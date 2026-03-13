Elfogyott Donald Trump türelme

Az amerikai erők is veszteségeket szenvedtek. Az amerikai hadsereg megerősítette, hogy egy nyugat-iraki légi utántöltőgép lezuhanásakor a hatfős személyzetből négyen meghaltak.

Irán újabb rakéta- és dróntámadást indított Izrael ellen, miközben az izraeli hadsereg közölte, hogy csapásokat hajtott végre Teherán több pontján, és továbbra is támadja az Iránhoz kötődő Hezbollah milíciát Libanon-szerte és a fővárosban, Bejrútban is.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy légiereje az elmúlt nap során több mint kétszáz célpontot támadott Nyugat- és Közép-Iránban, köztük ballisztikusrakéta-indító állásokat, légvédelmi rendszereket és fegyvergyártó létesítményeket.

Mivel az Egyesült Államokban és világszerte emelkedtek a benzin- és dízelárak a kutaknál, Washington csütörtökön harmincnapos engedélyt adott ki arra, hogy az országok megvásárolhassák a jelenleg tengeren lévő orosz olajat és kőolajtermékeket – ezeknél nem ritka, hogy a szállítmányokat útközben adják el vagy változik meg a vevőjük.

Trump azonban azt mondta, hogy az Egyesült Államok jelentős bevételre tehet szert a magasabb olajárakból.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)