl térségében is, amely a Közel-Kelet évtizedes konfliktusai során most először került közvetlen frontvonalba.
További Külföld híreink
Az amerikai erők is veszteségeket szenvedtek. Az amerikai hadsereg megerősítette, hogy egy nyugat-iraki légi utántöltőgép lezuhanásakor a hatfős személyzetből négyen meghaltak.
Irán újabb rakéta- és dróntámadást indított Izrael ellen, miközben az izraeli hadsereg közölte, hogy csapásokat hajtott végre Teherán több pontján, és továbbra is támadja az Iránhoz kötődő Hezbollah milíciát Libanon-szerte és a fővárosban, Bejrútban is.
Az izraeli hadsereg közölte, hogy légiereje az elmúlt nap során több mint kétszáz célpontot támadott Nyugat- és Közép-Iránban, köztük ballisztikusrakéta-indító állásokat, légvédelmi rendszereket és fegyvergyártó létesítményeket.
Mivel az Egyesült Államokban és világszerte emelkedtek a benzin- és dízelárak a kutaknál, Washington csütörtökön harmincnapos engedélyt adott ki arra, hogy az országok megvásárolhassák a jelenleg tengeren lévő orosz olajat és kőolajtermékeket – ezeknél nem ritka, hogy a szállítmányokat útközben adják el vagy változik meg a vevőjük.
Trump azonban azt mondta, hogy az Egyesült Államok jelentős bevételre tehet szert a magasabb olajárakból.
Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)
