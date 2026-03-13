orbán viktorukrajnaBarátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: Az ukránok mindenre képesek, arra is, hogy megrongálják a saját vezetéküket + videó

Ha az ukránok nem engedik be a magyar szakértőket a Barátság kőolajvezetékhez, az felérhet egy beismeréssel – mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint a magyar delegáció azért utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a vezeték lezárásának okát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 10:54
– A szakértőink már Ukrajnában vannak, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel – fogalmazott a miniszterelnök. Obán Viktor hangsúlyozta, a cél az, hogy a helyszínen derüljön ki, miért állt le az olajszállítás.

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt: 

Magyarország nem politikai üzengetésekben érdekelt, hanem abban, hogy a tények alapján tisztázzák a helyzetet. Ezért küldtek delegációt a vezeték ukrajnai szakaszához, ahol a szállítást leállították.

A miniszterelnök szerint a magyar fél úgy tudja, hogy a vezetéket újra meg lehetne nyitni, ezért szeretnék személyesen is megvizsgálni a körülményeket. – Oda szeretnénk menni a Barátság kőolajvezeték kiindulópontjához, ahol lezárták a vezetéket, és meg akarjuk nézni, hogy ez miért van így. A mi tudásunk szerint azt újra meg lehetne nyitni – mondta.

Illusztráció. Fotó: MTI

A delegációt Czepek Gábor vezeti, aki egyben a vezeték ügyét vizsgáló tényfeltáró bizottság vezetője is. Feladata, hogy tárgyaljon az ukrán féllel, és lehetőséget kérjen a vezeték helyszíni ellenőrzésére.

Orbán Viktor szerint ha az ukrán vezetés nem engedi be a magyar szakértőket, az komoly kérdéseket vetne fel.

Szerintem Zelenszkijék azért ellenzik, azért nem engednek bennünket oda, mert kiderülne, hogy nem mondanak igazat. Meglátjuk, mit mondanak az ukránok. Ha elutasítanak bennünket, az felér egy beismeréssel

– fogalmazott a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy szándékosan megrongálják a vezetéket, hogy ezzel igazolják a problémát, Orbán Viktor azt mondta: szerinte Ukrajna erre is képes lehet.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, az ukránok korábban már felrobbantottak egy német tulajdonban lévő gázvezetéket, amely nemzetközi területen haladt át, amit ő egyértelmű állami terrorizmusnak nevezett.

Orbán Viktor szerint ezért az sem zárható ki, hogy akár a saját infrastruktúrájukban is kárt okoznak.

Az ukránok mindenre képesek, arra is, hogy megrongálják a saját vezetéküket, arra is, hogy lezárják a Druzsbát, a Barátságot, de akár arra is, hogy felrobbantsák a Magyarországra orosz gázt Ukrajna területén kívül szállító vezetékrendszert

 – mondta.

A kormányfő hozzátette: éppen ezért Magyarországnak figyelnie kell ezekre a kockázatokra, és szükség esetén védenie kell az energiaellátást biztosító infrastruktúrát.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök

 

