Rendkívüli

Dráma a budapesti BL-döntőben: tizenegyesek döntöttek az Arsenal és a PSG között

Rendkívüli

Egész Európát veszélybe sodorhatja a legújabb dróntámadás

OroszországEurópabéketárgyalás

Kritika jött Moszkvából: Európa alkalmatlan a szerepre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes szerint Európa az ukrajnai háború kapcsán olyan politikát követ, hogy elszakadt a valóságtól. Az orosz diplomata úgy véli, a vezető európai országok továbbra is saját irányvonalukat erőltetik Oroszországgal szemben, miközben Moszkva szerint a kontinens nem lehet hiteles közvetítő a béketárgyalások során.

Magyar Nemzet
2026. 05. 30. 20:22
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európa olyan irányvonalat követ az ukrajnai konfliktus kapcsán, amelynek kevés köze van a valósághoz

 – jelentette ki Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes.

A diplomata Espen Barth Eide norvég külügyminiszter azon kijelentésére reagált, miszerint az európai országok nem lehetnek közvetítők Oroszország és Ukrajna tárgyalásain. 

Ljubinszkij hangsúlyozta, hogy az egyes európai országok eltérő álláspontokat képviselnek, köztük olyan véleményeket is, amelyeket a józan ész diktál, ez azonban nem változtat Európa és a vezető európai hatalmak Oroszországgal kapcsolatos általános irányvonalán.

A saját irányvonalukat követik, amelynek kevés köze van a fennálló realitásokhoz

– mondta a Ljubinszkij.

Május 29-én Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Európa nem tölthet be közvetítőszerepet az ukrajnai béketárgyalásokon, mivel maga is részese a konfliktusnak.

Kiemelte továbbá, hogy Ukrajnában hamarabb helyreállhatna a béke, ha minden ország beszüntetné a Kijevnek nyújtott fegyverszállításokat.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmédia

A nagy összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

Ha Hitlernek és Sztálinnak lett volna ilyen a kezében, nem buknak meg soha…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu