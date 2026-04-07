Ez lehet a világ kedvenc SUV-ja, de már a kínai túlerővel is dacolnia kell

Bár kumulatívan még mindig a 11 generációnál tartó Toyota Corolla a világ legnépszerűbb autótípusa, éves lebontásban azonban az utóbbi években a RAV4 már egy hajszálnyi különbséggel átvette tőle a dicső címet, tette ezt ráadásul úgy, hogy már 2024-ben és 2025-ben is kifutó, idős modellnek származott, az igen sikeres ötödik nemzedék gyártása ugyanis 2018 végén indult. Amúgy 32 év alatt már közel 16 millió példány talált gazdára a RAV4 eddigi öt generációjából, ebből kicsit több mint egymillió csak tavaly.

A régi RAV4 minden rekordot megdöntött, amit lehetett

A sikerhez a most nyugdíjba vonuló generáció esetében a Toyota híres megbízhatóságán felül a tágas belső tér, a mutatós külső, a könnyű vezethetőség, az opciós összkerékhajtás és a takarékos hibrid hajtások járultak hozzá leginkább. Ez volt az első RAV4, amely már a Toyota globális platformjára, a TNGA-ra (pontosabban annak GA-K alváltozatára) épült, és amelyet már konnektoros hibridként is meg lehetett vásárolni. Azért nem volt tökéletes: a belseje az életciklus vége felé már nagyon korosnak hatott, akárcsak a körülményesen kezelhető multimédia-rendszer, és a hibridekben a benzinmotor hangos bőgése is sokakat zavart erős gyorsítás közben. Európában csak hibrid (eleinte öntöltő, aztán PHEV is) hajtásláncokkal forgalmazták a típust, ez nem változik az utódnál sem, amelyet Spanyolországban próbáltunk ki.

Már 20 colos kerékkel is kérhető, a karosszéria méretei nem változtak

A hatodik RAV4 generáció legfőbb újdonságai:

robusztusabb, terepjárósabb külső megjelenés

új multimédia-szoftver (Arene), amely erősebb hardveren fut

fejlettebb vezetéstámogató rendszerek

75 helyett 137 km elektromos hatótáv a PHEV változatnál (WLTP)

PHEV változat már elsőkerék-meghajtással is (272 LE)

továbbfejlesztett, ötödik generációs öntöltő hibrid technológia

GR Sport kivitel sportfutóművel és egyedi dizájnnal

az AWD-s verziók 1650 helyett már 2000 kg-ot vontathatnak

Hogy néz ki?

A GR Sport csomag csak összkerékhajtással kérhető, a vörös fényezés csak ehhez van

Mivel a padlólemez apró módosításokkal megmaradt, alig változtak a méretek, az új RAV4 ugyanolyan hosszú (460 cm), és széles (185,5 cm), mint elődje, kiviteltől függően a magassága lehet kevesebb és több is (168-169,5 cm), a 269 centis tengelytáv sem változott. Kiviteltől függően 1625 és 2060 kg közötti tömege, a konnektoros hibridek 270 kg-mal nehezebbek az öntöltőknél. Szögletesebb lett az új dizájn, némi Land Cruiser-beütés is észrevehető a sok, határozottan meghúzott élen és a szögletes kerékjáratokon, az ajtókon konvex és konkáv felületek váltakoznak.