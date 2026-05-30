Ljubinszkij hangsúlyozta, hogy az egyes európai országok eltérő álláspontokat képviselnek, köztük olyan véleményeket is, amelyeket a józan ész diktál, ez azonban nem változtat Európa és a vezető európai hatalmak Oroszországgal kapcsolatos általános irányvonalán.

A saját irányvonalukat követik, amelynek kevés köze van a fennálló realitásokhoz

– mondta a Ljubinszkij.

Május 29-én Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Európa nem tölthet be közvetítőszerepet az ukrajnai béketárgyalásokon, mivel maga is részese a konfliktusnak.

Kiemelte továbbá, hogy Ukrajnában hamarabb helyreállhatna a béke, ha minden ország beszüntetné a Kijevnek nyújtott fegyverszállításokat.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)