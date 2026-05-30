Szír tinédzser rántott kést egy férfira Bécsben

A rendelkezésre álló információk szerint a tinédzser egy zsebkést szegezett a 39 éves, mosdóban dolgozó férfira, akitől pénzt és a mobiltelefonját akarta megszerezni.

A megtámadott férfi azonban szembeszállt vele.

Az összecsapás során az iráni férfi az alkarján sérült meg.

A hatóságok még vizsgálják, milyen körülmények között veszítette el az ujjbegyét a támadó. Az első feltételezések szerint vagy a dulakodás alatt sebesítette meg magát, vagy rosszul csukta össze a bicskát.

A kiérkező rendőrök a levágott ujjdarabot megtalálták a helyszínen.

A nyomozók hamar arra jutottak, hogy az a menekülő elkövetőhöz tartozhatott. Az ujjbegyet hűtve tárolták, de az orvosok már nem tudták visszavarrni. Röviddel később a mentőket a Vorgartenstrasse és a Lassallestrasse kereszteződéséhez hívták. A bécsi mentőszolgálat munkatársai ott egy súlyos kézsérülést szenvedett, erősen vérző ujjú tinédzsert láttak el. A rendőrség közlése alapján ő volt a feltételezett elkövető. A 16 éves fiatalt kórházi kezelése után őrizetbe vették.