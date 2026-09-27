Gyenge angolok világkoalíciója

Ursula von der Leyen és Mark Carney kanadai miniszterelnök. Fotó: CHRISTOPHE LICOPPE / EUROPEAN UNION

Az országok, amelyek egykor a Brit Nemzetközösséget alkották, ma is nosztalgiával gondolnak a dicsőséges gyarmatbirodalomra. A mai felállás persze már más, de nem volt olyan nagyon régen, amikor még a fél világ felett a brit korona csillogott. Kanadai–angol – ismerősömnek korábban munkát ajánlottak Londonban, és el is gondolkodott rajta, hogy családostul Angliába költözik, a családtörténetet vizsgálva azonban ráébredt, hogy dédapja pontosan onnan költözött ki Kanadába, ahová őt most hívják. Mivel ezt megfutamodásnak érezte, a kudarc beismerésének, így maradt az „élhetetlen” Kanadában. De azért ott lapul a zsebében a brit útlevél, elvégre ki tudja…

A távoli szigetek angoljai

Kanada után a romantika elérte a déli félteke angoljait is. Ausztrália és Új-Zéland esetében is megjelentek az újságcikkek, hogy ha Kanadának lehet, úgy Óceánia országai miért ne lehetnének „európaiak”. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök udvariasan semmitmondó nyilatkozattal reagált a felvetésre, jól tudván, hogy annak semmiféle realitása nincs.

Az EU a mai napig még Montenegrót sem tudta integrálni, Izland pedig nem akar jönni.

Vagyis mindez csak politika, a való élettel nincs semmiféle kapcsolatban. Az uniós alapszerződéseket kellene módosítani a társult tagság intézményének létrehozásához, azt mindegyik tagállamnak el kellene fogadnia, feltételrendszert kellene kidolgozni, jogokat és kötelességeket meghatározni, no és ez persze pénzbe is kerülne, amelyből sosincs elég.