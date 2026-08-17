Időzített bomba: lejárt az amerikai–iráni paktum, Trump lépésére vár a világ

Teheránban már egy újabb véres háborúra készülnek (Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto)

Vészhelyzeti diplomácia

A katonai és gazdasági veszélyek mögött ugyanakkor a színfalak mögött még zajlanak a kétségbeesett kísérletek az újabb háború megfékezésére. Jared Kushner, Donald Trump különleges közel-keleti megbízottja az egyiptomi Alameinben folytatott titkos tárgyalásokat követően közvetlenül Izraelbe utazott, ahol a mai nap folyamán rendkívüli válságmegbeszélést folytat Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és a védelmi kabinet tagjaival.

A diplomáciai misszió célja kettős:

Biztosítani kell Izrael védelmét egy esetlegesen felerősödő rakétanyomással szemben,

Rá kell venni a feleket egy olyan alternatív biztonsági keretrendszer elfogadására, amely megakadályozza, hogy a lokális villongások egy teljes régióra kiterjedő háborúvá fajuljanak.

Az egyiptomi egyeztetések során a Hamász politikai szárnya már jelezte, hogy a nemzetközi közösség közvetítését kéri a helyzet rendezésére, ám a tényleges áttöréshez Teherán és Washington közvetett párbeszédének felújítására lenne szükség, amire a ma lepergető határidő után egyre kisebb az esély.

A nemzetközi közösség, az Európai Unió és az ENSZ biztonságpolitikai szakértői egyaránt önmérsékletre intik a feleket. Azt minden bizonnyal a következő napok eseményei döntik el, hogy a paktum lejárta után a Közel-Kelet visszasodródik-e a nyílt katonai összecsapások időszakába.