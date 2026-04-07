Ez lehet a világ kedvenc SUV-ja, de már a kínai túlerővel is dacolnia kell

A világ legnépszerűbb négykerekűjét leváltani nem hálás feladat, éppen ezért a Toyota mérnökei a RAV4 sikerreceptjén nem sokat változtattak, helyette inkább a dizájnon és a szoftvereken finomítottak, valamint még hatékonyabbá tették a hibrid hajtásláncokat.

2026. 04. 07. 10:12
Szögletesebb, karakteresebb az új dizájn Forrás: Toyota
Bár kumulatívan még mindig a 11 generációnál tartó Toyota Corolla a világ legnépszerűbb autótípusa, éves lebontásban azonban az utóbbi években a RAV4 már egy hajszálnyi különbséggel átvette tőle a dicső címet, tette ezt ráadásul úgy, hogy már 2024-ben és 2025-ben is kifutó, idős modellnek származott, az igen sikeres ötödik nemzedék gyártása ugyanis 2018 végén indult. Amúgy 32 év alatt már közel 16 millió példány talált gazdára a RAV4 eddigi öt generációjából, ebből kicsit több mint egymillió csak tavaly.

A régi RAV4 minden rekordot megdöntött, amit lehetett
A sikerhez a most nyugdíjba vonuló generáció esetében a Toyota híres megbízhatóságán felül a tágas belső tér, a mutatós külső, a könnyű vezethetőség, az opciós összkerékhajtás és a takarékos hibrid hajtások járultak hozzá leginkább. Ez volt az első RAV4, amely már a Toyota globális platformjára, a TNGA-ra (pontosabban annak GA-K alváltozatára) épült, és amelyet már konnektoros hibridként is meg lehetett vásárolni. Azért nem volt tökéletes: a belseje az életciklus vége felé már nagyon korosnak hatott, akárcsak a körülményesen kezelhető multimédia-rendszer, és a hibridekben a benzinmotor hangos bőgése is sokakat zavart erős gyorsítás közben. Európában csak hibrid (eleinte öntöltő, aztán PHEV is) hajtásláncokkal forgalmazták a típust, ez nem változik az utódnál sem, amelyet Spanyolországban próbáltunk ki.

Már 20 colos kerékkel is kérhető, a karosszéria méretei nem változtak
A hatodik RAV4 generáció legfőbb újdonságai:

  • robusztusabb, terepjárósabb külső megjelenés
  • új multimédia-szoftver (Arene), amely erősebb hardveren fut
  • fejlettebb vezetéstámogató rendszerek
  • 75 helyett 137 km elektromos hatótáv a PHEV változatnál (WLTP)
  • PHEV változat már elsőkerék-meghajtással is (272 LE)
  • továbbfejlesztett, ötödik generációs öntöltő hibrid technológia
  • GR Sport kivitel sportfutóművel és egyedi dizájnnal
  • az AWD-s verziók 1650 helyett már 2000 kg-ot vontathatnak

 

Hogy néz ki?

A GR Sport csomag csak összkerékhajtással kérhető, a vörös fényezés csak ehhez van
Mivel a padlólemez apró módosításokkal megmaradt, alig változtak a méretek, az új RAV4 ugyanolyan hosszú (460 cm), és széles (185,5 cm), mint elődje, kiviteltől függően a magassága lehet kevesebb és több is (168-169,5 cm), a 269 centis tengelytáv sem változott. Kiviteltől függően 1625 és 2060 kg közötti tömege, a konnektoros hibridek 270 kg-mal nehezebbek az öntöltőknél. Szögletesebb lett az új dizájn, némi Land Cruiser-beütés is észrevehető a sok, határozottan meghúzott élen és a szögletes kerékjáratokon, az ajtókon konvex és konkáv felületek váltakoznak. 

