Szürke igavonóktól a bestsellerekig: 35 éve jött Magyarországra a Toyota

Dízel és TS sportmodell is létezett a kilencedeik Corolla-generációból, na meg családi egyterű is

Fotó: Toyota

Jól mutatja az európai trendekhez igazodást, hogy az ezredforduló után három modellcsaládból (Yaris, Corolla, Avensis) is kínáltak praktikus Verso egyterűt, felettük pedig a Previa szolgálta ki a nagycsaládosok igényeit. Mindezek eredményeként 2006-ban már a százezredik Toyotát adták át Magyarországon, ugyanakkor két évvel később beköszöntött a globális válság, ami a keresletre is rányomta bélyegét. Ekkoriban azonban a Prius karosszériájában már rég készen állt a japánok csodafegyvere, az öntöltő (full) hibrid hajtás, majd az Aurisba és más modellekbe is beköltözött.

Nagyjából tíz éve tört ki az igazi SUV-boom, amit a harmadik RAV4-generáció már hibridként is várt

Fotó: Toyota

Nem csekély részben ennek volt köszönhető, hogy a 2015 őszén kitört VW-féle dízelmotor után óriási növekedést vett a Toyota, és az sem volt mellékes, hogy a RAV4 mellett a C-HR-rel is meg tudta lovagolni a SUV-divatot, melyet később további megemelt hasmagasságú Cross modellek követtek. Sokan kritizálták a márkát (illetve a prémium Lexust is) amiatt, amiért lassan jelent meg elektromos és PHEV modelljeivel, ám az eladási számok azt mutatják, valós igényeket fed le a kínálata: 2022 óta megszakítás nélkül a legtöbb új gépjárművet tudja eladni a magyar piacon.