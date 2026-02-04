Életfogytiglanit kapott a Trump ellen merényletet tervező férfi

A vádirat szerint Routh bár nem látta tisztán Trumpot az incidens során, a helyszínen egy félautomata puskát, céltávcsövet és tárat találtak. A szövetségi nyomozók emellett bizonyítékként mutatták be azt a listát is, amelyen Trump várható megjelenési helyei szerepeltek, valamint egy barátjának írt üzenetet, amelyben maga is merényletkísérletként hivatkozott a történtekre.

Routh ártatlannak vallotta magát, és a tárgyaláson saját magát képviselte. A bírósági eljárás során többször is kiszámíthatatlanul viselkedett, előfordult, hogy Donald Trumpot golfozni hívta, illetve Adolf Hitlerre és Vlagyimir Putyinra is utalt. Miután az esküdtszék bűnösnek találta, megpróbált kárt tenni magában, mielőtt a rendőrök kivezették a tárgyalóteremből.