Elöl 20, hátul 15 mm-rel szélesebbek a GR Sport nyomtávjai, és 15 mm-rel le is van ültetve
A Toyota szokásos formajegye, a kalapácsfej-dizájn a fényszórók formáján érhető tetten, a piros színben is kérhető GR Sport kivitel eltérő hűtőmaszkot és lökhárítókat kap, mint a polgári változatok. Vizuálisan is stabilabbnak tűnik a kizárólag összkerékhajtással kérhető sportcsomagos verzió a 20 colos könnyített felnijeivel, a szélesebb nyomtájával, és a 15 mm-es ültetésével. Vannak nem látható különbségek is, a GR Sporthoz feszesebb hangolású, megerősített futómű jár, továbbá az első lökhárító mögé bekerül egy fekvő csillapítóelem, amely a karosszéria nemkívánatos rezgéseit, vibrációit csökkenti.

Milyen belül?

Fizikai gombok vannak az érintőképernyő alatt a hőmérséklet és a hangerő könnyű állíthatósága érdekében
Terepjárósabbá vált a belső dizájn is, a műszerfal vízszintes tagolású, a megmaradt kapcsolókat akár kétujjas kesztyűben is lehet használni. Kár, hogy az anyaghasználat nem mindenhol méltó egy minimum 17 millióba kerülő autóhoz: több helyen alkalmaz a Toyota olcsó, kopogós, karcolódó műanyagokat a műszerfalon és az ajtópaneleken is, de a sok vakkapcsoló sem szívderítő látvány. Legalább az összeszerelést nem érheti kritika, és vélhetően a tartóssággal sem lesz gond. Teljesen új a kormánykerék, az átalakított kapcsolókat állítólag könnyebb rutinból – odatekintés nélkül – használni. 

Apró „shift by wire” kapcsoló lett az előválasztó karból, ami sok helyet szabadított fel a középkonzolban
Négy centivel lejjebb került a háromféle megjelenítést kínáló, 12,3 colos digitális műszerfal, ami javítja a kilátást, srégen viszont a vastag A-oszlopok egy komplett gyalogost is képesek kitakarni (saját tapasztalat, de mindenki megúszta). Mivel a menetirány-választó kar egy apró elektromos kapcsolóvá ment össze, sok hely szabadult fel a középkonzolon, amit egy ún. digitális sziget megalkotására használtak fel. Itt két vezeték nélküli töltőpad, egy alsó tároló, egy szivargyújtó-csatlakozó, illetve három USB-C-csatlakozó kapott helyet, továbbá egy könyöklő doboz, amelynek fedele jobbra és balra is nyitható. Az USB-csatlakozók felszereltségtől függően 15 vagy 45 watt teljesítményt adnak le, utóbbiak laptoptöltésre is használhatók.

Érezhető fejlődést hozott az új fedélzeti szoftver, de még mindig nem a legjobb a kategóriában
Mai mércével nem nagy a 12,9 colos a központi érintőképernyő, viszont elegánsabb lett a keskenyebb kávának és a vékonyabb, mindössze 10 mm-es panelnek köszönhetően. Az új RAV4 az első Toyota, amely már az Arene nevű új, gyorsabb és fejlettebb szoftverplatformot kapta meg. Ez a váltás szebb grafikát, lapozható widgeteket és érezhetően lerövidült reakcióidőt hozott, mivel a hardver is fejlődött: a processzor négyszer gyorsabb, a RAM memória 4-ről 16 GB-ra, a háttértároló kapacitás 32-ről 256 GB-ra nőtt. Új szolgáltatás a digitális kulcs, amelyet akár hat személlyel is meg lehet osztani, és lemerült telefon-akku, illetve internet nélkül is működik. A felhőalapú navigációja precízebben irányít a sávok között, figyelmeztet a fix traffipaxokra és a Google-nevezetességeket is ismeri.

Igen kényelmesek a magasra tett első ülések, de sok oldaltartást ne várjunk tőlük
Személyre szabható, és távolról is frissíthető ToyotaConnect a fedélzeti szoftver, amely már zenestreamingre is képes, a magyarul is tudó hangasszisztens pedig AI tudásbázissal rendelkezik. Újdonság a geofencing alapú akkumenedzsment (a PHEV verzió töltött akkuval érhet be a nagyvárosok zéró kibocsátású zónáiba), a beépített fedélzeti kamera – amelyet menetrögzítésre és lopásvédelemre is lehet használni –, illetve a távolból aktiválható indításgátló is.

