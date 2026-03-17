Súlyos korrupciós botrány az ukrán titkosszolgálatnál

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint súlyos korrupciós botrány érintheti az ukrán titkosszolgálatot. A portál egy ukrán antikorrupciós aktivistára, Martina Boguszlavecre hivatkozva arról ír, hogy két magas rangú tiszt is érintett lehet az ügyben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 11:07
Rendőrség – illusztráció (Fotó: AFP)
A cikk szerint a napokban azonosították az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) két vezető beosztású tisztségviselőjét – a kijevi és a rivnei területi igazgatóság helyettes vezetőit –, akiket korrupcióval gyanúsítanak. 

Súlyos korrupciós botrány érintheti az ukrán titkosszolgálatot. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

A gyanú szerint egy rivnei borostyánkitermelő vállalattól 620 ezer dollár kenőpénzt követeltek. 

A Tűzfalcsoport beszámolója alapján az ügyben az SZBU belső biztonsági egysége indított eljárást és hajtott végre letartóztatásokat.

Az érintettek között említik Ihor Briket, a rivnei SZBU helyettes vezetőjét, valamint Oleh Tokarcsukot, a kijevi SZBU helyettes vezetőjét, továbbá egy közvetítőt is.

A portál idézi Martina Boguszlavec ukrán antikorrupciós aktivistát, aki szerint az ügyet nem az SZBU-nak kellene kivizsgálnia, hanem a független korrupcióellenes hatóságnak (NABU). Véleménye szerint nehezen elképzelhető, hogy az SZBU saját maga ellen pártatlan vizsgálatot folytasson.

Boguszlavec emellett nyíltan bírálta az ukrán vezetést is: felvetette, hogy Volodimir Zelenszkij elnöknek azonnal menesztenie kellene az érintett tisztségviselők feletteseit, mert – mint fogalmazott – nehéz elhinni, hogy ne tudtak volna a korrupciós rendszerről.

Az aktivista ezzel összefüggésben kérdőre vonta az államfőt és a főügyészt is az ügy kezelésével kapcsolatban.

Borítókép: Rendőrség. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
