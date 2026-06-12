A Metallica elkényeztetett minket, és még nincs vége + galéria

A furcsa geg után 2008-ba utaztunk, a Death Magneticről hangzott el két dal, a nagyívű ballada, a The Day That Never Comes, majd a lüktető groove-ok dominálta Cyanide. James Hetfieldék megemlékeztek egykori zenekari tagjukról, a tragikusan fiatalon, mindössze 24 évesen elhunyt Cliff Burtonről is. Az Orion a Metallica egyik legmélyebb dala, a Master of Puppets albumon szereplő ikonikus instrumentális szám Cliff Burton zenei testamentuma, amely a néhai basszusgitáros emlékdalává vált, a temetésén is ez szólt. A zenekar egyébként évtizedekig egyáltalán nem játszotta a dalt, 2006-ban adták elő először teljes egészében, azóta rendszeresen játsszák a koncerteken. A nyolcperces monumentális opusz után maradtunk a lírai íven, a koncert ezen pontján sóhajthattak fel a mainstream Metallica-fanok, felcsendültek ugyanis a Nothing Else Matters első taktusai. Egy korszakos dal, amely debütálásakor megosztotta a rajongókat, a keményvonalas thrash metal fanok úgy érezték, a zenekar elárulta a gyökereit a sikerért. A szirupos balladának csúfolt dal ugyanakkor ezzel párhuzamosan megnyitotta a kapukat egy olyan közönség előtt, amely korábban nem tudott vagy nem akart kapcsolódni a műfajhoz. A metal demokratizálása összességében jót tett a zenekarnak, és kétségtelen, hogy
ez az a dal, ami miatt a kissrácok gitárt ragadnak,
ami miatt rockzenészek akarnak lenni.
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