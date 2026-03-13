Czepek GáborKijevBarátság kőolajvezeték

Magyarország azonnali tárgyalást sürget az ukrán féllel a kőolajvezeték ügyében + videó

Magyarország azt kéri Ukrajnától, hogy nyissa meg újra a vezetéket, vagy tegye lehetővé a helyszíni vizsgálatot – jelentette ki Kijevben Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta: a magyar olajvállalat már kifizette a szállítmányt, amely sem az amerikai, sem az európai uniós szankciók hatálya alá nem tartozik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 10:12
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Fotó: MTI
„Az energiaügyi miniszternek, Denisz Smihal úrnak címzett levélben arra kérjük, hogy nyissa meg újra a vezetéket, vagy engedélyezze a helyszíni vizsgálatot” – mondta Kijevben Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Barátság kőolajvezeték megnyitását sürgette Kijevben
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Barátság kőolajvezeték megnyitását sürgette Kijevben Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Végül három állítás: először is, a lehető leghamarabb tárgyalni szeretnénk. Másodszor, a magyar olajvállalat fizetett ezért a nyersolajért. Ez a nyersolaj nem esik szankciók hatálya alá. Sem az USA, sem az EU szankciói alá. Harmadszor: bárikor készen állunk tárgyalni

 – hangsúlyozta.

Korábban egy kijevi óvóhelyről jelentkezett be Czepek Gábor, légiriadó szakította félbe a tárgyalásaikat.

Borítókép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)

