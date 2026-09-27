Dobra Viktor: A félelem adja meg a tökéletes boldogságot

– A becsapódáskor mekkora erők dolgoznak?

– Óriásiak. A vízbe érkezéskor hatalmas ütést kell elképzelni. Ha 20 méterről ugrasz le, akkor 71 km/órás sebességgel csapódsz be a vízbe, 27 méternél ez már felmegy akár 85 km/órára. Viszonyításként: 20 méteres ugrásnál a hetedik emeletről indítasz, a 27 méteresnél a kilencedikről. Majd a másodperc törtrésze alatt a vízben lelassulsz, megállsz. Ez a pillanat okozhatja a legtöbb sérülést. Ha nem jó szögben érkezel vagy nem feszíted meg eléggé a tested, akkor jönnek az igazi bajok.

– Önnek mi volt a legfájdalmasabb élménye óriás toronyugróként?

– 2025-ben 16 méterről ugrottam, mellkassal érkeztem a vízbe, kissé előre dőlve. Két napig vért köhögtem, néhány tüdőhólyagocskám szétdurrant, illetve a bordáim környékén zúzódtam. Az volt az érdekes, hogy a balul sikerült ugrás után még három másikat is ugrottam aznap, mert pár közös ugrásos képet készítettünk a többi versenyzővel. A fájdalom általában nem állít meg, ez a sportok velejárója.

– Fiatalabb korában atlétaként versenyzett, de a sérülések miatt abbahagyta. Hogyan került az óriás toronyugrók közé?

– Mindig is érdekeltek az akrobatikus sportok. Gyerekként fákról, hajókról ugráltunk. A nagymamámnál a tévében láttam először azokat a sportolókat, akik sziklákról vetették a mélybe magukat. Akkor merült fel annak a gondolata, hogy ezt én is szívesen csinálnám. A bátyám egyszer azt mondta, le akar ugrani a boszniai Mostarban az Öreg-hídról, ami 23 méteres ugrást jelentett volna.

Dobra Viktor saját videóit küldte ki Svájcba - Fotó: Katona Vanda

Én erre azt mondtam neki, hogy keressünk inkább egy köztes magasságot, mielőtt kiutazunk, így találtam rá a Duna Arénára. Ott ugrottam először 10 méterről, és akkor szerettem bele igazán ebbe a sportágba. Mivel óriástoronyugrás akkor még idehaza nem létezett, a Google keresőjébe írtam be, hogy hol lehet ilyen magasról ugrani, edzeni? A válasz nem késett sokat: Svájcban. Kiküldtem egy videót, amin a 10 méteres ugrásaim szerepeltek. Kérdeztem, mehetek-e gyakorolni? Befogadtak.

Az első napon leugrottam 20 méterről. Talpast. Mondták is, hogy nem vagyok normális, mert itt duplaszaltó-félcsavart szokás ugrani, nem talpast.

Ugyanis a talpasnál a legkönnyebb bármilyen irányban eltérni a függőlegestől és rosszul érkezni, míg forgásból egy síkban tud csak kitérni az ember. De akkor már engem nem lehetett ettől eltántorítani.