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Lavrov fogadja az „európai trojka” nagyköveteit

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Oroszország kész fogadni Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nagyköveteit az ukrajnai rendezés ügyében, jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének külügyminiszteri tanácsülése után tartott sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
Forrás: Izvesztyija2026. 06. 10. 15:51
Az európai hatalmak Moszkvával tárgyalnának Ukrajna ügyében Forrás: AFP
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Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nagykövetei találkozót kérnek a külügyminisztériumban. Találkozunk velük, meghallgatjuk őket

– fogalmazott az orosz külügyminiszter.

 

Lavrov: A Nyugat akadályozta a békemegállapodást

Lavrov egyúttal élesen bírálta az úgynevezett „európai trojkát”, vagyis Londont, Párizst és Berlint. Azt állította, hogy a három ország vezetőinek már 2022 tavaszán, az isztambuli orosz–ukrán tárgyalások idején lehetőségük lett volna hozzájárulni a konfliktus lezárásához. Az orosz külügyminiszter szerint azonban éppen ezek az országok akadályozták meg, hogy Ukrajna aláírja az előzetes megállapodásokat a harcok beszüntetéséről és a rendezés alapelveiről.

Akkor negatív szerepet játszottak

– jelentette ki Lavrov.

 

A Kreml szerint Európa még nem lehet közvetítő

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió feltételek szabásával próbáljon közvetítő szerepben fellépni az ukrajnai konfliktusban.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russia's President with his Tanzania's counterpart at the Kremlin in Moscow on June 3, 2026. (Photo by Ramil Sitdikov / POOL / AFP)
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Fotó: AFP/Ramil Sitdikov

Peszkov szerint Európa jelenleg még messze van attól, hogy valódi közvetítőként vehessen részt a béketárgyalásokban.

A három európai nagyhatalom vezetői június 7-én közösen szorgalmazták, hogy Európa és az Egyesült Államok aktívabban kapcsolódjon be az Oroszországgal folytatott tárgyalásokba.

Álláspontjuk szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonalak figyelembevételével zajló tárgyalások megkezdésére lenne szükség. Emellett hangsúlyozták: ellenzik Ukrajna határainak erőszakos megváltoztatását.

Moszkva ugyanakkor továbbra is bizalmatlanul tekint a nyugati országok szerepvállalására, miközben az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről továbbra sincs közeledés a felek között.

 

Borítókép: Az európai hatalmak Moszkvával tárgyalnának Ukrajna ügyében (Fotó: AFP) 

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