Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk + videó

bíróvádlottTrumpmerénylet

Életfogytiglanit kapott a Trump ellen merényletet tervező férfi

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az amerikai bíróság Ryan Routhot, aki 2024 szeptemberében egy floridai golfpályán próbálta meggyilkolni Donald Trumpot. A bíró szerint a vádlott hónapokon át készült az akkor még elnökjelölt kivégzésére, és sem megbánást, sem sajnálatot nem tanúsított.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 19:31
Ryan Routh hónapokon át készült Trump megölésére Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték Ryan Routhot, aki 2024 szeptemberében merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen a floridai West Palm Beach egyik golfpályáján. Az 59 éves vádlott a Trump International Golf Club területén rejtőzött el, amikor egy amerikai titkosszolgálati ügynök észrevette a bokrok közül kilógó puskacsövet, majd tüzet nyitott. Routh elmenekült, de nem sokkal később elfogták – írja a BBC.

Ryan Routh megpróbálta megölni Trumpot, a bíró szerint azonban nem mutatott megbánást
Ryan Routh megpróbálta megölni Trumpot, és a bíró szerint nem mutatott megbánást. Forrás: Palm Beach County Sheriff's Office

A bíróság szerint az illető hosszú időn keresztül készült a támadásra. Aileen Cannon bíró az ítélethirdetés során hangsúlyozta: a vádlott tettei tagadhatatlanul életfogytiglani börtönbüntetést indokolnak, mivel hónapokon át szervezte egy jelentős elnökjelölt megölését, és egyértelműen hajlandó lett volna bárkit félreállítani, aki az útjába kerül.

A vádirat szerint Routh bár nem látta tisztán Trumpot az incidens során, a helyszínen egy félautomata puskát, céltávcsövet és tárat találtak. A szövetségi nyomozók emellett bizonyítékként mutatták be azt a listát is, amelyen Trump várható megjelenési helyei szerepeltek, valamint egy barátjának írt üzenetet, amelyben maga is merényletkísérletként hivatkozott a történtekre.

Routh ártatlannak vallotta magát, és a tárgyaláson saját magát képviselte. A bírósági eljárás során többször is kiszámíthatatlanul viselkedett, előfordult, hogy Donald Trumpot golfozni hívta, illetve Adolf Hitlerre és Vlagyimir Putyinra is utalt. Miután az esküdtszék bűnösnek találta, megpróbált kárt tenni magában, mielőtt a rendőrök kivezették a tárgyalóteremből.

Az ügy vezető ügyésze, John Shipley szerint a bemutatott bizonyítékok egyértelműen alátámasztották, hogy Routh rendkívül közel állt a merénylet végrehajtásához.

A floridai eset volt a második merényletkísérlet Donald Trump ellen 2024-ben. Júliusban a pennsylvaniai Butler városában egy kampányrendezvényen fegyveres támadás történt, amelyben egy ember meghalt, többen megsebesültek, maga Trump is könnyebb sérülést szenvedett. A támadót, Thomas Crooksot a rendőrök a helyszínen lelőtték.

 

Borítókép: Ryan Routh hónapokon át készült Trump megölésére (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii.

Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu