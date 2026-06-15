Nagy szerelemnek indult, de a kiskorú lány valószínűleg egy életre kiábrándult

A vádlott 2024. március második felében, amikor autóbusszal iskolába indultak, a lány érzelmeit kihasználva nem hagyta őt az oktatási intézménybe menni, hanem hajánál fogva felszállította egy villamosra, és egy strandfürdő parkolójába vitte. A fiú leintett egy autót vezető személyt, a lánnyal pedig közölte, hogy ha ki akar békülni, szálljon be az autóba.

A sértett ebből tudta, hogy prostitúciós tevékenységet kell végeznie, amelyért 11 ezer forintot kapott, azt átadta a vádlottnak.

A sértett 2024. május elejéig a vádlott akaratának megfelelően hét napon végzett prostitúciós tevékenységet, a megszerzett 152 ezer forinttal a vádlott gazdagodott.