Bőséges a lábtér a második sorban is, hétüléses verzió viszont nincs
Korábban 580 literes csomagtartót kommunikált a Toyota, most pedig 514 literest, de mivel a műszaki alapok alig változtak, a különbség valószínűleg csak a mérési módszerból adódik (a kisebbet VDA szabvány szerint mérték). A PHEV változat csomagtere 13 százalékkal kisebb, de még az is elég egy családi kiránduláshoz, bővítés után sík felület jön létre. Alapfelszereltségként elektromos mozgatású a csomagtérajtó, a magasabb szinteken láblendítéssel is működtethető, ráadásul a megnövelt érzékelési terület könnyebbé teszi az ilyen használatot.

Technikai változások

Generációváltás történt a hibrid hajtások esetében is
A PHEV változatban a 2,5 literes, Atkinson-ciklusú benzinmotor mellé épített első villanymotor teljesítménye már 206 lóerő (a hátsóé változatlanul 54), az összkerékhajtású változat rendszerteljesítménye így 309 lóerőre nőtt, ami 5,8 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra elég. Újdonság a csak fronthajtású PHEV változat, amely 272 lóerős, és 7,5 másodperc alatt gyorsul százra. A korábbinál 30 százalékkal nagyobb kapacitású, 22,7 kWh-s lítium-ion akkumulátor 121-137 km elektromos hatótávot biztosít a PHEV verzióknak a korábbi 75 helyett. Egyenáramú töltőről 50 kW a maximális teljesítménnyel tölthető az akku, ami azt jelenti, hogy 10-80 százalékra kb. fél óra alatt ugrik fel. Az előző RAV4 PHEV esetében DC töltésre nem volt lehetőség, és az AC töltés is csak fele olyan gyors volt, mint a mostani 11 kW-os. Ez részben a továbbfejlesztett, több forrásból dolgozni képes hőszivattyúnak és a nagyobb teljesítményű akkumulátor-hűtőrendszernek köszönhető.

Akár 50 kW-tal is lehet tölteni a PHEV akkumulátorát, így fél óra is elég rá
Bár az öntöltő hibrid hajtásláncok rendszerteljesítménye kb. 30 lóerővel csökkent a modellváltással (most 185 lóerős az elsőkerekes, és 194 az összkerekes), a gyorsulásuk mégis javult 8, illetve 7,7 másodpercre a korábbi 8,4 és 8,1 helyett. Mindegyik hajtáslánccal 180 km/h a RAV4 végsebessége, ebben nincs változás, abban viszont van, hogy pár decivel tovább csökkentek az átlagfogyasztások: az elsőkerekes verziók már 4,9-5,5 az összkerekesek pedig 5,3-6,0 liter benzinnel is megelégszenek 100 kilométeren (WLTP ciklus), ami kis odafigyeléssel a gyakorlatban is hozható.

Menet közben

Még a sportfutóművel is kényelmes a RAV4, de kicsit stabilabb és kevésbé billeg
Érezhetően jobban vezethető az új RAV4, mint az elődje, aminek részben az az oka, hogy az akkumulátorcsomagja az utastér padlója alatt található (mint egy villanyautónál), ahelyett, hogy a hátsó tengely fölött lenne. Ez 11 százalékkal nagyobb torziós merevséget, jobb súlyelosztást és alacsonyabb súlypontot jelent, utóbbit annak ellenére, hogy a hasmagasság még nőtt is (most 201 mm). Újdonság, hogy menet közben a RAV4 a kerekekre jutó nyomaték szabályzásával és apró és észrevehetetlen fékezésekkel csökkenti a karosszéria nemkívánatos bólintási, billegési hajlamait, amit a Mazda egyébként már régen alkalmaz (GVC Plus rendszer).

270 kilóval nehezebbek a PHEV-változatok az öntöltő hibrideknél. A súlytöbblet oka a 22,7 kWh-s lítium-ion akkumulátor
A Malaga környéki utakon egy könnyen irányítható, finoman rugózó, stabil mozgású, csendes autó benyomását keltette bennem a fronthajtású, öntöltő hibrid RAV4. Szépen tette a dolgát a hajtáslánc is, a benzinmotor halkabb lett, de padlógáznál még mindig zavaró tud lenni, amikor beáll fixen magas fordulatszámra, és hangosan zúg. Erősebb villanymotorja és nagyobb akkumulátora miatt a PHEV érezhetően kevésbé van a benzinmotorra utalva, ha viszont lemerül az akkuja, akkor az is öntöltő hibridként dolgozik tovább. 

