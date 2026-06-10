Lavrov fogadja az „európai trojka” nagyköveteit

Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nagykövetei találkozót kérnek a külügyminisztériumban. Találkozunk velük, meghallgatjuk őket
– fogalmazott az orosz külügyminiszter.
Lavrov: A Nyugat akadályozta a békemegállapodást
Lavrov egyúttal élesen bírálta az úgynevezett „európai trojkát”, vagyis Londont, Párizst és Berlint. Azt állította, hogy a három ország vezetőinek már 2022 tavaszán, az isztambuli orosz–ukrán tárgyalások idején lehetőségük lett volna hozzájárulni a konfliktus lezárásához. Az orosz külügyminiszter szerint azonban éppen ezek az országok akadályozták meg, hogy Ukrajna aláírja az előzetes megállapodásokat a harcok beszüntetéséről és a rendezés alapelveiről.
Akkor negatív szerepet játszottak
– jelentette ki Lavrov.
A Kreml szerint Európa még nem lehet közvetítő
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió feltételek szabásával próbáljon közvetítő szerepben fellépni az ukrajnai konfliktusban.
Peszkov szerint Európa jelenleg még messze van attól, hogy valódi közvetítőként vehessen részt a béketárgyalásokban.
A három európai nagyhatalom vezetői június 7-én közösen szorgalmazták, hogy Európa és az Egyesült Államok aktívabban kapcsolódjon be az Oroszországgal folytatott tárgyalásokba.
Álláspontjuk szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonalak figyelembevételével zajló tárgyalások megkezdésére lenne szükség. Emellett hangsúlyozták: ellenzik Ukrajna határainak erőszakos megváltoztatását.
Moszkva ugyanakkor továbbra is bizalmatlanul tekint a nyugati országok szerepvállalására, miközben az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről továbbra sincs közeledés a felek között.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!