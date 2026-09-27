Szürke igavonóktól a bestsellerekig: 35 éve jött Magyarországra a Toyota

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Starlettel, Carina E-vel és Hiace mentőkkel indult minden, mára az öntöltő hibridekkel hódít a japán márka.

2026. 09. 27. 7:57
Fotó: Toyota
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Dízel és TS sportmodell is létezett a kilencedeik Corolla-generációból, na meg családi egyterű is
Fotó: Toyota

Jól mutatja az európai trendekhez igazodást, hogy az ezredforduló után három modellcsaládból (Yaris, Corolla, Avensis) is kínáltak praktikus Verso egyterűt, felettük pedig a Previa szolgálta ki a nagycsaládosok igényeit. Mindezek eredményeként 2006-ban már a százezredik Toyotát adták át Magyarországon, ugyanakkor két évvel később beköszöntött a globális válság, ami a keresletre is rányomta bélyegét. Ekkoriban azonban a Prius karosszériájában már rég készen állt a japánok csodafegyvere, az öntöltő (full) hibrid hajtás, majd az Aurisba és más modellekbe is beköltözött. 

Nagyjából tíz éve tört ki az igazi SUV-boom, amit a harmadik RAV4-generáció már hibridként is várt
Fotó: Toyota

Nem csekély részben ennek volt köszönhető, hogy a 2015 őszén kitört VW-féle dízelmotor után óriási növekedést vett a Toyota, és az sem volt mellékes, hogy a RAV4 mellett a C-HR-rel is meg tudta lovagolni a SUV-divatot, melyet később további megemelt hasmagasságú Cross modellek követtek. Sokan kritizálták a márkát (illetve a prémium Lexust is) amiatt, amiért lassan jelent meg elektromos és PHEV modelljeivel, ám az eladási számok azt mutatják, valós igényeket fed le a kínálata: 2022 óta megszakítás nélkül a legtöbb új gépjárművet tudja eladni a magyar piacon. 

Közel százezres összeladással a Corolla-Auris család dominál nálunk, de a Yaris-família is kelendő
 Fotó: Toyota

 

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