Sokat fejlődött az új RAV4-ben a Toyota Safety Sense vezetéstámogató csomagja. Például a holttérfigyelő tudása első keresztirányú forgalomfigyeléssel bővült, gyorsforgalmi utakon a hátulról gyorsan érkező autókra hangjelzéssel figyelmeztet a rendszer, és már van sávváltás-asszisztens is, amely az irányjelző működtetésére végrehajtja a kívánt műveletet, ha az biztonságosan kivitelezhető (távolságtartó tempomat használata közben). Az ütközést megelőző funkció tudása a kerékpárok, motorkerékpárok és akadályok jobb felismerésével bővült, már a vezető beavatkozás nélkül is képes maximális fékerőt biztosítani a rendszer, amely megakadályozza a légzsákok kioldása után az autó elgurulását. Elérhető távirányításos parkolás is, ilyenkor a csatlakoztatott okostelefonról lehet kívülről irányítani a RAV4-est, a hagyományos parkolást a 3D-s képet is adó 360 fokos kamerarendszer segíti, apró figyelmesség, hogy a kijelzőn az autó színe megegyezik a valódival.

Igazából csak az izgalom hiányzott vezetés közben, de a másodjára próbált GR Sport PHEV valamennyire kárpótolt ebből a szempontból, ebben ugyanis a feszesebb futómű, a szélesebb nyomtáv, a merevebb hátsó bölcső, a kisebb rugózatlan tömeg és az áthangolt elektromos szervokormány precízebb, élvezetesebb irányítást tett lehetővé anélkül, hogy a rugózási komfort érezhetően romlott volna. 

75-ről 137 km-re nőtt az elektromos hatótáv a PHEV változatnál, amely már elsőkerék-meghajtással is kérhető (kivéve GR Sport)
Még a murvás utakon is kényelmesen, fürgén cikázott a tűzpiros, kéttonnás szabadidő-autó, külön élvezet volt a szűk kanyarokban a hátsó villanymotor segítségével szűkíteni az íveken. Azért nem egy Porsche Macan agilitását kell elképzelni, de egy átlagos hibrid SUV-hoz képest tényleg kellemesen vezethető a direkt kormányzású RAV4, az ülések oldaltartásának hiánya (még a GR Sportban is) azonban jelzi, hogy a családi SUV-ját inkább békés tempójú közlekedésre szánja a Toyota.

Mennyibe kerül?

Az összkerekes verziók 1650 helyett már 2000 kg-ot vontathatnak
A magyarországi importőr jövőre szeretné visszavenni a D-SUV kategória első helyét az értékesítési sorrendben az új RAV4-gyel, úgy számolnak, hogy az eladások negyedét a PHEV változat teszi majd ki. 17,66-tól 26,7 millió forintig tart az árlista, előbbi a Comfort felszereltségű, elsőkerekes öntöltő hibridhez, utóbbi az Executive Skyview csomagos, összkerekes PHEV-hez tartozik. 3,7 millió forint a konnektoros hibrid hajtáslánc felára az öntöltőhöz képest, az összkerékhajtásért pedig 950 ezer (HEV) vagy 1,23 millió (PHEV) kell fizetni.

Nem sok gömbölyű részletet találni a karosszérián, a motorháztető látszik a vezetőülésből
Április-május környékén érkeznek az országba az első ügyfélautók öntöltő hibrid hajtással, a konnektoros hibridekre augusztusig (AWD), illetve novemberig (FWD) kell várni. Kétségtelen, hogy a hagyományos autógyártók friss modelljeivel összevetve versenyképes árakat állapított meg a Toyota, más kérdés, hogy a hasonló méretű és hajtásláncú, gombamód szaporodó kínai riválisok akár 30-40 százalékkal olcsóbbak, így az új RAV4-nek a nyilvánvaló kvalitásai ellenére is nehezebb dolga lesz a piacon, mint elképesztően sikeres elődjének.

