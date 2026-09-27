Schiffer András szerint ezért akarják elhallgattatni és börtönbe juttatni Hankó Balázst

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Senki nem állítja azt, hogy Hankó Balázs egy fillért is zsebre tett volna – jelentette ki Schiffer András a fideszes politikus elleni támadásokról beszélve. Az LMP korábbi elnöke szerint Hankót a politikai döntései miatt próbálják börtönbe juttatni.

Máté Patrik
2026. 09. 27. 11:41
Borítókép: Schiffer András (Fotó: Kurucz Árpád)
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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