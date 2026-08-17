Időzített bomba: lejárt az amerikai–iráni paktum, Trump lépésére vár a világ

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Hivatalosan is lejárt a határideje az Egyesült Államok és Irán közötti átmeneti megállapodásnak, miután a feleknek az utolsó pillanatig tartó intenzív egyeztetések ellenére sem sikerült tető alá hozniuk a folytatást. A diplomáciai patthelyzet azonnali láncreakciót indított el a nemzetközi porondon: a teheráni piacokon pánikhangulat alakult ki, az iráni riál árfolyama történelmi mélypontra zuhant, miközben a Hormuzi-szoros térségében pattanásig feszült a helyzet.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 17. 12:17
Fotó: HASAN AKBAS Forrás: ANADOLU
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Teheránban már egy újabb véres háborúra készülnek (Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto)
Teheránban már egy újabb véres háborúra készülnek (Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto)

Vészhelyzeti diplomácia

A katonai és gazdasági veszélyek mögött ugyanakkor a színfalak mögött még zajlanak a kétségbeesett kísérletek az újabb háború megfékezésére. Jared Kushner, Donald Trump különleges közel-keleti megbízottja az egyiptomi Alameinben folytatott titkos tárgyalásokat követően közvetlenül Izraelbe utazott, ahol a mai nap folyamán rendkívüli válságmegbeszélést folytat Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel és a védelmi kabinet tagjaival.

A diplomáciai misszió célja kettős:

  • Biztosítani kell Izrael védelmét egy esetlegesen felerősödő rakétanyomással szemben, 
  • Rá kell venni a feleket egy olyan alternatív biztonsági keretrendszer elfogadására, amely megakadályozza, hogy a lokális villongások egy teljes régióra kiterjedő háborúvá fajuljanak. 

Az egyiptomi egyeztetések során a Hamász politikai szárnya már jelezte, hogy a nemzetközi közösség közvetítését kéri a helyzet rendezésére, ám a tényleges áttöréshez Teherán és Washington közvetett párbeszédének felújítására lenne szükség, amire a ma lepergető határidő után egyre kisebb az esély.

A nemzetközi közösség, az Európai Unió és az ENSZ biztonságpolitikai szakértői egyaránt önmérsékletre intik a feleket. Azt minden bizonnyal a következő napok eseményei döntik el, hogy a paktum lejárta után a Közel-Kelet visszasodródik-e a nyílt katonai összecsapások időszakába.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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