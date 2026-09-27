Schiffer András szerint ezért akarják elhallgattatni és börtönbe juttatni Hankó Balázst
Senki nem állítja azt, hogy Hankó Balázs egy fillért is zsebre tett volna – jelentette ki Schiffer András a fideszes politikus elleni támadásokról beszélve. Az LMP korábbi elnöke szerint Hankót a politikai döntései miatt próbálják börtönbe juttatni.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en