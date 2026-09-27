Klujber 11 gólt lőtt a románoknak, hét éve nem látott vereség lett a vége

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A magyar válogatott a 4. helyen zárta a női kézilabda Eurokupát, mivel a bukaresti négyes döntő vasárnapi bronzmérkőzésén 33-30-ra kikapott a házigazda román csapattól.

Wiszt Péter
Forrás: MTI2026. 09. 27. 15:02
Klujber Katrin 11 gólja sem volt elég a sikerhez Fotó: FRH via MKSZ/Sabin Malisevschi
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Golovin Vlagyimir: Az első félidő végén kezdődtek a gondok

Szemerey 13, Böde-Bíró Blanka négy védéssel zárt. Golovin az M4 Sportnak úgy értékelt, az első félidő végefelé siklott ki a mérkőzés.

– Az a rendszer, amivel kezdtünk, működött, tudtunk segíteni Szemerey Zsófinak, ő pedig védett – hangsúlyozta a szövetségi kapitány, aki a fáradtságnak tudta be, hogy később már nem az a védekezés volt a kapus előtt, ami kellett volna, ezért tudott visszajönni a meccsbe és egyenlíteni a román válogatott. 

A szövetségi kapitány kiemelte: a második félidő eleje nagyon fontos, mert sokszor „ott dőlnek el a dolgok”, de ott az első tíz percet elveszítette csapata négy góllal. 

Úgy vélte, sok energiát vett el a zárkózás, és bár „sok mindent kompenzáltunk akarattal”, a románok visszaállították előnyüket és megnyerték a bronzmérkőzést.

Ez volt a két együttes 104. egymás elleni mérkőzése, ezeken magyar szempontból a mérleg 60 győzelem, kilenc döntetlen és immár 35 vereség. A románok a 2019-es világbajnokság után ünnepelhettek ismét győzelmet Magyarország ellen.

Női kézilabda Eurokupa

a 3. helyért: 
Románia–Magyarország 33-30 (16-16)
lövések/gólok: 54/33, illetve 50/30
gólok hétméteresből: 5/5, illetve 5/5
kiállítások: 4, illetve 8 perc
Magyarország: Szemerey – Kovács 2, Klujber 11, Vámos 3, Tóvizi 1, Kuczora 3, Petrus 3, csere: Papp, Simon 5, Faragó Lea, Böde-Bíró, Hársfalvi 1, Faluvégi 1, Juhász

döntő:
Norvégia–Dánia 16.00

 

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