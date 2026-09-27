A végzetes éjszaka, amely megváltoztatta a Metallica történetét

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Negyven évvel ezelőtt, 1986. szeptember 27-én tragédia árnyékolta be a Metallica európai turnéját: a zenekar turnébusza egy svédországi úton felborult, a 24 éves Cliff Burton pedig életét vesztette. A basszusgitáros a Master of Puppets megjelenése után, a zenekar pályájának egyik döntő pillanatában halt meg. Három albumon játszott a Metallicával, de ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy a basszusgitárt önálló, karakteres hangszerként kezelje, és a klasszikus zene hatásait is beépítse a zenekar egyre összetettebb hangzásába. Mi minden változott meg a Metallicában Burton halálával?

Ménes Márta
2026. 09. 27. 5:30
Cliff Burton Forrás: BassBuzz
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Basszusgitár új szerepben

Burton 1982-ben csatlakozott a Metallicához, és három stúdióalbumon játszott a zenekarral. Már a Kill ’Em All című 1983-as bemutatkozó lemezen megmutatta, hogy másképp gondolkodik a basszusgitárról, mint amit a műfajban megszoktak. Az (Anesthesia) – Pulling Teeth című instrumentális számban például Burton a basszusgitárt önálló szólóhangszerként használja. 

Fotó: Redferns

Játékának egyik sajátossága a torzított hangzás volt, amelyet különböző effektekkel színezett. A Ride the Lightning lemezen pedig már olyan számokban hallható hangsúlyosan, mint a For Whom the Bell Tolls vagy a The Call of Ktulu. A Guitar World későbbi írása szerint 

Burton a fúziós zenészekre jellemző szabadságot és sajátos hangszerszemléletet hozta be a thrash metalba.

Nemcsak basszusgitárosként volt különleges. Robert Trujillo, aki 2003 óta a Metallica basszusgitárosa, később arról beszélt, hogy Burton 

erősen kötődött a klasszikus zenéhez, miközben a punk rock is fontos hatásként épült be a játékába. 

Zenei érdeklődése sem korlátozódott a Metallicához közel álló hangzásra: inspirációi között említette a Rush basszusgitárosát, Geddy Lee-t, a Black Sabbath zenészét, Geezer Butlert és a jazz-funk meghatározó basszusgitárosát, Stanley Clarke-ot, emellett nagyra tartotta a Thin Lizzy zenéjét.

Három lemez, három és fél év

Burton a Metallica első három albumán játszott. A Kill ’Em All még a zenekar nyers thrash metalját mutatta, a Ride the Lightning már összetettebb szerkezetekkel és szélesebb zenei világgal lépett tovább, a Master of Puppets pedig ennek a korszaknak a legkidolgozottabb darabja lett. A lemez felvételei 1985 szeptembere és decembere között zajlottak Koppenhágában. A zenekar ekkor már jóval túlmutatott a kezdeti, gyors riffekre épülő thrash metalon: hosszabb kompozíciókban, váltakozó tempókban és összetettebb hangszerelésben gondolkodott.

Az Orion – melynek egyik szerzője Burton – különösen jól mutatja, milyen szerepet szánt Burton a basszusgitárnak a Metallicában. A több mint nyolcperces instrumentális darabban a basszus több ponton önálló dallami szerepet kap, miközben a kompozíció felépítése is eltér a hagyományos metal dalformától. Ez egyébként elhangzott a Metallica legutóbbi budapesti koncertjén is, amelyről ITT írtunk.

A Master of Puppets felvételei 1985 szeptembere és decembere között zajlottak Koppenhágában. Burton ekkor már egy olyan zenekar tagja volt, amelynek zenei ambíciói messze túlmutattak a gyors riffek egymásra halmozásán. Az albumon az Orion mellett több olyan szerzemény is szerepel, amelynek megalkotásában Burton társszerzőként vett részt.

Burton öröksége

Lars Ulrich egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy Burton új harmóniai és dallami irányokat mutatott a zenekarnak, és a dalszerzésükre is hatással volt. Ez különösen fontos annak fényében, hogy Burton mindössze három albumon játszott a Metallicával: abban az időszakban volt a zenekar tagja, amikor a kezdeti thrash metal fokozatosan összetettebb zenei világgá alakult.

Halála után a Metallica Jason Newsteddel folytatta, aki 1986 októberében csatlakozott a zenekarhoz, az első vele készült album, az ...And Justice for All pedig 1988-ban jelent meg. Burton közben 

a metalbasszusgitárosok egyik fontos hivatkozási pontjává vált, 

játékát és zenei gondolkodását a későbbi generációk is tanulmányozzák. A Metallica sem engedte el az emlékét. 2024-ben Orion: A Tribute to Cliff Burton címmel digitális kiállítást készítettek, amely személyes tárgyakkal, fényképekkel és levelekkel idézte fel a basszusgitáros életét és a Metallicában töltött éveit.

 

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