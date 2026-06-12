A Metallica elkényeztetett minket, és még nincs vége + galéria

(Fotó: Vémi Zoltán)

„Do you want heavy? Metallica gives you heavy!” (Kemény zenét akartok? A Metallica megadja nektek!) – ordított a mikrofonba éles váltással James Hetfield, a szakavatottak ebből pedig már ki is találták, mi következik. A Metallica egyik legmeghatározóbb és legsúlyosabb dala, az ikonikus 1991-es, The Black Album húzótrackje, a Sad But True. Ezzel fel is tették a koronát az estére, mi pedig éreztük, sajnos közeledünk a buli végéhez, de jött még egy ütős blokk. A Seek & Destroy–Battery–Fuel hármasán keresztül tulajdonképpen

a Metallica esszenciája mutatkozott meg: a korai, nyers, kompromisszummentes tételtől a komplex, A kategóriás thrash mesterművön át a slágeresebb, stadionkompatibilis hard rockig.

A teljes extázist a záró monstre sláger, a Master of Puppets zárta, amit nehéz máshogy kommentálni, minthogy mesteri volt.