„Az energiaügyi miniszternek, Denisz Smihal úrnak címzett levélben arra kérjük, hogy nyissa meg újra a vezetéket, vagy engedélyezze a helyszíni vizsgálatot” – mondta Kijevben Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Magyarország azonnali tárgyalást sürget az ukrán féllel a kőolajvezeték ügyében + videó
Magyarország azt kéri Ukrajnától, hogy nyissa meg újra a vezetéket, vagy tegye lehetővé a helyszíni vizsgálatot – jelentette ki Kijevben Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta: a magyar olajvállalat már kifizette a szállítmányt, amely sem az amerikai, sem az európai uniós szankciók hatálya alá nem tartozik.
Végül három állítás: először is, a lehető leghamarabb tárgyalni szeretnénk. Másodszor, a magyar olajvállalat fizetett ezért a nyersolajért. Ez a nyersolaj nem esik szankciók hatálya alá. Sem az USA, sem az EU szankciói alá. Harmadszor: bárikor készen állunk tárgyalni
– hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Korábban egy kijevi óvóhelyről jelentkezett be Czepek Gábor, légiriadó szakította félbe a tárgyalásaikat.
További Külföld híreink
Borítókép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lassan vitte fel a rendelést a lépcsőn – csaknem 170 millió forintot kapott az idős futár és felesége + videó
Az idős nő vezeti az autót, a 78 éves férje pedig a rendeléseket viszi az ajtókhoz.
Gyász: kárpátaljai fiatal halt meg az orosz–ukrán háborúban
Az elesett katonát Munkácson búcsúztatták.
Botrány Brüsszelben: titkosszolgálati ügyek hálójában az ukránbarát bővítési biztos
Egy szlovén EP-képviselő szerint új bizonyítékok merültek fel a jugoszláv titkosszolgálattal való állítólagos együttműködésről.
Zelenszkij Párizsba érkezett, Macronnal tárgyal az ukrajnai helyzetről
Ukrajna további támogatása és nyomásgyakorlás Oroszországra lehet Zelenszkij célja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lassan vitte fel a rendelést a lépcsőn – csaknem 170 millió forintot kapott az idős futár és felesége + videó
Az idős nő vezeti az autót, a 78 éves férje pedig a rendeléseket viszi az ajtókhoz.
Gyász: kárpátaljai fiatal halt meg az orosz–ukrán háborúban
Az elesett katonát Munkácson búcsúztatták.
Botrány Brüsszelben: titkosszolgálati ügyek hálójában az ukránbarát bővítési biztos
Egy szlovén EP-képviselő szerint új bizonyítékok merültek fel a jugoszláv titkosszolgálattal való állítólagos együttműködésről.
Zelenszkij Párizsba érkezett, Macronnal tárgyal az ukrajnai helyzetről
Ukrajna további támogatása és nyomásgyakorlás Oroszországra lehet Zelenszkij célja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!