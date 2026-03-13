Szijjártó PéterLitvániaMagyarországorosz olaj

Szijjártó Péter: Senki nem mondhatja meg, honnan vegyen olajat Magyarország

Szijjártó Péter szerint Magyarországnak senki nem mondhatja meg, honnan vásároljon olajat. A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a litván külügyminiszter kijelentésére, és hangsúlyozta: a magyar kormány megvédi a rezsicsökkentést és az ország energiaszuverenitását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 14:35
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
A litván külügyminiszter kijelentéseire reagált Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: litván kollégája arról beszélt, hogy szégyellné, ha olyan országban élne, amely olcsó orosz olajat vásárol, valamint azt is állította, hogy az olcsó orosz olaj az autonómia feladásával jár.

Szijjártó Péter szerint a litván politikus félreérti a helyzetet. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a balti államok már régóta Volodimir Zelenszkij álláspontját követik,

úgy ugrálnak, ahogy Zelenszkij fütyül nekik

– olvasható a bejegyzésben.

A magyar kormány ezzel szemben – írta – nem enged Zelenszkij zsarolásának az energiapolitikai döntésekben.

Nekünk senki nem mondhatja meg, hogy honnan vegyünk vagy honnan ne vegyünk olajat, és senki nem kényszeríthet rá, hogy drágábban vegyük az olajat, mint eddig!

 – fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is megvédi a rezsicsökkentést. Mint írta, több európai országban a családok háromszor-négyszer annyit fizetnek az energiáért, mint Magyarországon, ezért a kormány célja, hogy a rezsiköltségek és a benzinárak ne emelkedjenek.

A külügyminiszter bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyarország ellenáll Zelenszkij zsarolásának, és meg kívánja őrizni az ország szuverenitását.

Szijjártó Péter bejegyzése végén azt írta:

Vasárnap pedig mindezt meg is mutatjuk minden idők legnagyobb Békemenetén!

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

