Az európai politika sötét pillanata: Orbán Viktor családja a célkeresztben

Hrihorij Omelcsenko , az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tisztje és volt parlamenti képviselő nyílt fenyegetést intézett Orbán Viktor miniszterelnök és családja felé. Egy interjúban arról beszélt, hogy tudják, hol él a kormányfő, hol tartózkodik éjszakánként, merre mozog és kikkel találkozik. A Karma nevű szervezetet említve kijelentette, hogy a csoportnak nincs szüksége a miniszterelnök pontos címére, mert már így is ismerik azt. Omelcsenko elmondta, hogy Orbán Viktornak el kellene gondolkodnia az öt gyermekén és a hat unokáján – számolt be róla az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök és családja. Forrás: Facebook

Az ukránok már a családomat, a gyerekeimet és az unokáimat fenyegetik

– írta a közösségi oldalán a kormányfő. Orbán Viktor szerint a fenyegetést komolyan kell venni, de nem szabad engedni neki vagy megijedni tőle. Kiemelte, hogy Magyarország meg tudja védeni saját magát. A történtek komoly diplomáciai visszhangot váltottak ki, mivel a politikai konfliktusokban ritkán fordul elő, hogy egy kormányfő hozzátartozói kerüljenek célkeresztbe.

A magyar–ukrán kapcsolatok gyorsan megromlottak Volodimir Zelenszkij egy korábbi nyilatkozatai után. Az ukrán elnök egy sajtótájékoztatón azt mondta, bízik benne, hogy egy EU-s tagállam sem akadályozza majd a Kijevnek szánt kilencvenmilliárd eurós hitelt, különben megadják az érintett személy adatait az ukrán hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszéljenek vele. Zelenszkij elnök a Politicónak adott interjúban is bírálta Orbán Viktort, Putyin szövetségesének nevezte, majd elmondta, hogy abszolút nem bánta meg korábbi fenyegető nyilatkozatát.

Szerinte a magyar miniszterelnök blokkolja az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hitelt, az orosz szankciókat és az ukrán EU-csatlakozást.

A politikai vezetők elleni fenyegetés nem ritka a politikai életben, de a nemzetközi diplomáciában csak ritkán fordul elő. Egy ismert európai példa a Robert Fico elleni merényletkísérlet volt. 2024 májusában egy férfi több lövést adott le a szlovák miniszterelnökre. Ficot a nyitrabányai kormányülésen lőtték meg, helikopterrel szállították kórházba, majd megoperálták. A támadást egy radikalizálódott, baloldali, ultraliberális személy követte el politikai indokból. Bár Fico életveszélyesen megsérült, túlélte a támadást.