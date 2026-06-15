vádlottkiskorú lánykapcsolat

Nagy szerelemnek indult, de a kiskorú lány valószínűleg egy életre kiábrándult

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Vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy fiatalkorú fiú ellen minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt. Az elkövető a kiskorú lányt az iránta érzett érzelmeit kihasználva prostitúcióra kényszerítette.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 15. 14:59
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A vádlott 2024. március második felében, amikor autóbusszal iskolába indultak, a lány érzelmeit kihasználva nem hagyta őt az oktatási intézménybe menni, hanem hajánál fogva felszállította egy villamosra, és egy strandfürdő parkolójába vitte. A fiú leintett egy autót vezető személyt, a lánnyal pedig közölte, hogy ha ki akar békülni, szálljon be az autóba. 

A sértett ebből tudta, hogy prostitúciós tevékenységet kell végeznie, amelyért 11 ezer forintot kapott, azt átadta a vádlottnak.

A sértett 2024. május elejéig a vádlott akaratának megfelelően hét napon végzett prostitúciós tevékenységet, a megszerzett 152 ezer forinttal a vádlott gazdagodott.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés büntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Ha Önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

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