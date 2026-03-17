A cikk szerint a napokban azonosították az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) két vezető beosztású tisztségviselőjét – a kijevi és a rivnei területi igazgatóság helyettes vezetőit –, akiket korrupcióval gyanúsítanak.
Súlyos korrupciós botrány az ukrán titkosszolgálatnál
A Tűzfalcsoport beszámolója szerint súlyos korrupciós botrány érintheti az ukrán titkosszolgálatot. A portál egy ukrán antikorrupciós aktivistára, Martina Boguszlavecre hivatkozva arról ír, hogy két magas rangú tiszt is érintett lehet az ügyben.
A gyanú szerint egy rivnei borostyánkitermelő vállalattól 620 ezer dollár kenőpénzt követeltek.
A Tűzfalcsoport beszámolója alapján az ügyben az SZBU belső biztonsági egysége indított eljárást és hajtott végre letartóztatásokat.
Az érintettek között említik Ihor Briket, a rivnei SZBU helyettes vezetőjét, valamint Oleh Tokarcsukot, a kijevi SZBU helyettes vezetőjét, továbbá egy közvetítőt is.
A portál idézi Martina Boguszlavec ukrán antikorrupciós aktivistát, aki szerint az ügyet nem az SZBU-nak kellene kivizsgálnia, hanem a független korrupcióellenes hatóságnak (NABU). Véleménye szerint nehezen elképzelhető, hogy az SZBU saját maga ellen pártatlan vizsgálatot folytasson.
Boguszlavec emellett nyíltan bírálta az ukrán vezetést is: felvetette, hogy Volodimir Zelenszkij elnöknek azonnal menesztenie kellene az érintett tisztségviselők feletteseit, mert – mint fogalmazott – nehéz elhinni, hogy ne tudtak volna a korrupciós rendszerről.
Az aktivista ezzel összefüggésben kérdőre vonta az államfőt és a főügyészt is az ügy kezelésével kapcsolatban.
Borítókép: Rendőrség. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!