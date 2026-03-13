Szijjártó Péter: Senki nem mondhatja meg, honnan vegyen olajat Magyarország

Szijjártó Péter szerint a litván politikus félreérti a helyzetet. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a balti államok már régóta Volodimir Zelenszkij álláspontját követik,

úgy ugrálnak, ahogy Zelenszkij fütyül nekik

– olvasható a bejegyzésben.

A magyar kormány ezzel szemben – írta – nem enged Zelenszkij zsarolásának az energiapolitikai döntésekben.

Nekünk senki nem mondhatja meg, hogy honnan vegyünk vagy honnan ne vegyünk olajat, és senki nem kényszeríthet rá, hogy drágábban vegyük az olajat, mint eddig!

– fogalmazott a miniszter.