Életfogytiglanit kapott a Trump ellen merényletet tervező férfi

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték Ryan Routhot, aki 2024 szeptemberében merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen a floridai West Palm Beach egyik golfpályáján. Az 59 éves vádlott a Trump International Golf Club területén rejtőzött el, amikor egy amerikai titkosszolgálati ügynök észrevette a bokrok közül kilógó puskacsövet, majd tüzet nyitott. Routh elmenekült, de nem sokkal később elfogták – írja a BBC.
A bíróság szerint az illető hosszú időn keresztül készült a támadásra. Aileen Cannon bíró az ítélethirdetés során hangsúlyozta: a vádlott tettei tagadhatatlanul életfogytiglani börtönbüntetést indokolnak, mivel hónapokon át szervezte egy jelentős elnökjelölt megölését, és egyértelműen hajlandó lett volna bárkit félreállítani, aki az útjába kerül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!