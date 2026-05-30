Szír tinédzser rántott kést egy férfira Bécsben

Véres rablási kísérlet rázta meg az osztrák fővárost, amikor egy szíriai származású tinédzser késsel támadt rá egy iráni férfira. A dulakodás brutális fordulatot vett, a támadó ugyanis az egyik ujjbegyét is elveszítette, amelyet később a bécsi rendőrök találtak meg a helyszínen.

2026. 05. 30. 19:33
Illusztráció: Bűnügyi helyszín Forrás: AFP
A rendelkezésre álló információk szerint a tinédzser egy zsebkést szegezett a 39 éves, mosdóban dolgozó férfira, akitől pénzt és a mobiltelefonját akarta megszerezni.

A megtámadott férfi azonban szembeszállt vele. 

Az összecsapás során az iráni férfi az alkarján sérült meg.

A hatóságok még vizsgálják, milyen körülmények között veszítette el az ujjbegyét a támadó. Az első feltételezések szerint vagy a dulakodás alatt sebesítette meg magát, vagy rosszul csukta össze a bicskát. 

A kiérkező rendőrök a levágott ujjdarabot megtalálták a helyszínen.

A nyomozók hamar arra jutottak, hogy az a menekülő elkövetőhöz tartozhatott. Az ujjbegyet hűtve tárolták, de az orvosok már nem tudták visszavarrni. Röviddel később a mentőket a Vorgartenstrasse és a Lassallestrasse kereszteződéséhez hívták. A bécsi mentőszolgálat munkatársai ott egy súlyos kézsérülést szenvedett, erősen vérző ujjú tinédzsert láttak el. A rendőrség közlése alapján ő volt a feltételezett elkövető. A 16 éves fiatalt kórházi kezelése után őrizetbe vették.

Allah akbar! – kiáltotta egy bevándorló, majd késelni kezdett Svájcban

Korábban egy cikkben számoltunk be arról, hogy pánik tört ki csütörtök reggel Svájc egyik forgalmas vasútállomásán, amikor egy férfi késsel több emberre rátámadt Winterthurban. A Zürichtől nem messze történt támadás után rendőrök és mentők lepték el a környéket, a hatóságok pedig lezárták az állomást. Szemtanúk szerint az elkövető „Allah akbar”-t kiabált a támadás közben, miközben több embert megsebesített

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
