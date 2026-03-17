Súlyos korrupciós botrány az ukrán titkosszolgálatnál

A portál idézi Martina Boguszlavec ukrán antikorrupciós aktivistát, aki szerint az ügyet nem az SZBU-nak kellene kivizsgálnia, hanem a független korrupcióellenes hatóságnak (NABU). Véleménye szerint nehezen elképzelhető, hogy az SZBU saját maga ellen pártatlan vizsgálatot folytasson.

Boguszlavec emellett nyíltan bírálta az ukrán vezetést is: felvetette, hogy Volodimir Zelenszkij elnöknek azonnal menesztenie kellene az érintett tisztségviselők feletteseit, mert – mint fogalmazott – nehéz elhinni, hogy ne tudtak volna a korrupciós rendszerről.

Az aktivista ezzel összefüggésben kérdőre vonta az államfőt és a főügyészt is az ügy kezelésével kapcsolatban.

